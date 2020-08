مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس با سونی اکسپریا ۱ مارک ۲

معمولا گوشی‌های پرچم‌دار در بخش دوربین عملکرد عالی از خود به جای می‌گذارند. با این حال وقتی در رابطه با عکاسی و فیلم‌برداری صحبت می‌کنیم، «عالی» می‌تواند به شکل‌های متفاوتی برای هر کاربر معنا شود. از نوع نمایش رنگ‌ها گرفته تا پردازش‌های بعد تصویر، همگی ممکن است به گونه‌ای باشند که کاربر یکی را بر دیگری ترجیح دهد. بنابراین امروز قصد داریم به مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس و سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ بپردازیم که دو محصول قدرتمند در این زمینه به حساب می‌آیند تا ببینیم عملکرد کدام یک از آن‌ها می‌تواند بیشتر مورد قبول واقع شود.

مدت زمان بسیار زیادی است که سونی سازنده اصلی سنسور دوربین گوشی‌های بازار است و حتی در برخی موارد شاهد این بودیم که پرچم‌دارهای مجهز به سنسور این شرکت در رتبه‌های نخست قرار می‌گیرند. اما نکته جالب اینجاست که خود این شرکت در بسیاری مواقع در جمع مدعیان حضور نداشته! حال جالب‌تر اینکه در اکسپریا ۱ مارک ۲، اصلا از لنز خود سونی هم استفاده نشده و به جای آن، شاهد حضور لنز ساخت شرکت آلمانی زایس هستیم؛ شرکت نام آشناییی که همکاری طولانی مدتی با نوکیا داشته و لنزهای گوشی‌های این شرکت را تولید می‌کند.

در طرف مقابل اما اس ۲۰ پلاس قرار گرفته که علی‌رغم تعریف و تمجیدهای فراوان سامسونگ، نتوانست باز هم در رتبه نخست یا حداقل در جمع برترین‌ها قرار بگیرد اما این اصلا بدان معنا نیست که نماینده سامسونگ در این بخش عملکرد ضعیفی دارد. بنابراین اس ۲۰ پلاس را اصلا نباید گوشی ضعیفی در بخش دوربین در نظر گرفت با اینکه در وب‌سایت DxOMark رتبه خوبی ندارد.

اما سوال اصلی اینجاست که کدام یک از این دو گوشی در بخش دوربین، عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد؟ آیا لنز‌های قدرتمند و بهبود یافته سامسونگ می‌توانند آن را نجات دهند یا همکاری غافلگیرانه سونی با زایس نتیجه بهتری را در پی خواهد داشت؟ قبلا از پرداختن به بررسی اما بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات دوربین این دو گوشی روی کاغذ تا ببینیم تفاوت‌های اصلی در چه بخش‌هایی است و باید چه انتظاراتی داشته باشیم.

نام گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 و اندازه لنز ۲۴ میلی‌متر، قابلیت لرزشگیر اپتیکال ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و اندازه لنز ۲۶ میلی‌متر، قابلیت لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 و اندازه لنز ۷۰ میلی‌متر، بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال، قابلیت لرزشگیر اپتیکال ۶۴ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 و اندازه لنز ۲۹ میلی‌متر، بزرگ‌نمایی ۱.۱ برابری اپتیکال و ۳ برابری هیبریدی، قابلیت لرزشگیر اپتیکال دوربین سوم ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و اندازه لنز ۱۶ میلی‌متر ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و اندازه لنز ۱۳ میلی‌متر دوربین چهارم ۰.۳ مگاپیکسلی مدت پرواز ۰.۳ مگاپیکسلی مدت پرواز کیفیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 و اندازه لنز ۲۴ میلی‌متر، فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و اندازه لنز ۲۶ میلی‌متر، فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

خوشبختانه هیچ یک از این دو گوشی از دوربین متفاوتی بهره نمی‌برند و شاهد استفاده از دوربین‌هایی با کاربرد مشابه در آن‌ها هستیم که این موضوع می‌تواند مقایسه را بسیار آسان‌تر کند. اما علی‌رغم تشابه نوع دوربین‌ها، مشخصات فنی آن‌ها متفاوت است. مثلا لنز ۱۲ مگاپیکسلی اصلی سونی اندکی بزرگ‌تر از مدل بکار رفته در سامسونگ است و گشودگی دیافراگم بیشتری دارد که این یعنی جذب نور بیشتر حین عکاسی.

سونی برای تمام دوربین‌های قابل عکاسی خود (روی پنل پشتی) از سنسوری به بزرگی ۱۲ مگاپیکسل استفاده کرده اما سامسونگ اس ۲۰ پلاس را به یک دوربین تله‌فوتوی ۶۴ مگاپیکسلی مجهز کرد تا بتواند در نمایش جزئیات عملکرد بهتری از خود نشان دهد. این در حالی است که باید از روش نرم‌افزاری به بزرگ‌نمایی ۳ برابری هیبریدی دست پیدا کند و باید ببینیم آیا با این روش می‌تواند نماینده سونی را با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری شکست دهد یا خیر.

در رابطه با شرایط این مقایسه باید نکاتی ذکر شود. نخست اینکه تمام تصاویر را می‌توانید به صورت یکجا دانلود کرده تا در انتخاب محصول برنده کار آسوده‌تری داشته باشید. دوم اینکه تعیین عملکرد بهتر، توسط خود کاربر انجام می‌شود. توضیحاتی که در زیر هر عکس به عنوان نتیجه گیری گفته می‌شود نظر شخصی است و قطعا می‌تواند برای هر شخص متفاوت باشد. همچنین تمام تصاویر در حالتی ثبت شده‌اند که تنظیمات دوربین در هر دو گوشی به صورت پیش‌فرض انجام شده بود.

تفاوت اصلی و کاملا محسوس بین گلکسی اس ۲۰ پلاس و سونی اکسپریا ۱ مارک ۲، عملکرد متفاوت‌ آن‌ها در نمایش رنگ است. سامسونگ مثل همیشه تلاش کرده رنگ‌های پر زرق و برق‌تر و زیباتری را به ثبت برساند که نمونه آن را می‌توانید در رنگ آسمان، سبزه و گل مشاهده کنید. در طرف مقابل اما اکسپریا ۱ مارک ۲ توانسته رنگ‌ها نزدیک‌تر به واقعیت ثبت کند. با این حال در برخی شرایط، رنگ‌ها کمی گرم به نمایش در می‌آیند. از طرفی در حالت HDR که باعث افزایش محدوده دینامیکی می‌شود، اس ۲۰ پلاس مطابق انتظار عملکرد بسیار بهتری از نماینده سونی داشت.

اما وقتی تصاویر را برش می‌دهیم یا به اصطلاح کراپ می‌کنیم، گلکسی اس ۲۰ پلاس در نمایش جزئیات عملکرد بهتری از خود به نمایش می‌گذارد و نویز کمتری را در نمونه ثبت شده با آن شاهد هستیم. البته اکسپریا هم توانایی بالایی در این زمینه از خود نشان داد اما عملکرد آن به خوبی رقیب نیست.

این تفاوت عملکرد در تصاویر ثبت شده با دوربین عریض بیشتر به چشم می‌آید و به نظر می‌رسد مثل همیشه سونی نتوانسته در پردازش تصاویر به خوبی رقبا عمل کند. بدین ترتیب نماینده ژاپنی نتوانست جزئیات خوبی را در مقایسه با رقیب کره‌ای ثبت کند. حتی مشکل فوکوس هم در تصویر ثبت شده بالا توسط سونی به چشم می‌آید که در اس ۲۰ پلاس شاهد آن نبودیم. البته نمی‌توانیم عملکرد دوربین فوق عریض این دو گوشی را عالی بدانیم چون در هر دو تصویر شاهد اثراتی از اعوجاج رنگی (عدم انطباق رنگ‌های نور) به چشم می‌آید.

تصاویر بالا به منظور سنجش عملکرد دو محصول در جدا کردن سوژه اصلی از پس زمینه و و تشخیص گوشه‌های اجسام به ثبت رسیده‌اند. همانطور که مشاهده می‌کنید، در هر دو گوشی تشخیص گوشه‌ها و جداسازی سوژه اصلی از پس زمینه به بهترین شکل ممکن صورت گرفته و تاثیر سنسور تشخیص عمق هم به خوبی در بوکه کردن تصاویر به چشم می‌آید. اما اگر به جزئیات دقت کنیم می‌بینیم نماینده سونی تصاویر نرم‌تری را ثبت کرده که البته طبیعی‌تر هم هستند.

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس با سونی اکسپریا ۱ مارک ۲؛ بزرگ‌نمایی

بزرگ‌ترین فرق گلکسی اس ۲۰ پلاس و سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ در دوربین‌ها، در همین دوربین تله‌فوتو و قابلیت‌های آن خلاصه می‌شود. سونی از سنسوری با مگاپیکسل کمتر اما توانایی بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری استفاده کرده اما سامسونگ ترجیح داد اس ۲۰ پلاس را به یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی مجهز کند که می‌تواند ۳ برابر بزرگ‌نمایی هیبریدی داشته باشد. اما نتیجه این تفاوت به سود کدام شرکت است؟

در فریم کامل، هر دو گوشی تقریبا عملکرد مشابهی داشتند. نمایش جزئیات هم در اس ۲۰ پلاس و هم در اکسپریا ۱ مارک ۲ به خوبی صورت گرفت. اما تفاوت اصلی در همان پردازش تصویر نظیر HDR و نمایش رنگ‌ها خلاصه می‌شود که به شکل محسوسی احساس می‌شود. نکته مهم این است که نماینده سامسونگ با هر سه دوربین خود تقریبا عملکرد پایداری داشته و تنها کیفیت‌ها متفاوت بود اما اکسپریا ۱ مارک ۲ با دوربین‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشت. با این حال این اصلا بدان معنا نیست که اکسپریا عملکرد بدی داشته.

اگر تصویر بزرگ‌نمایی شده را ۱۰۰ درصد برش دهیم، نقطه ضعف نماینده سامسونگ به خاطر بزرگ‌نمایی هیبریدی بیشتر پدیدار می‌شود. در نمایش جزئیات هم اس ۲۰ پلاس نتوانست به خوبی اکسپریا ۱ مارک ۲ عمل کند و به خوبی می‌توان تاثیر پردازش سنگین را در کیفیت تصویر مشاهده کرد. اکسپریا ۱ مارک ۲ اما به لطف بهره‌مندی از بزرگ‌نمایی اپتیکال، در برش ۱۰۰ درصد اثرات کمتری از پردازش تصویر را به نمایش گذاشت. بدین ترتیب عملکرد اس ۲۰ پلاس را می‌توان رضایت بخش اما نه در حد یک پرچم‌دار دانست.

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس با سونی اکسپریا ۱ مارک ۲؛ حالت شب

خوشبختانه هر دو گوشی از حالت شب بهره می‌برند و می‌توانند در شرایط نوری نامساعد، عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند اما هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند به اندازه پرچم‌دارهای گران قیمت‌تر نظیر اس ۲۰ اولترا یا هواوی P40 پرو در این زمینه خوب عمل کنند. با این اوصاف سوال اصلی این است که بین این دو گوشی کدام یک برنده خواهد بود؟

تاثیر حرکت دوربین در حالت شب روی تصاویر ثبت شده توسط اکسپریا ۱ مارک ۲ به مراتب بیشتر از رقیب دیده می‌شود که در واقع نشان دهنده الگوریتم ترکیب بندی مجدد (recomposition) ضعیف‌تر به نسبت اس ۲۰ پلاس است. با این حال به صورت کلی عملکرد مشابهی را شاهد هستیم. مثلا در تصویر اول، میزان نویز و نمایش جزئیات در هر دو به یک اندازه است.

در شرایطی که نور بسیار کمتری وجود داشته باشد، نماینده سونی از لحاظ محدوده دینامیکی و نمایش رنگ‌ها، عملکرد ظاهرا بهتری دارد. این موضوع را می‌توانید به خوبی از رنگ گل و گیاه متوجه شوید. در طرف مقابل اس ۲۰ پلاس توانست اثرات نور گرم را بیشتر کنترل کند و در واقع تصویر سردتری را ثبت کند.

گلکسی اس ۲۰ پلاس یا سونی اکسپریا ۱ مارک ۲؟

کاربرانی که طرفدار تصاویر طبیعی هستند همیشه از عملکرد دوربین‌های سامسونگ در زمینه اشباع بیش از حد رنگ‌ها شکایت داشتند، اما اس ۲۰ پلاس توانست در زمینه پردازش تصویر، محدوده دینامیکی و نمایش رنگ‌ها چه در حالت استاندارد و چه در حالت شب با هر سه دوربین عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهد و کمی از آن سیاست قديمی سامسونگ فاصله بگیرد.

در طرف مقابل اما اکسپریا ۱ مارک ۲ قرار گرفته که خب می‌توانیم آن را با در نظر گرفتن همه چیز، بهتر از اس ۲۰ پلاس بدانیم. البته DxOMark هنوز نماینده سونی را مورد بررسی قرار نداده ولی اس ۲۰ پلاس با امتیاز خوب ۱۱۸ در رده ۱۲ این وب‌سایت قرار دارد. به طور کلی در زمینه اشباع و دقت در نمایش رنگ، بوکه کردن تصاویر و همچنین محدوده دینامیکی در نور کم، اکسپریا را می‌توان برنده این مقایسه دانست.

اما از طرفی سونی در زمینه‌ای ضعف دارد که سامسونگ به شدت در آن قدرتمند است؛ یعنی HDR. در بسیاری از تصاویر عملکرد اکسپریا ۱ مارک ۲ روی کنترل نقاط روشن اصلا خوب نیست و در مقایسه با گوشی‌های مدرن امروزی حرفی برای گفتن ندارد. البته در نرم‌افزار Photo Pro کاربر می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند اما انتظار می‌رود ویژگی‌های این چنینی به صورت پیش فرض در تنظیمات دوربین یک پرچم‌دار وجود داشته باشد.

با این حال این نتیجه‌ گیری صرفا بر اساس تجربه‌های شخصی بوده و در نهایت این شما هستید که تعیین می‌کنید عملکرد کدام پرچم‌دار در زمینه عکاسی بهتر از دیگری بوده. این مقایسه قطعا نقاط ضعف‌هایی دارد؛ مثلا عملکرد دو گوشی در زمینه فیلم‌برداری و دوربین سلفی مورد بررسی قرار نگرفت که بدون آن‌ها نمی‌توان به صورت کلی برنده واقعی در زمینه دوربین را مشخص کرد. در این بررسی سعی شده تصاویری قرار داده شوند که کاربر بیشتر در طول روز ثبت می‌کند؛ بنابراین فکر می‌کنید عملکرد کدام محصول بهتر بوده؟ گلکسی اس ۲۰ پلاس یا اکسپریا ۱ مارک ۲؟

لینک دانلود تمام تصاویر بالا با کیفیت اصلی و حجم ۱۲۱ مگابایت

