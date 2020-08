تکنولوژی استارتاپ Mobeewave به کاربران اجازه می‌دهد تا با زدن کارت بانکی یا تلفن هوشمند خود به تلفن همراه دیگری عملیات‌های بانکی مختلفی مانند پرداخت وجه را انجام دهند.

بر اساس گزارش «بلومبرگ» (Bloomberg) اپل که اکنون لقب ارزشمندترین شرکت دنیا را یدک می‌کشد، استارتاپ Mobeewave را تصاحب کرده است. تکنولوژی این استارتاپ می‌تواند گوشی‌های اپل را به پایانه‌ای جهت انجام امور بانکی تبدیل کند. روش کار تکنولوژی این استارتاپ کانادایی به این صورت است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با زدن تلفن‌ همراه یا کارت بانکی خود به تلفن همراه دیگری عملیات‌های بانکی مانند پرداخت وجه را انجام دهند. این فرایند توسط چیپست NFC موجود در آیفون انجام خواهد شد که این چیپست از زمان آیفون ۶ در گوشی‌های ساخت اپل قرار داده شده است.

در حالی که، Apple Pay باعث شده است تا کاربران از آیفون خود برای پرداخت وجه در هنگام خرید از فروشگاه‌ها استفاده کنند، تصاحب استارتاپ Mobeewave به کاربران این اجازه را خواهد داد تا این عملیات پرداخت وجه را بدون نیاز داشتن به سخت افزاری خاصی مانند دستگاه‌های کارت‌خوان انجام دهند.

بلومبرگ در گزارش خود همچنین می‌گوید که تصاحب این استارتاپ برای اپل در حدود ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است و این استارتاپ بعد از مالکیت اپل هم با همان کارمندان قبلی خود به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد. هیچ یک از طرف‌های این معامله تاکنون در رابطه با این موضوع نظری نداده‌اند.

در سال گذشته، یکی از رقبای اصلی اپل یعنی سامسونگ در یک برنامه‌ی مقدماتی برای ساخت دسنگاه‌های کارت خوان فروشگاهی دارای قابلیت پرداخت با استفاده از تلفن همراه با استارتاپ Mobeewave همکاری داشته است. علاوه بر این همکاری، بر اساس گزارش بلومبرگ سامسونگ یکی از سرمایه گذاران این استارتاپ است.

در سال گذشته، اپل استارتاپ‌های مختلفی را به تصاحب خود درآورد که یکی از معروفترین این انتقال مالکیت‌ها تصاحب اپ هواشناسی Dark Sky در ماه مارس (اسفند ماه) بود. به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد تا از ویژگی‌های این اپ هواشناسی در اپ Weather در iOS 14 استفاده کند. بعد از تصاحب این شرکت توسط اپل، اپل نسخه‌ی اندروید اپ Dark Sky را در اول آگوست (۱۱ مرداد ماه) حذف کرد. اپل همچنین در ماه می (اردیبهشت ماه) تایید کرد که شرکت NextVR که در زمینه‌ی واقیعت مجازی (Virtual Reality) فعالیت می‌کند را هم به مالکیت خود درآورده است.

