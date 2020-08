گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فقط دو روز دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد رسما معرفی می‌شوند و به لطف اطلاعات گسترده‌ای که در مورد آن‌ها منتشر شده، نکته ناگفته‌ای باقی نمانده است. حالا در همین رابطه، یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass تیزر تبلیغاتی این دو گوشی را منتشر کرده که مربوط به اپراتور مخابراتی AT&T است.

در این ویدیو، همانطور که انتظار داشتیم در بازار آمریکا این گوشی‌ها با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس عرضه می‌شوند. بهره‌گیری گلکسی نوت ۲۰ از نمایشگر حفره‌دار ۶.۷ اینچی و بهره‌گیری مدل اولترا از نمایشگر ۶.۹ اینچی هم در این ویدیو تایید شده که نمایشگر مدل اولترا مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است. در ادامه می‌توانید این تیزر را تماشا کنید.

از دیگر نکات مطرح شده می‌توانیم به بهبود کارکرد قلم S Pen اشاره کنیم. همچنین سامسونگ از طریق همکاری با مایکروسافت، اپلیکیشن Samsung Notes را به قابلیتی مجهز کرده که به کاربران اجازه می‌دهد یادداشت‌های خود را مستقیما به پاورپوینت و فایل‌های Word تبدیل کنند. از دیگر قابلیت‌های اشاره شده می‌توانیم امکان عکس‌برداری با رزولوشن ۳۳ مگاپیکسلی هنگام فیلمبرداری ۸K را نام ببریم.

طبق این ویدیو، مدل اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۵۰ برابری و گلکسی نوت ۲۰ از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۳۰ برابری بهره می‌برند. انرژی مدل استاندارد از باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل اولترا از طرف باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

مدل استاندارد این خانواده در سه رنگ برنزی، سبز و خاکستری روانه‌ی بازار می‌شود. کاربران برای خرید مدل اولترا هم از بین رنگ‌های مشکی، برنزی و سفید حق انتخاب خواهند داشت.

سامسونگ در کنار معرفی گلکسی نوت ۲۰ از چه گجت‌هایی رونمایی می‌کند؟

