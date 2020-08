یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass بعد از انتشار تیزر تبلیغاتی مربوط به گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، تیزر تبلیغاتی ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ را هم منتشر کرده است. در این تیزر به مهم‌ترین ویژگی‌های این ساعت هوشمند اشاره می‌شود.

این ویدیو گلکسی واچ ۳ را در رنگ‌های مشکی، برنزی و نقره‌ای نشان می‌دهد. همچنین همانطور که انتظار داشتیم قرار است در دو اندازه ۴۵ و ۴۱ میلی‌متری به دست کاربران برسد. این تیزر تبلیغاتی مربوط به اپراتور مخابراتی AT&T است و طبق آن، کاربران این اپراتور می‌توانند از قابلیت Number Sync برای مدل LTE این ساعت بهره ببرند. این مشخصه به کاربران اجازه می‌دهد که گوشی خود را در خانه بگذارند ولی همچنان با بهره‌گیری از گلکسی واچ ۳ قادر به تماس تلفنی خواهند بود. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

دانلود mp4

از دیگر مواردی که در این ویدیو نشان داده می‌شود، می‌توانیم به حاشیه چرخان فیزیکی و دستیار صوتی بیکسبی اشاره کنیم و همچنین با حرکت دست هم می‌توانید به تماس‌های ورودی پاسخ دهید. سامسونگ برای این ساعت ویژگی‌های متنوع مربوط به تندرستی، بررسی ضربان قلب و پایش وضعیت خواب ارائه کرده است.

طبق اطلاعات فاش شده، گلکسی واچ ۳ به صورت دو مدل مجهز به نمایشگرهای ۱.۲ و ۱.۴ اینچی امولد به دست کاربران می‌رسد. از بین دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، تراشه اگزینوس ۹۱۱۰، ۱ گیگابایت حافظه رم، ۸ گیگابایت حافظه داخلی، اسپیکر و میکروفون اشاره کنیم. مدل ۱.۲ اینچی این ساعت از باتری ۲۴۷ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و مدل ۱.۴ اینچی مجهز به باتری ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی است.

منبع: Sam Mobile

The post نخستین ویدیو تبلیغاتی گلکسی واچ ۳ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala