شرکت شیائومی در سال ۲۰۱۰ تاسیس شد و به مناسب ۱۰ سالگی می‌خواهد یک رویداد آنلاین برگزار کند. این شرکت اعلام کرده در تاریخ ۱۱ آگوست (۲۱ مرداد) ساعت ۱۶ به وقت ایران مدیرعامل این شرکت سخنرانی خواهد کرد. گفته می‌شود در جریان این سخنرانی به گذشته، حال و آینده این شرکت پرداخته می‌شود و شایعات حاکی از معرفی چند گوشی جدید در این مراسم هستند.

خبر معرفی چند گوشی جدید در این مراسم از جانب یکی از افشاگران مشهور مطرح شده که احتمالا مدل جدید مربوط به خانواده می ۱۰ یکی از این گوشی‌ها خواهد بود. در رابطه با گوشی‌های جدید شیائومی اطلاعات زیادی مطرح نشده ولی می‌توانیم احتمالاتی را مطرح کنیم.

به‌عنوان مثال شاید این شرکت از گوشی ردمی K30 اولترا رونمایی کند که ظاهرا از تراشه مدیاتک Dimensity 1000 و نمایشگر ۱۴۴ هرتز بهره می‌برد. همچنین اخباری در مورد دو گوشی با نام‌های مستعار Gauguin و Gauguin Pro مطرح شده که به ترتیب از دوربین اصلی ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند.

از دیگر شایعات مطرح شده می‌توانیم به احتمال معرفی یک گوشی دارای قابلیت سرعت شارژ ۱۲۰ وات و مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ اشاره کنیم. با توجه به اینکه شرکت‌های اوپو، ویوو و ریلمی به تازگی فناوری شارژ ۱۲۰ وات و سریع‌تر معرفی کرده‌اند، پس شیائومی هم به احتمال زیاد به‌زودی فناوری شارژ پرسرعت خود را معرفی خواهد کرد.

در رابطه با مدل جدید می ۱۰ هم احتمالا با نام می ۱۰ پرو پلاس معرفی خواهد شد ولی در این زمینه خبر موثقی منتشر نشده است. در هر صورت احتمالا تا زمان برگزاری این مراسم، اطلاعات بیشتری در مورد این گجت‌ها فاش می‌شود.

منبع: Android Authority

The post شیائومی در تاریخ ۲۱ مرداد احتمالا از چند گوشی جدید رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala