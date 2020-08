The post جشنواره تابستان ۹۹ هوآوی آغاز شد؛ هر خرید یک هدیه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

جشنواره تابستان ۹۹ هوآوی با شعار هر خرید، یک هدیه آغاز شده و تا ۲۳ مرداد ۹۹ ادامه خواهد داشت. براساس این جشنواره تابستانی، به خریداران محصولات هوآوی، هدایایی اهدا می‌شود.

این هدایا در غالب جشنواره تابستانی هوآوی ارائه می‌شود که هدف آن ارائه موقعیت و شرایط بهتر برای خریداران است تا همراه با خرید گوشی از هدایای مناسبی نیز برخوردار شوند.

در جدول زیر می‌توانید لیست محصولات این جشنواره به همراه هدایای هر یک را مشاهده کنید:

این جوایز به تمامی گوشی‌های دارای گارانتی معتبر و اصلی تعلق می‌گیرد و خریداران محترم می‌توانند از طریق تمامی فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور به خصوص فروشگاه‌های منتخب هوآوی خرید خود را انجام دهند. اما برای دریافت هدایه خود باید به مراکز اعلام شده از طرف هوآوی مراجعه کنند که در ادامه لیست کامل آن آماده است.

قابل ذکر است برای دریافت هدایا باید مدارک زیر را نیز به همراه داشته باشید.

کارت ملى (حضور شخص متقاضى الزامیست)

فاکتور گوشى به تاریخ روز و نام خریدار

گوشى خریدارى شده (روشن+سیم کارت مشترى)

برچسب B بر روی گوشی

رسید دستگاه پوز (یا کپى چک‌هاى پرداختى) دقیقا به مبلغ و تاریخ فاکتور

برای دریافت سیم‌کارت هدیه ‌خود نیز می‌توانید به فروشگاه‌های مربوطه مراجعه کنید و از روش‌های زیر برای فعال‌سازی آن استفاده کنید.

لیست فروشگاه‌ها برای مراجعه و دریافت هدایا:

لطفا قبل از خرید با ارسال کد IMEI دستگاه به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۴۲۰۰۰ از صحت گارانتى محصول خود اطمینان حاصل کنید. توجه داشته باشید که به ازاء هر کد ملى تنها امکان دو بار ثبت نام در این جشنواره وجود خواهد داشت.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مشاهده فروشگاه‌های منتخب هوآوی جهت شرکت در این جشنواره می‌توانند به سایت https://huaweimobilefarsi.com مراجعه کنند.

تجربه‌ی عکاسی از دنباله‌دار نئووایز با هواوی P40 پرو

منبع متن: digikala