از زمان معرفی وان پلاس نورد تاکنون این محصول مورد استقبال کم نظیر کاربران قرار گرفت چرا که در کنار بهره‌مندی از سخت‌افزار و امکانات مناسب، قیمت بسیار معقولی هم دارد. اما شرکت چینی هیچ برنامه‌ای برای عرضه آن در آمریکا نداشته و به همین خاطر می‌خواهد دو نسخه متفاوت از این محصول را با نام‌ وان پلاس نورد بیلی ۱ و بیلی ۲ طراحی کند که خوشبختانه مکس جی، یکی از افشاگران معروف حوزه فناوری به همراه Concept Creator (طراح کانسپت گوشی‌های هوشمند) در رابطه با آن‌ها جزئیاتی را منتشر کردند.

کارل پی، یکی از بنیانگذاران شرکت وان پلاس اخیرا طی مصاحبه‌ای تایید کرد این شرکت در حال کار روی نسخه‌های مختلف وان پلاس نورد بوده و قصد دارد آن‌ها را در بازار آمریکا هم به فروش برساند. اینطور که به نظر می‌رسد دو محصول در دست ساخت قرار دارند که فعلا بیلی ۱ و بیلی ۲ نام گذاری شده‌اند.

ظاهرا وان پلاس می‌خواهد این دو گوشی را به همراه پرچم‌داران سری وان پلاس ۸T، اواخر امسال راهی بازار کند. مکس جی و Concept Creator این محصولات را Aurora نامیده و اگرچه هنوز در رابطه با شکل ظاهری وان پلاس نورد بیلی ۱ و ۲ هیچ اطلاعی نداریم، کانسپتی از آن را هم با توجه به طراحی وان پلاس نورد طراحی کردند که می‌توانید ویدئوی مربوط به آن را در زیر تماشا کنید. لازم به ذکر است هنوز نمی‌دانیم این محصول هنگام عرضه رسمی چه نامی خواهد داشت.

وان پلاس نورد در حال حاضر یک گوشی نسبتا ارزان قیمت به حساب می‌آید و کمتر از ۵۰۰ دلار قیمت دارد. اما اینطور که به نظر می‌رسد بیلی ۱ و ۲ قرار است با حذف یک سری قابلیت‌های نه چندان مورد نیاز برای یک گوشی اقتصادی، قیمت کمتری داشته باشند و این خبر بسیار خوبی است برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال یک گوشی با کیفیت و در عین حال ارزان قیمت می‌گردند.

اینطور که از ویدئوی بالا می‌فهمیم، وان پلاس نورد بیلی ۱ و ۲ قرار است به دوربین دوگانه و سه‌گانه مجهز شوند. این در حالی است که وان پلاس نورد از ۴ دوربین بهره می‌برد. همچنین یک دوربین سلفی به صورت حفره‌ای درون نمایشگر آن‌ها تعبیه شده اما در مدل نورد، دوربین سلفی اصلی توسط یک دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی نیز همراهی می‌شد. با این حال برای کاهش هزینه همین اقدام نیز کافی است اما وان پلاس ممکن است اندازه مگاپیکسل آن‌ها را نیز تا حدودی کاهش دهد.

یکی دیگر از اقداماتی که وان پلاس می‌تواند در راستای کاهش هزینه‌ها انجام دهد این است که گوشی‌های جدید خود را با حواشی بیشتر و بدنه پلاستیکی راهی بازار کند. البته منظور از پلاستیک همان گلاستیک است که کیفیت بیشتری به نسبت پلاستیک‌های قدیمی بکار رفته در بدنه گوشی‌های هوشمند داشته و زیباتر است. در مدل نورد، جلو و پشت گوشی توسط شیشه گوریلا گلس ۵ محافظت می‌شد که به خودی خود باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. اگر قرار بر این باشد که بیلی ۱ و ۲ با قیمت کمتری به نسبت مدل کنونی راهی بازار شوند، بعید به نظر می‌رسد در ساختار بدنه آن‌ها از مواد گران قیمت استفاده شود.

اما یکی از گران قیمت‌ترین قطعات در هر گوشی هوشمند، چیپست بکار رفته در آن‌هاست. وان پلاس نورد از پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G استفاده می‌کند و این یعنی پشتیبانی از اینترنت ۵G نیز در این گوشی وجود دارد. اگر وان پلاس بخواهد قیمت پایین‌تری برای سری‌های جدید در نظر بگیرد، باید از مدل‌های ضعیف‌تر اسنپدراگون با پشتیبانی از ۵G استفاده کند.

با توجه به شایعات منتشر شده، حداقل یکی از وان پلاس‌های جدید از پردازنده اسنپدراگون ۶۹۰ بهره خواهد برد. پردازنده‌ای که اخیرا توسط کوالکام معرفی شد و قرار است به عنوان جانشین اسنپدراگون ۶۷۵ ایفای نقش کند. یکی از نکات مثبت در رابطه با این پردازنده، بهره‌مندی آن از مودم ۵G داخلی است. البته از نظر عملکرد نباید آن را هم سطح اسنپدراگون ۷۶۵G دانست اما برای یک گوشی اقتصادی، می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد.

اخیرا در وب‌سایت گیک‌بنچ هم محصولی از وان پلاس را با ۶ گیگابایت رم و اندروید ۱۰ شاهد بودیم. متاسفانه جزئیات بیشتری در رابطه با آن در دسترس نیست اما حضور اندروید ۱۰ می‌تواند به این معنا باشد که بیلی ۱ و ۲ به احتمال بسیار فراوان همین امسال راهی بازار خواهند شد. با این حال گفته می‌شود مدل دیگر یعنی وان پلاس نورد بیلی ۲ از پردازنده مشابه وان پلاس نورد استفاده کرده و در دیگر بخش‌ها امکانات کمتری خواهد داشت.

از آن جایی که وان پلاس نورد با قیمت ۳۹۹ یورو راهی بازار اروپا شد، این احتمال وجود دارد که وان پلاس بیلی ۱ و بیلی ۲ به ترتیب با قیمت ۱۹۹ و ۲۹۹ یورو راهی بازار شوند. با این حال باز هم باید به این نکته اشاره کنیم که همه این خبرها فعلا در حد یک شایعه بوده و حتی طراحی منتشر شده در ویدئوی بالا هم صرفا یک طرح مفهومی است. بنابراین باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.

