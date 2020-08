ساعاتی پیش گوشی گلکسی اس ۲۰ پلاس سامسونگ در وب‌سایت گیک‌بنچ با اندروید ۱۱ دیده شده که در کمال تعجب توانست با سیستم عامل (و رابط کاربری) جدید، عملکرد بهتری به نسبت قبل از خود به نمایش بگذارد.

اگرچه می‌توان گفت تقریبا همه کاربران بی‌صبرانه منتظر رویداد آنپکد ۵ آگوست (۱۵ مرداد) سامسونگ و رونمایی از محصولات سحت‌افزاری جدید این شرکت هستند اما نباید فراموش کنیم که یکی از عوامل موثر و بسیار تاثیرگذار در موفقیت یک گجت هوشمند، سیستم عامل آن است.

سری اس ۲۰ با اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری One UI 2.0 راهی بازار شدند. رابط کاربری موفق سامسونگ که توانست قابلیت‌های زیادی را به گوشی‌های غول کره‌ای اضافه کند بدون اینکه کاربران نیاز جدی به بروزرسانی سیستم عامل اندروید داشته باشند. حتی پیش‌تر هم به این نکته اشاره کردیم که برای دارندگان گوشی‌های سامسونگ، بروزرسانی رابط کاربری بسیار مهم‌تر از دریافت اندروید است.

اما رابط کاربری جدید این شرکت که قرار است اندروید ۱۱ را به گوشی‌های گلکسی بیاورد ظاهرا تغییرات بسیار اساسی خواهد داشت. تیم نرم‌افزاری سامسونگ مدت زمان زیادی است که روی این رابط کاربری جدید مشغول به کار بوده‌اند و حالا به نظر می‌رسد همه چیز تقریبا آماده شده چرا که گلکسی اس ۲۰ پلاس با سیستم عامل اندروید ۱۱ در گیک‌بنچ حضور پیدا کرد.

رابط کاربری سامسونگ One UI 2.5 چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

با توجه به این لیست، اس ۲۰ پلاس از پردازنده اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برد. پردازنده‌ای که برای بازارهای جهانی در سری اس ۲۰ بکار رفته و البته انتقاد‌های زیادی هم به آن وارد شد چرا که به نسبت نسخه اسنپدراگون ۸۶۵ که در آمریکا به فروش می‌رسد قدرتمند و سریع نیست. اما حالا به نظر می‌رسد با اندروید ۱۱ و نسخه جدیدی از رابط کاربری که این سیستم عامل را همراهی می‌کند، عملکرد این پردازنده از اسنپدراگون ۸۶۵ نیز بهتر شد.

چرا کاربران پرچم‌داران سامسونگ از تراشه‌های اگزینوس شاکی هستند؟

حال دو فرضیه وجود خواهد داشت. یا اینکه سیستم عامل جدید استفاده بهینه‌ای از سخت‌افزار می‌کند و بسیار سبک‌تر از قبل شده که در این صورت نمی‌توانیم بگوییم تنها اگزینوس ۹۹۰ پیشرفت داشته بلکه اگر این تست در شرایط یکسان از مدل اسنپدراگون هم گرفته شود، پیشرفت مشابهی را شاهد خواهیم بود. چیزی که می‌تواند این فرضیه را رد کند، سنگینی رابط کاربری سامسونگ و البته خبری بود که ادعا می‌کرد گوگل قصد دارد حداقل میزان حافظه رم برای پشتیبانی از اندروید را افزایش دهد و این یعنی اندروید ۱۱ سنگین‌تر از گذشته خواهد بود.

فرضیه دوم اما این است که سامسونگ اگزینوس ۹۹۰ را از لحاظ عملکرد بروزرسانی کرده باشد. این خبر اخیرا هم منتشر شده که پردازنده بکار رفته در سری نوت ۲۰ علی‌رغم اینکه تغییری به نسبت سری اس ۲۰ نخواهد داشت اما از لحاظ عملکرد می‌تواند اسنپدراگون ۸۶۵ را پشت سر بگذارد. بنابراین در حال حاضر هرچند خبر رسمی منتشر نشده اما می‌توانیم به این امیدوار باشیم که غول کره‌ای بعد انتقادهای فراوان، تغییری در پردازنده خود پدید آورده.

با این حال سامسونگ قصد دارد تا دو روز دیگر از گوشی‌های سری نوت ۲۰ رونمایی کند و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، احتمالا ماه دسامبر ۲۰۲۰ یا ژانویه ۲۰۲۱، اولین دسته از کهکشانی‌های سامسونگ به رابط کاربری جدید که اندروید ۱۱ را به همراه خواهد داشت مجهز می‌شوند. با این حال اگر قرار باشد یکی از فرضیه‌های بالا درست از آب در بیاید، باید تا رویداد آنپکد پیش رو منتظر بمانیم ببینیم سامسونگ در رابطه با قدرت سخت‌افزاری نوت‌ها چه ادعایی می‌کند.

۱۱ ویژگی جدید اندروید ۱۱

