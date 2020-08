بعد از ماه‌ها انتظار و چند بار تاخیر، گوگل بالاخره از گوشی میان‌رده پیکسل ۴a رونمایی کرد. همانطور که انتظار داشتیم، امسال خبری از مدل ایکس‌ال نیست و صرفا با مدل مبتنی بر نمایشگر ۵.۸۱ اینچی سروکار داریم.

قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G است که در کنار آن با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۶ گیگابایت رم مواجه هستیم. کاربران از لحاظ تنوع حافظه داخلی حق انتخاب ندارند و در ضمن پیکسل ۴a از کارت حافظه microSD پشتیبانی نمی‌کند.

نمایشگر ۵.۸۱ اینچی جدیدترین گوشی میان‌رده گوگل از نوع اولد است و از رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ بهره می‌برد. در سمت چپ بخش فوقانی حفره نمایشگر دیده می‌شود که درون آن یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

در پنل پشتی یک دوربین ۱۲.۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود که مبتنی بر سنسور ۱/۲.۵۵ اینچی است و لنز آن هم از گشودگی دیافراگم F/1.7 بهره می‌برد. دوربین این گوشی از تمام ویژگی‌های دوربین پیکسل ۴ مانند حالت شب، حالت پرتره و Top Shot پشتیبانی می‌کند. در ضمن به لطف بهره‌گیری از لرزشگیر اپتیکال، کاربران می‌توانند ویدیوها کم‌لرزشی را ثبت کنند.

انرژی گوگل پیکسل ۴a از طرف باتری ۳۱۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که برای شارژ کردن آن می‌توان از سرعت شارژ ۱۸ وات بهره برد. همچنین نباید وجود جک هدفون در بدنه این گوشی را از قلم بیندازیم.

پیش‌فروش این گوشی آغاز شده و با قیمت ۳۴۹ دلار از تاریخ ۲۰ آگوست (۲۰ مرداد) روانه‌ی بازار آمریکا می‌شود. در بریتانیا و آلمان هم به ترتیب ۳۴۹ پوند و ۳۴۰ یورو قیمت دارد. همچنین قرار است پیکسل ۴a در بازار کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، سنگاپور، اسپانیا و تایوان عرضه شود. در نهایت باید بگوییم این گوشی فقط در رنگ مشکی به دست کاربران می‌رسد.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala