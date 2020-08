گوشی ویوو S7 5G با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G رونمایی شد

گوشی ویوو S7 5G بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار رونمایی شد. محصولی میان‌رده اما مجهز به یکی از بهترین پردازنده‌های بازار یعنی اسنپدراگون ۷۶۵G که نه تنها در امور پردازشی توانایی خوبی دارد بلکه پشتیبانی از سریع‌ترین اینترنت داده را نیز به این محصول آورده.

ویوو S7 5G از نمایشگر ۶.۴۴ اینچی از نوع AMOLED بهره می‌برد و وضوح تصویر آن ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ یا همان +FHD است. از قابلیت‌های خوب این نمایشگر می‌توان به پوشش ۹۸.۵ درصدی استاندارد رنگی NTSC اشاره کرد. رفرش ریت آن روی عدد ۶۰ هرتز تنظیم شده و حسگر اثر انگشت نیز با فناوری اپتیکال در زیر آن جای گرفته.

در بالاترین قسمت نمایشگر یک ناچ کوچک تعبیه شده که میزبان دو دوربین سلفی اصلی ۴۴ و فوق عریض ۸ مگاپیکسلی است. ویوو دوربین ۴۴ مگاپیکسلی اصلی آن را ultra-clear (به معنی فوق شفاف) می‌نامد که از قابلیت فوکوس خودکار بهره برده و گشودگی دیافراگم آن به f/2.0 می‌رسد. همچنین کاربران قادر خواهند بود با این دوربین سلفی ویدئو‌هایی با کیفیت ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه ضبط کنند و این فوق‌العاده است. در نهایت می‌رسیم به دوربین سلفی ثانویه که یک سنسور به بزرگی ۸ مگاپیکسل داشته و می‌تواند با زاویه ۱۰۵ درجه، به ثبت تصاویر فوق عریض بپردازد.

روی پنل پشتی اما شاهد حضور سه دوربین در ماژولی مشابه ماژول سری ویوو X50 هستیم. دوربین اصلی آن در بالاترین بخش قرار گرفته و ۶۴ مگاپیکسلی است. از قابلیت‌های خوب این سنسور می‌توان به لرزشگیر الکترونیکی و حالت Super Night Mode ویوو اشاره کرد. همچنین کاربران قادر خواهند بود با این دوربین و دوربین سلفی به صورت همزمان به ضبط ویدئو بپردازند که در این صورت صفحه به دو قسمت تقسیم می‌شود.

دوربین بعدی اما ۸ مگاپیکسلی است و وظیفه ثبت تصاویر فوق عریض را دارد. همچنین کاربر می‌تواند از همین دوربین برای عکاسی ماکرو نیز استفاده کند. در نهایت هم می‌رسیم به سنسور سنجش عمق که ۲ مگاپیکسلی است و وظیفه آن اندازه گیری فاصله اجسام با دوربین است. از آن جایی که ویوو S7 5G یک گوشی میان‌رده است، طبیعی بود در آن شاهد استفاده از لنز تله‌فونو نباشیم. بنابراین این گوشی برای بزرگ‌نمایی باید به قدرت سنسور اصلی خود متوسل شود.

ویوو‌ S7 5G از پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. یکی از بهترین پردازنده‌های میان‌رده که پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز به گوشی‌ها می‌آورد. به لطف چیپست قدرتمند اسنپدراگون، اتصالات بی‌سیم در این گوشی بسیار قدرتمند و پایدار است. ویوو S7 همچنین از اینترنت ۵G، وای فای دو بانده، بلوتوث نسخه ۵.۱ و NFC نیز پشتیبانی می‌کند.

در کنار این پردازنده اما ۸ گیگابایت رم LPDDR4X و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 2.1 بکار رفته تا خیال کاربران از بابت امور پردازشی سنگین تا حدودی راحت باشد. این گوشی از دو سیم کارت پشتیبانی می‌کند اما اسلات خالی برای قرار گیری کارت حافظه جانبی جهت افزایش میزان حافظه در آن دیده نمی‌شود که با توجه به گزینه ۲۵۶ گیگابایتی، نیازی هم به اضافه شدن این اسلات نبود.

ویوو برای این گوشی از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که کاربر می‌تواند به وسیله یک شارژر سریع ۳۳ واتی آن را شارژ کند. یکی از نکات جالب در رابطه با ویوو S7 5G، عدم بهره‌مندی آن از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون است. موردی که معمولا در گوشی‌های بالارده شاهد بودیم اما ظاهرا قرار است به زودی این وضعیت را در گوشی‌های میان‌رده نیز ببینیم. با این حال اگر از هدست‌های USB-C استفاده می‌کنید، باید بدانید پشتیبانی از محتوای صوتی با وضوح بالا (Hi-Res Audio) نیز در این گوشی فراهم است.

نماینده جدید ویوو کاملا سبک (۱۷۰ گرم) و باریک (۷.۳۹ میلی‌متر) است و حواشی بسیار کمی هم دارد. بنابراین کار کردن با آن بسیار لذت بخش و آسان خواهد بود. البته باید به این نکته عجیب هم اشاره کنیم که ظاهرا مدلی با رنگ ترکیبی آبی و بنفش، به اندازه کاملا نا محسوسی زخیم‌تر است!

گوشی ویوو S7 5G در سه رنگ مشکی، سفید و ترکیبی از رنگ‌های آبی و بنفش به فروش می‌رسد که مدل آخری ظاهرا جذاب‌ترین رنگ‌بندی را در بین دو مدل دیگر دارد. با این حال این مورد کاملا سلیقه‌ای است. همچنین این محصول از امروز در کشور چین برای پیش خرید در دسترس قرار خواهد گرفت و اولین سری از آن در تاریخ ۸ آگوست (۱۸ مرداد) راهی بازار می‌شود. مدل ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی حدودا ۴۰۰ و مدل ۲۵۶ گیگابایتی آن نیز ۴۵۰ دلار قیمت گذاری شده‌اند که مدل گران قیمت کمی بعد از تاریخ اعلام شده برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی راهی بازار می‌شود.

منبع: GSMArena

