با تایید گوگل، گوشی‌های گوگل پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G که نسخه ۴G/LTE آن روز گذشته معرفی شد، رسما در پاییز امسال راهی بازار می‌شوند.

گوگل معمولا گوشی‌های خود را در دو اندازه راهی بازار می‌کرد اما این سنت قدیمی با ورود پیکسل ۴a شکسته شد و روز گذشته تنها شاهد معرفی یک محصول بودیم. البته شرکت آمریکایی به صورت اولیه از گوشی‌های پیکسل ۵ و نسخه ۵G پیکسل ۴a نیز رونمایی کرد اما جزئیات زیادی در رابطه با این دو محصول ارائه نشد و ظاهرا باید در این رابطه به شایعات و احتمالات متوسل شویم.

پیکسل ۴a 5G را احتمالا باید همان پیکسل ۴a XL دانست. محصولی که در ابتدا شایعات فراوانی پیرامون عرضه آن به همراه مدل فعلی منتشر شده بود اما دیدیم که این اتفاق رخ نداد؛ اما گوگل اعلام کرد پاییز امسال و به همراه پیکسل ۵ از آن رونمایی می‌کند. همچنین می‌دانیم این گوشی قرار است ۴۹۹ دلار قیمت گذاری شود که حدودا ۱۰۰ دلار از نماینده میان‌رده ال جی و سامسونگ یعنی ال جی ولوت و گلکسی A71 5G ارزان‌تر است.

اگرچه پیکسل ۴a 5G قرار است یک میان‌رده باشد اما ظاهرا نقاط اشتراکی با پیکسل ۵ خواهد داشت که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G اشاره کرد که از مودم داخلی ۵G بهره می‌برد. اینکه دو گوشی جدید از چه میزان حافظه رم بهره می‌برند اصلا مشخص نیست. پیکسل ۴a از ۶ گیگابایت رم استفاده می‌کند و این امکان وجود دارد که مدل ۵G آن هم از همین میزان رم برخوردار باشد اما اینکه پیکسل ۵ هم از همین میزان استفاده می‌کند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به میان‌رده‌های بازار و البته قیمت بیشتر این محصول، انتظار می‌رود گوگل نسخه ۸ گیگابایتی آن را نیز طراحی کند.

شاید اصلی‌ترین تفاوت پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۵، دوربین آن‌ها باشد. اگرچه هر دو محصول به احتمال زیاد به دو دوربین مجهز می‌شوند اما ظاهرا پیکسل ۴a 5G از همان دوربین‌های پرچم‌داران سری ۴ گوگل استفاده خواهد کرد و برای پیکسل ۵ هم شاهد سنسورهایی با مشخصات جدید خواهیم بود. اینطور که به نظر می‌رسد گوگل برنامه‌ای برای اضافه کردن سنسور فوق عریض به گوشی‌های جدید خود ندارد اما انتظار می‌رود از لحاظ پردازش نرم‌افزاری تصاویر، پیشرفت‌های خوبی را حداقل در گوشی پرچم‌دار شاهد باشیم.

همچنین از دیگر بخش‌هایی که دو گوشی ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نمایشگر است. جایی که پیکسل ۵ احتمالا به نمایشگری ۵.۸ اینچی با رفرش ریت ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز مجهز می‌شود. در آن طرف پیکسل ۴a 5G احتمالا از نمایشگر ۶.۱ اینچی بهره برده و جایگزین پیکسل ۴a XL خواهد شد که هیچگاه شاهد رونمایی از آن نبودیم.

آیا تمام گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰ با شکست مواجه می‌شوند؟

قیمت گوگل پیکسل ۵

پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL با قیمت ۷۹۹ و ۸۹۹ دلار راهی بازار آمریکا شدند. اما از آنجایی که پیکسل ۵ یک پرچم‌دار نیست، احتمالا قیمت کمتری هم خواهد داشت. طبق شنیده‌ها، گوگل قرار است این محصول را ۶۹۹ دلار قیمت گذاری کند اما در حال حاضر نمی‌توانیم در رابطه با صحت آن نظر قطعی بدهیم.

قیمت گوگل پیکسل ۵ فاش شد؛ خبر بد برای گلکسی اس ۲۰

با این حال اگر این ادعا درست باشد، در واقع باید پیکسل ۵ را رقیبی جدی برای ال جی ولوت و گلکسی A71 5G بدانیم. همچنین این گوشی می‌تواند به عنوان یک اندرویدی، جایگزین نسبتا مناسبی برای آیفون ۱۲ ۵.۴ و ۶.۱ اینچی باشد که احتمالا به ترتیب ۶۴۹ و ۷۴۹ دلار قیمت گذاری می‌شوند. ناگفته نماند نماینده‌های اپل به پردازنده بسیار قدرتمند A14 مجهز خواهند شد که از لحاظ سرعت و قدرت نباید اسنپدراگون ۷۶۵G را با آن‌ مقایسه کرد. بنابراین تنها زمانی ترجیح پیکسل به آن‌ها منطقی خواهد بود که کاربر تمایلی به سیستم عامل iOS نداشته باشد.

معمولا گوشی‌های بالارده گوگل اوایل اکتبر معرفی می‌شوند اما از آن جایی که شیوع ویروس کرونا برنامه بسیاری از شرکت‌ها را بهم ریخته، احتمالا این تاریخ به اواخر اکتبر یا اوایل ماه نوامبر موکول خواهد شد. گوگل گوشی‌های خود را در مناطق محدودی راهی بازار می‌کند و ظاهرا این موضوع برای پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۵ نیز اتفاق خواهد افتاد که در بازارهای آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، ژاپن، تایوان و استرالیا در دسترس قرار می‌گیرند.

درباره گوشی گوگل پیکسل ۵ چه می‌دانیم؟

