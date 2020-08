محافظ صفحه هواوی میت ۴۰ پرو جزئیاتی از نمایشگر آن را فاش کرد

روز گذشته تصاویری از محافظ صفحه گوشی مورد انتظار هواوی میت ۴۰ پرو منتشر شد که با نگاهی به آن می‌توانیم به جزئیاتی در رابطه با نمایشگر این محصول پی ببریم.

ماه گذشته بود که هواوی اعلام کرد هیچ گونه تاخیری در رونمایی یا عرضه سری میت ۴۰ پیش نخواهد آمد. غول چینی که به شدت تحت فشار تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارد اما در عین حال اخیرا توانسته سامسونگ را نیز از لحاظ فروش گوشی پشت سر بگذارد، اصلا نمی‌خواهد با تاخیر در معرفی محصولات جدید خود ریسک کند.

در این لحظه مورد انتظارترین محصول این شرکت سری پرچم‌دارهای میت ۴۰ هستند که متاسفانه جز شایعه چیز زیادی در رابطه با آن‌ها نشنیده‌ایم. اما روز گذشته تصویر محافظ صفحه مدل پرو از این سری لو رفت که با توجه به آن می‌توانیم بگوییم گوشی هواوی میت ۴۰ پرو قرار است با نمایشگر تقریبا ۶.۶ اینچی آبشاری و با حواشی بسیار کم راهی بازار شود. هیچ ناچ یا حاشیه‌ای هم به عنوان محل تعبیه دوربین سلفی در این محافظ صفحه دیده نمی‌شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، برخلاف میت ۳۰ پرو، پرچم‌دار جدید قرار است بدون ناچ راهی بازار شود. به عبارتی شاید بتوان گفت شکل ظاهری آن مشابه سری P40 خواهد بود. البته اخیرا هم تصویری از محافظ صفحه هواوی میت ۴۰ منتشر شده بود که هیچ تفاوت خاصی با تصاویر جدید از لحاظ شکل ظاهری در آن دیده نمی‌شود.

سری میت گوشی‌های هواوی همیشه پرچم‌داران اصلی و قدرتمند این شرکت به حساب می‌آیند. برخلاف سری P که از کلمه Photography به معنای عکاسی الهام گرفته و عملکرد بسیار خوبی هم در این بخش دارند، در سری میت همیشه تلاش بر این بوده که جدیدترین و بهترین فناوری‌های روز در تمامی بخش‌ها بکار گرفته شود.

بدین ترتیب ممکن است طی یک حرکت انقلابی، اولین گوشی پرچم‌داری را شاهد باشیم که به دوربین زیر نمایشگر مجهز می‌شود. فناوری بسیار جذابی که فعلا تنها در طراحی‌های آزمایشی شاهد رونمایی از آن بودیم. همچنین امکان استفاده از دوربین سلفی مکانیکی هم وجود دارد اما نمی‌توانیم فعلا از این بابت مطمئن باشیم.

گوشی‌های سری میت ۴۰ احتمالا در اکتبر امسال راهی بازار می‌شوند. در حال حاضر چیز خاصی در رابطه با این محصولات نمی‌دانیم اما گفته می‌شود پردازنده ۵ نانومتری کرین ۱۰۲۰ قرار است به عنوان قلب تپنده آن‌ها ایفای نقش کند. اگر این ادعاها درست باشد، بنابراین می‌توان گفت بین سه شرکت بزرگ فروشنده گوشی‌ هوشمند در دنیا (هواوی، سامسونگ و اپل)، احتمالا فقط سامسونگ است که در سال ۲۰۲۰ نماینده‌ای با چنین پردازنده نخواهد داشت. با این حال باز هم باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این محصولات منتشر خواهد شد.

هواوی میت ۴۰ احتمالا با دو تراشه مختلف روانه‌ی بازار می‌شود

منبع: GSMArena

