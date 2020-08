تصویری از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یکی از گوشی‌هایی است که اخیرا در رابطه با آن حرف‌های زیادی گفته شده اما هیچوقت موفق به دیدن تصاویری از آن نبودیم تا اینکه روز گذشته حساب کاربری evleaks@، رندری از نمای جلویی آن را با کاربران به اشتراک گذاشت.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن همانطور که از نامش پیداست یکی از گوشی‌های سری اس ۲۰ سامسونگ به حساب می‌آید اما در کنار آن‌ها معرفی نشد. تاکنون در رابطه با وجود آن بحث‌های زیادی شکل گرفته بود اما خوشبختانه بالاخره اولین تصویر آن نیز لو رفت و اکنون می‌بینیم این گوشی مطابق انتظار، حداقل از نمای جلو کاملا مشابه محصولات دیگر این سری است.

با توجه به شایعات، این گوشی بیشتر شبیه به اس ۲۰ پلاس طراحی می‌شود. بدین ترتیب که مجهز به نمایشگر ۶.۵-۶.۷ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار خواهد شد. البته زیبایی کلی آن از نمای جلو کمتر از اس ۲۰ پلاس است اما ظاهرا از لحاظ مشخصات فنی شباهت‌های زیادی بین این دو وجود دارد. در زیر می‌توانید این گوشی را در کنار مدل پلاس مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، حواشی موجود در مدل فن ادیشن بیشتر از پرچم‌دار اصلی سامسونگ است. اگرچه وقتی در رابطه با اندازه حواشی حرف می‌زنیم نمی‌توانیم به رندرها اعتماد کنیم اما آنچه که از بابت آن مطمئن هستیم، حواشی بیشتر به نسبت اس ۲۰ پلاس است. دوربین سلفی بکار رفته در بخش مرکز نمایشگر ۳.۳ میلی‌متر قطر دارد اما در رابطه با وضوح و اندازه سنسور آن بی‌ خبریم.

هنوز تصویری از نمای پشتی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر نشده اما با توجه به گوشی‌های اخیر سامسونگ، انتظار می‌رود همان ماژول مستطیل شکل نسبتا بزرگ را با دوربین‌ حداقل سه‌گانه درون آن شاهد باشیم. شایعات حاکی از آن است این گوشی از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی عریض و فوق عریض در کنار یک لنز تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری بهره می‌برد. اما فعلا چیزی در این رابطه رسما تایید نشده.

به نظر می‌رسد این محصول در تمامی مناطق با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار شود و این می‌تواند شانس بسیار خوبی باشد برای آن دسته از کاربرانی که در محل زندگی آن‌ها، محصولات سامسونگ با پردازنده اگزینوس عرضه می‌شوند تا بدین ترتیب بتوانند تجربه یک پرچم‌دار قدرتمند از غول کره‌ای را با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ داشته باشند.

منبع: GSMArena

The post تصویری از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala