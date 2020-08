نخستین تصاویر رندر هواوی میت ۴۰ منتشر شد

شب گذشته یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری OnLeaks در توییتر فعالیت می‌کند، نخستین تصاویر رندر گوشی هواوی میت ۴۰ را منتشر کرد که نسبت به نسل قبلی تغییرات ظاهری مختلفی را نشان می‌دهند.

اول از همه باید بگوییم اگرچه این تصاویر مربوط به مدل استاندارد این خانواده محسوب می‌شود، اما روی هم رفته طراحی آن شباهت‌هایی به هواوی P40 پرو دارد. هواوی میت ۴۰ به جای بریدگی نمایشگر، قرار است با نمایشگر حفره‌دار روانه‌ی بازار شود. در پنل پشتی هم ماژول دایره‌ای شکل دوربین توجه را جلب می‌کند که درون آن سه دوربین به همراه یک سنسور تعبیه شده که احتمالا سنسور تشخیص عمق یا ToF است.







در هر صورت حتی اگر این گوشی از سخت‌افزارهای جذابی بهره ببرد، ولی کماکان با مشکلات نرم‌افزاری دست و پنجه نرم خواهند کرد. با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد روابط بین هواوی و دولت آمریکا به این زودی‌ها بهبود پیدا کند، پس به احتمال زیاد گوشی‌های هواوی میت ۴۰ بدون سرویس‌ها و نرم‌افزارهای گوگل عرضه خواهند شد. این شرکت بودجه زیادی را به اپ استور AppGallery اختصاص داده که طبق جدیدترین گزارش منتشر شده حدود ۷۵۰ میلیون کاربر فعال از آن بهره می‌برند.

هواوی طی ماه‌های گذشته به‌لطف افزایش فروش در بازار چین موفق شده رشد قابل توجهی داشته باشد و در این میان باید ببینیم گوشی‌های هواوی میت ۴۰ در بازارهای خارج از چین با توجه به فقدان اپلیکیشن‌های گوگل تا چه حد می‌تواند نظر کاربران را جلب کند.

هواوی میت ۴۰ احتمالا با دو تراشه مختلف روانه‌ی بازار می‌شود

