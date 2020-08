طبق یک گزارش جدید، سامسونگ قصد دارد حدود ۳ تا ۵ درصد از سهام شرکت Arm را بخرد. ظاهرا هدف سامسونگ از این کار، کاهش هزینه‌های مربوط به مجوز طراحی پردازنده‌های Cortex و پردازنده‌های گرافیکی Mali این شرکت است. باید خاطرنشان کنیم سامسونگ برای تراشه‌های اگزینوس از این طراحی‌ها بهره می‌برد.

حتی اگر یک شرکت به جای پردازنده‌های Cortex به بهره‌گیری از پردازنده‌های اختصاصی خود رو بیاورد، برای استفاده از مجموعه دستورالعمل Arm باید حق امتیاز بپردازد. البته سامسونگ بخش طراحی پردازنده‌های اختصاصی خود را تعطیل کرده و دیگر از طراحی‌های Arm بهره می‌برد.

طبق برخی گزارش‌های موثق، انویدیا مشغول مذاکره برای تصاحب کامل شرکت Arm است. گفته می‌شود مالک Arm یعنی هولدینگ SoftBank خواستار دریافت مبلغ ۴۱ میلیارد دلار به ازای فروش این شرکت است. باید ببینیم آیا انویدیا چنین توانی برای خرید Arm دارد یا نه.

دوما این احتمال هم وجود دارد که چنین معامله‌ای مورد تایید نهادهای نظارتی قرار نگیرد. پردازنده‌های مبتنی بر معماری Arm در انواع و اقسام گجت‌ها از گوشی‌های هوشمند تا لباس‌شویی‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنجایی که خود انویدیا هم از این معماری بهره می‌برد، چنین معامله‌ای می‌تواند تضاد منافع ایجاد کند.

احتمالا به همین خاطر سامسونگ به دنبال خرید کل سهام Arm نیست و در عوض می‌خواهد آن را با یک کنسرسیوم به اشتراک بگذارد؛ با این کار به نهادهای نظارتی اطمینان می‌دهد که هیچ رفتار ضد رقابتی در کار نخواهد بود. باید یادآوری کنیم سامسونگ قبلا هم چنین کاری را انجام داده است.

سامسونگ در سال ۲۰۱۲ حدود ۳ درصد از سهام شرکت ASML را به ارزش ۶۴۲ میلیون دلار خرید. این شرکت هلندی در حال حاضر تنها شرکت در جهان است که تجهیزات لیتوگرافی حیاتی مربوط به ساخت تراشه‌های مبتنی بر فناوری EUV را تولید می‌کند.

از آن زمان، سامسونگ رابطه خوبی با این شرکت داشته است و البته در سال ۲۰۱۶ نیمی از سهام خود را به فروش رساند و در حال حاضر ۱.۵ درصد از سهام ASML را در اختیار دارد. سامسونگ ۲۹ درصد از فروش ASML در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داد زیرا زیرساخت مربوط به تولید تراشه‌های EUV را گسترش داده است.

