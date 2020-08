همانطور که انتظار می‌رفت، HMD امروز طی رویدادی در کشور چین، از گوشی نوکیا C3 رونمایی کرد. محصولی که از نمایشگر ۵.۹۹ اینچی +HD بهره می‌برد و تنها ۱۰۰ دلار قیمت دارد.

گوشی نوکیا C3 بدنه‌ای پلی کربناتی داشته و از پردازنده ۸ هسته‌ای Unisoc SC9863 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز بهره می‌برد. در کنار این پردازنده اما ۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی با قابلیت افزایش از طریق کارت حافظه جانبی تا ۱۲۸ گیگابایت نیز در نظر گرفته شده که برای یک گوشی اقتصادی بسیار مناسب است.

روی پنل پشتی این محصول یک دوربین ۸ مگاپیکسلی را شاهد هستیم که درست در قسمت مرکزی تعبیه شده و زیر آن فلش و حسگر اثر انگشت قرار گرفته‌اند. برای ثبت تصاویر سلفی نیز سنسوری به بزرگی ۵ مگاپیکسلی ایفای نقش می‌کند که به طور کلی نباید از آن‌ها انتظار زیادی داشته باشیم.

گوشی اقتصادی نوکیا C3 در گیک‌بنچ دیده شد

نوکیا C3 از باتری ۳۰۴۰ میلی‌آمپر ساعتی برای تغذیه خود استفاده می‌کند که از طریق درگاه MicroUSB شارژ می‌شود. از دیگر مشخصات این محصول می‌توان به پشتیبانی از رادیو FM، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، پشتیبانی از دو سیم کارت و یک کلید مجزا برای فراخواندن دستیار صوتی گوگل یا دیگر برنامه‌ها استفاده کرد.

نماینده جدید نوکیا در دو رنگ آبی و برنزی و با قیمت ۱۰۰ دلار هم اکنون در کشور چین برای پیش خرید در دسترس قرار دارد. همچنین نسخه جهانی آن قرار است در تاریخ ۱۳ آگوست (۲۳ مرداد) راهی بازار شود.

انتظار می‌رود به زودی گوشی‌های بیشتری را از این شرکت شاهد باشیم چون قرار بود امروز HMD از گوشی‌های جدید با برند نوکیا رونمایی کند. با این حال نمایشگاه IFA برلین نیز تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود بسیاری از محصولات دیگر نوکیا در آن رویداد معرفی شوند. در حال حاضر نوکیا ۷.۳، ۸.۳، ۹.۳ و یک گوشی اقتصادی با نام نوکیا ۲.۴ در دست ساخت قرار دارند و انتظار می‌رود تا آخر امسال راهی بازار شوند.

نوکیا ۹.۳ PureView، نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ فصل آخر سال جاری راهی بازار می‌شوند

منبع: GSMArena

The post گوشی نوکیا C3 با قیمت ۱۰۰ دلار رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala