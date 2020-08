سامسونگ از سری جدید تلفن همراه گلکسی نوت ۲۰ در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد ماه) رونمایی خواهد کرد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از این تلفن همراه قبل از رونمایی رسمی، به‌ظاهر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات این تلفن همراه از قبل مشخص شده است. با وجود فاش شدن همه‌ی این اطلاعات، به نظر می‌رسد که این شرکت کره‌ای موفق شده است تا هنوز اطلاعاتی را در رابطه با گلکسی نوت ۲۰ مخفی نگه دارد.

در سال گذشته، سامسونگ در مراسم رونمایی از گلکسی نوت ۱۰ از دو نسخه‌ی، گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس رونمایی کرد. با توجه به مراسم پارسال، به نظر می‌رسید که امسال هم شاهد معرفی سه نسخه از تلفن همراه گلکسی نوت ۲۰، یعنی گلکسی نوت ۲۰، نوت ۲۰ پلاس و نوت ۲۰ اولترا باشیم.

گزارش‌های منتشر شده بعدی نشان دادند که سامسونگ امسال از دو مدل گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا رونمایی خواهد کرد و تمامی اخبار و شایعه‌های منتشر در چند ماه گذشته به افشای اطلاعات در رابطه با همین دو مدل پرداختند.

اکنون، در یک روز قبل از رونمایی رسمی از این تلفن همراه هوشمند، مشخص شده است که به احتمال زیاد در مراسم فردا شاهد معرفی سه نسخه از گلکسی نوت ۲۰ خواهیم بود. یکی از کاربران توییتر با نام کاربری TechHighest متوجه نمایش نام گلکسی نوت ۲۰ پلاس در سایت سامسونگ اسپانیا شده است. البته نمایش نام گلکسی نوت ۲۰ پلاس در سایت سامسونگ ممکن است که به خاطر اشتباه تایپی باشد ولی احتمال کمی هم وجود دارد که مانند خانواده گلکسی S20 خانواده نوت ۲۰ هم شامل سه عضو باشد.

آیا گلکسی نوت ۲۰ پلاس وجود دارد؟

بدلیل اینکه تاکنون اطلاعات چندانی از نوت ۲۰ پلاس منتشر نشده است، سخت است که بگوییم چه تفاوت‌هایی میان نوت ۲۰ پلاس و دو عضو دیگر خانواده نوت ۲۰ وجود خواهند داشت. با توجه به سابقه‌ی سامسونگ می‌شود حدس زد که نوت ۲۰ پلاس از نظر اندازه‌ی صفحه‌ی نمایش و دوربین به کار رفته با دیگر تلفن‌های همراه نوت ۲۰ تفاوت‌هایی را داشته باشد.

گزارش‌های منتشر شده نشان داده بودند که نسخه‌ی LTE گلکسی نوت ۲۰ هم وجود دارد و این مدل تحت عنوان گلکسی نوت ۲۰ عرضه خواهد شد. شاید سامسونگ قصد دارد تا نسخه‌ی ۵G از این تلفن همراه محبوب را تحت عنوان نوت ۲۰ پلاس عرضه کند.

البته ما فقط حدس می‌زنیم که این مدل جدید هم وجود داشته باشد و برای مشخص شدن این موضوع، خوشبختانه نباید مدت زیادی را صبر کنیم. اطلاعات افشا شده از نسخه‌ی AT&T گلکسی نوت ۲۰ تنها وجود دو نسخه را تایید کرده است و هیچ اطمینانی از رونمایی از نسخه‌ی پلاس در مراسم فردا نیست.

برای یاداوری بد نیست که نگاهی به مشخصات احتمالی گلکسی نوت ۲۰ داشته باشیم. نسخه استاندارد از این تلفن همراه هوشمند با توجه به محل عرضه، با پردازنده‌ی Snapdragon 865 یا Exynos 990 عرضه خواهد شد. پیش بینی می‌شود که در این مدل از صفحه‌ی نمایشی با اندازه‌ی ۶.۷ اینچ، دوربین ۶۴ مگاپیکسلی و باتری ۴۳۰۰mAh استفاده شود. استفاده از نمایشگر ۶.۹ اینچ ۱۲۰Hz، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، باتری با ظرفیت ۴۵۰۰mAh و قلم S Pen پیشرفته‌تر از ویژگی‌های نسخه اولترا نوت ۲۰ خواهند بود.

سامسونگ در کنار گلکسی نوت ۲۰ از چه گجت‌هایی رونمایی می‌کند؟

