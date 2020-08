سامسونگ قرار است به زودی از جدیدترین عضو سری M خود با نام گلکسی M51 رونمایی کند. محصولی که به تازگی با شارژر سریع ۲۵ واتی در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) دیده شد.

گلکسی M51 قرار است به عنوان یکی از قدرتمندترین گوشی‌های میان رده سامسونگ راهی بازار شود؛ محصولی که گفته می‌شود از لحاظ سخت‌افزاری شباهت زیادی با گلکسی A71 خواهد داشت که در حال حاضر یکی از بهترین میان‌ رده‌های سامسونگ به حساب می‌آید.

با توجه به شایعاتی که در گذشته منتشر می‌شده، ظاهرا قرار بود گلکسی A41 به عنوان جانشین A40 راهی بازار شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد تا M51 را به عنوان نسخه جدیدتر گلکسی A40 شاهد باشیم. همچنین شنیدیم گلکسی M51 احتمالا اولین گوشی خواهد بود که به نمایشگر OLED ساخت شرکتی غیر از سامسونگ مجهز می‌شود؛ حال اینکه این اتفاق قرار است تاثیری روی کیفیت یا قیمت تمام شده آن داشته باشد یا خیر باید منتظر ماند و دید.

در رابطه با مشخصات فنی این محصول در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات توضیحی منتشر نشده اما با توجه به خبرهای اخیر می‌توانیم بگوییم سامسونگ میان رده قدرتمند خود را به اسنپدراگون ۷۳۰ و ۸ گیگابایت حافظه رم مجهز خواهد کرد. با این حال یک ماه پیش خبری منتشر شد که ادعا می‌کرد گلکسی M51 قرار است با پردازنده اسنپدراگون ۶۷۵ و ۸ گیگابایت رم راهی بازار شود که ترکیب سخت‌افزاری عجیبی است. با این حال باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این محصول منتشر می‌شود.

در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه این گوشی نیز هنوز اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما حالا که نام آن در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات دیده شده، به احتمال زیاد باید تا آخر امسال شاهد رونمایی از آن باشیم. هرچند آخرین خبرها از عرضه آن تا دو ماه دیگر خبر داده‌اند اما هنوز چیزی به شکل قطعی تایید نشده.

سامسونگ گلکسی M51 گواهی بلوتوث دریافت کرد؛ رونمایی تا دو ماه دیگر

منبع: GSMArena

The post گلکسی M51 با شارژر سریع ۲۵ واتی در لیست FCC دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala