شرکت هواوی اخیرا جدیدترین گوشی میان‌رده خود را با نام هواوی نوا ۷i وارد بازار کشورمان کرده که پیش‌تر در پستی جداگانه، این گوشی را نقد و بررسی کردیم. حالا نوبت به بررسی دوربین و البته نمونه عکس‌های دوربین این گوشی رسیده است. بدون هیچ مقدمه دیگری بگذارید ابتدا مشخصات هر پنج دوربین این گوشی را بررسی کنیم و سپس سراغ نمونه عکس‌ها برویم:

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با لنز ۲۶ میلی‌متری و دیافراگم f/1.8

دوربین ۸ مگاپیکسلی با لنز ۱۷ میلی‌متری و دیافراگم f/2.4

دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو با قابلیت فوکوس از فاصله ۴ سانتی‌متری و لنزی با دیافراگم f/2.4

دوربین ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق با لنزی با دیافراگم f/2.4

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.0

مثل باقی گوشی‌های هواوی، ویژگی‌های مختلفی برای استفاده از این دوربین‌ها در اپلیکیشن Camera گوشی هواوی نوا ۷i تعبیه شده است. حالت‌هایی شامل HDR، استفاده از هوش مصنوعی، گرفتن عکس‌های پرتره، عکاسی در حالت Night Mode و حتی عکاسی با تنظیمات دستی برای کسانی که با ساز و کار دوربین‌ها آشنایی دارند. در این بررسی اما بیشتر عکس‌ها را با حالت Normal ثبت کردم چرا که فکر می‌کنم در نهایت مخاطب این گوشی هم بیشتر مواقع با همین حالت عکاسی می‌کند.

نمونه عکس‌های ثبت شده با دوربین اصلی هواوی نوا ۷i

صحبت در مورد دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی و چگونگی کارکرد آن‌ها، دیگر موضوعی تکراری شده است. اما خب باز هم باید بگویم که این دوربین‌ها در موقع عکاسی، هر چهار پیکسل را در یک پیکسل ترکیب می‌کنند و به صورت پیش‌فرض، عکس‌هایی ۱۲ مگاپیکسلی تحویل می‌دهند. با این کار هم میزان شارپ بودن تصاویر بیشتر می‌شود و هم افکت‌هایی نظیر HDR می‌توانند به شکل بهتری اجرا شوند.

همانطور که می‌بینید در تنظیمات رزولوشن هم حالت ۱۲ مگاپیکسلی به کاربر توصیه شده اما امکان ثبت عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی نیز وجود دارد. حالت اول یعنی عکاسی ۴۸ مگاپیکسلی به صورت AI Ultra Clarity هم فراهم شده که به عبارت ساده‌تر، گوشی سعی می‌کند برای هر عکس در حدود ۴ ثانیه به عکاسی ادامه دهد تا جزئیات بیشتری دریافت کند. سپس تمام اطلاعات دریافت کرده با هم میکس می‌کند و عکسی مثل عکس زیر را تحویل می‌دهد.

این عکس در نگاه اول به نظر هیچ مشکلی ندارد؛ اصلا وجود حالت عکاسی ۴۸ مگاپیکسلی دقیقا برای چنین شرایطی که قصد عکاسی از یک منظره وسیع را دارید کاربردی است. اما یک نکته مهم درباره این حالت این است که عکاسی ۴۸ مگاپیسکلی روی حالت AI Ultra Clarity، حدود ۴ الی ۵ ثانیه برای هر عکس طول می‌کشد. این یعنی در این حالت بهتر است که دست شما حداقل لرزش‌ها را داشته باشد یا گوشی را روی یک سه پایه قرار داده باشید چون که خبری از لرزشگیر اپتیکال در این دوربین نوا ۷i نیست.

پیش از اینکه به حجمی که این عکس‌ها اشغال می‌کنند بخواهم اشاره‌ای کنم، بگذارید همین منظره را در دو حالت عکاسی دیگر ببینیم؛ اول اما عکاسی با حالت Normal:

به محضی که روی عکس بالا کلیک کنید، احتمالا حس می‌کنید که این عکس نسبت به تصویر ۴۸ مگاپیکسلی کمی شارپ‌تر است. حتی کانتراست در مرکز این عکس کمی بیشتر به نظر می‌رسد اما می‌دانید چطور می‌توان این عکس را از این هم بهتر گرفت؟ با حالت HDR که در تنظیمات عکاسی اپلیکیشن دوربین این گوشی تقریبا مخفی شده و باید سراغ تب More بروید تا آن را پیدا کنید!

تصویر بالا، بهترین حالتی است که این صحنه در آن ثبت شده است. حالا در این تصویر جزئیاتی روی بدنه کوه می‌بینیم که اصلا در دو عکس قبلی وجود نداشتند. میزان روشنایی آسمان هم کمی کمتر شده تا به رنگ واقعی‌اش شبیه‌تر باشد. همچنین قسمت پایین عکس هم کمی تاریک‌تر از دو عکس قبلی به نظر می‌رسند که دلیل آن، احتمالا اشتباه در پردازش تصویر بوده است!

عکس‌های HDR اینطور ثبت می‌شوند که دوربین چند عکس با تنظیمات و میزان روشنایی متفاوت را در چند ثانیه و به سرعت ثبت می‌کند و سپس با ترکیب کردن آن‌ها، به یک بالانس در بخش‌های پرنور و کم‌نور تصویر می‌رسد. در این حالت حتی جزئیات هم می‌توانند بیشتر از حالت‌های دیگر ثبت شوند. اما خب همزمان گاهی هم ممکن است که الگوریتم‌های HDR به اشتباه بخشی از تصویر را مثل بخش پایینی این عکس، تاریک‌تر از آن چیزی که هست ثبت کنند.

بار دیگر بگذارید با تصویر زیر که برشی صد درصدی از عکس‌های بالا بودند، میزان جزئیات هر تصویر را در کنار هم ببینیم:

یک نکته دیگر که باید درباره این حالت‌ها بدانید، میزان حجمی است که هر عکس اشغال می‌کند. فایل عکس ۴۸ مگاپیکسلی در حدود ۷.۴ مگابایت حجم دارد اما دو حالت دیگر که حداقل در این مثال عکس‌های بهتری تحویل دادند، هر کدام حدود ۲.۷ مگابایت حجم دارند. اما دیگر بیاید این صحنه را کنار بگذاریم و سراغ حالت‌های دیگر عکاسی با دوربین اصلی این گوشی برویم.

عکاسی در شب با دوربین اصلی هواوی نوا ۷i

عکاسی در نور شب با دوربین هر گوشی می‌تواند یک چالش باشد اما خوشبختانه و در سال‌های اخیر و با موجی که خود هواوی با حالت Night راه انداخت، عکاسی گوشی‌ها در شب بهتر شده است. گوشی هواوی نوا ۷i هم مثل تقریبا تمامی گوشی‌های هواوی، از حالت عکاسی Night پشتیبانی می‌کند که می‌تواند عکس‌هایی روشن و با جزئیات بالا در شب ثبت کند.

قبل از اینکه عکسی در حالت Night را بخواهیم بررسی کنیم، بگذارید دو عکس زیر را ببنیم که در شرایط نوری ضعیف و در حالت Normal ثبت شده‌اند:





در عکس اول که از غذا گرفته، دوربین مشخصا نتوانسته به خوبی فوکوس کند و نتیجه نهایی هم عکسی کم رنگ و لعاب است. سعی کردم با چند بار تلاش، این عکس را بگیرم و ببینم آیا در حالت Normal به نتیجه بهتری می‌رسم یا خیر. نتیجه این است که اگر می‌خواهید از غذای خود در محیطی تاریک عکاسی کنید، بهتر است سراغ فلش دوربین این گوشی بروید. عکس دوم نیز روی دست و در حالت Normal گرفته شده که سطح خوبی از جزئیات را به نمایش می‌گذارد اما نسخه بهتر آن، تصویر زیر است که در حالت Night گرفته شده است:

در این تصویر مشخصات نویز بیشتری در آسمان قابل مشاهده است اما همچنان رنگ‌ها و جزئیات بیشتری ثبت شده‌اند. دلیلی که خودروی در حال حرکت نیز به این شکل درآمده، این است که در حالت Night دوربین هواوی نوا ۷i سعی می‌کند به مدت ۴ الی ۵ ثانیه عکاسی مداوم داشته باشد و در نهایت با ترکیب آن‌ها به عکسی مثل عکس بالا می‌رسد. طبیعتا چند ثانیه عکاسی، باعث می‌شود تا محل ماشین‌های در حال حرکت در هر کدام تغییر کند و به همین جهت شاهد چنین تصویری هستیم.

عکاسی پرتره با دوربین سنجش عمق و دوربین اصلی هواوی نوا ۷i

از آن‌جایی که بخش زیادی از عکاسی پرتره با این گوشی با دوربین اصلی انجام می‌شود، ابتدا سراغ این مورد می‌رویم و سپس سراغ دو دوربین اولترا واید و ماکرو خواهیم رفت. برای این حالت از عکاسی، دوربین اصلی گوشی با همکاری با دوربین دو مگاپیکسلی سنجش عمق میدان، سعی در ثبت عکس‌های پرتره دارند. واقعیت این است که وجود دوربین دو مگاپیکسلی واقعا ضروری نیست و بیشتر برای اهداف مارکتینگی و بازاریابی، به این گوشی (و تقریبا تمام گوشی‌های میان‌رده امروزی) اضافه شده است.

گوشی‌هایی مثل پیکسل ۴a که اخیرا معرفی شد و تنها ۳۵۰ دلار قیمت دارد، به سادگی و با یک دوربین می‌توانند تصاویر پرتره واقعا خوبی ثبت کنند. تصویر پرتره زیر فکر می‌کنم مثال خوبی باشد که چرا دوربین دو مگاپیکسلی سنجش عمق میدان نمی‌تواند خوب عمل کند چراکه رزولوشن پایینی دارد.

پس‌زمینه سوژه در این عکس شلوغ است و جزئیات زیادی وجود دارد که دو دوربین نوا ۷i برای ثبت عکس پرتره باید با آن‌ها مواجه شوند. جدا کردن سوژه از پس‌زمینه تقریبا با دقت خیلی خوبی انجام شده اما اگر سمت چپ تصویر را نگاه کنید، برخی از شاخ و برگ‌ها به اشتباه تار نشده‌اند که در نهایت باعث شده تشخیص مصنوعی بودن این عکس پرتره کار آسانی باشد.

برای عکاسی پرتره حالت‌ها و افکت‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. اما در کل برای گرفتن یک عکس پرتره عالی، شاید نیاز باشد چند بار تلاش کنید تا بتوانید تصویری بدون نقص ثبت کنید.

عکاسی با دوربین اولترا واید هواوی نوا ۷i

پیش از اینکه نمونه تصاویر دوربین اولترا واید این گوشی را ببینیم، بگذارید همین جا بگویم که نباید انتظار دوربین فوق العاده‌ای داشته باشید. دوربین‌های اولترا واید اساسا در گوشی‌های پرچمدار هم کیفیت فوق‌العاده‌ای ندارند اما شرکت‌ها سعی می‌کنند با کارهای مختلف، برتری‌هایی برای دوربین اولترا واید خود نسبت به بقیه ارائه کنند.

برای مثال اپل سعی کرده با دوربین اولترا واید با لنز ۱۳ میلی‌متری و همسان کردن رنگ‌ها و اکسپوژر دوربین اولترا واید با دوربین اصلی، برگ برنده خود را نشان دهد. هواوی هم در پرچمداران خود سعی کرده با استفاده از سنسور بزرگ ۴۰ مگاپیکسلی و لنزی با دیافراگم f/1.8، عکس‌های واقعا بهتری تحویل دهد اما خب همزمان مشکل آن‌ها این است که به اندازه رقبا عریض نیستند و لنزی ۱۸ میلی‌متری دارند.

درواقع هدفم این است که بگویم هنوز هیچ دوربین اولترا واید «واقعا عالی» در هیچ موبایلی وجود ندارد و وقتی هنوز به آن بلوغ نرسیده‌ایم، انتظار دوربین اولترا واید خیلی خوب در میان‌رده‌ای چون هواوی نوا ۷i هم.











این دوربین با سنسور ۸ مگاپیکسلی از همان ابتدا می‌گوید که نباید برای جزئیات روی آن حساب کنید. لنز ۱۷ میلی‌متری آن هم عریض‌ترین لنزی نیست که در یک دوربین موبایلی دیده‌ایم. شارپنس کم در گوشه‌های تصویر هم نشان می‌دهد که لنز استفاده شده برای این دوربین هم احتمالا کیفیت چندان بالایی ندارد. با این تفاسیر، بودن چنین دوربین تنها جنبه سرگرمی دارد و انتظار نداشته باشید عکس‌های فوق‌العاده‌ای تحویل شما بدهد.

عکاسی با دوربین ماکرو هواوی نوا ۷i

واقعیتش نمی‌دانم که چه شد که شرکت‌ها تصمیم گرفتن دوربین‌های دو مگاپیکسلی و ماکرو را به گوشی‌هایشان اضافه کنند. وجود دوربین ماکرو واقعا جذاب است اما خب اگر سنسوری کوچک و دو مگاپیکسلی پشت آن قرار گرفته باشد، به این معنی است که نمی‌توان عکس‌هایی با جزئیات بالا ثبت کرد؛ و از طرف دیگر می‌دانید چه چیزی در عکس‌های ماکرو بیشترین اهمیت را دارد؟ شارپ بودن و داشتن جزئیات زیاد!

برای همین باید بگویم که این دوربین هم مثل دوربین اولترا واید هواوی نوا ۷i، صرفا جنبه سرگرمی دارد و قرار نیست بتوانید عکس‌هایی عالی با آن ثبت کنید. با این رزولوشن کم حتی فکر چاپ چنین عکس‌هایی را هم باید از ذهن بیرون کنید و تنها به اشتراک گذاری آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی بسنده کنید.

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

پس از بررسی چهار دوربین پشتی این گوشی، می‌رسیم به دوربین سلفی که درون حفره‌ای در داخل نمایشگر قرار گرفته است. در بهترین میان‌رده‌های هواوی معمولا شاهد سنسورهای ۳۲ مگاپیکسلی برای دوربین سلفی بودیم اما در این گوشی هواوی ترجیح داده از یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی استفاده کند.

این دوربین سلفی می‌تواند عکس‌هایی با جزئیات بالا ثبت کند و در هر دو حالت پرتره و عادی هم عکس‌های خیلی خوبی در گالری شما ذخیره می‌کند. به طور کل ایراد خاصی به این دوربین نمی‌توان وارد کرد و از نظر عریض بودن هم فکر می‌کنم به اندازه‌ای که با چند نفر از دوستان‌تان بخواهید سلفی بگیرید، کافی خواهد بود.

دو عکس زیر در حالت‌های عادی و حالت پرتره گرفته شده‌اند که جداسازی سوژه در عکس پرتره هم به خوبی صورت گرفته است.

جمع بندی

از دوربین چهارتایی هواوی نوا ۷i انتظار عکاسی عالی در شرایط و حالت‌های مختلف نباید داشت اما دوربین اصلی این گوشی و سنسور ۴۸ مگاپیکسلی آن، واقعا در شرایط مختلف می‌توانند عملکرد خیلی خوبی داشته باشد. در زمینه فیلم‌برداری متاسفانه تنها امکان فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰P وجود دارد و دلیل نبود فیلم‌برداری ۴K، محدودیت قدرت پردازشی پردازنده گوشی است. فیلم‌برداری با این گوشی نیز کاملا استاندارد است و تفاوتی با دیگر میان‌رده‌های هم قیمت ندارد.

دوربین سلفی هواوی نوا ۷i هم عملکرد خیلی خوبی دارد و به طور کل باید بگویم در این رده قیمتی، قرار نیست از نظر دوربین ناامید شوید و مادامی که با دوربین اصلی و دوربین سلفی این گوشی بخواهید عکاسی کنید، از نتیجه راضی خواهید بود. در پایان از شما دعوت می‌کنم تا بار دیگر عکس‌هایی که دیدیم و همچنین چند عکس دیگر را در گالری زیر تماشا کنید.





























منبع متن: digikala