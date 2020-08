شرکت اپل ساعاتی پیش مدل‌های جدید آی‌مک ۲۷ اینچی و ۲۱.۵ اینچی را در وب‌سایت خود معرفی کرد. در مدل ۲۷ اینچی آی‌مک جدید شاهد استفاده از پردازنده‌های نسل دهم Comet Lake از شرکت اینتل هستیم و همچنین وب‌کم این مدل از آی‌مک هم شامل بروزرسانی شده و به جای فیلم‌برداری ۷۲۰p، می‌تواند با رزولوشن ۱۰۸۰p فیلم‌برداری کند. از این نظر، آی‌مک ۲۷ اینچی جدید از تمام کامپیوترهای دیگر اپل بهتر است! مورد بعدی که ارتقا یافته، حذف حافظه‌های هارد از مدل‌های ۲۷ اینچی است و حالا این مدل از آی‌مک تنها با حافظه SSD همراه است.

همچنین پوشش نمایشگر nano-texture که در نمایشگرهای گران‌قیمت Pro Display XDR دیده بودیم نیز برای آی‌مک ۲۷ اینچی جدید قابل انتخاب است که ۵۰۰ دلار این کامپیوتر را گران‌تر می‌کند. قیمت مدل ۲۷ اینچی iMac جدید از ۱۷۹۹ دلار آغاز می‌شود و از همین هفته نیز تحویل آن شروع خواهد شد. iMac کوچک‌تر و ۲۱.۵ اینچی که تغییرات خاصی نسبت به نسل قبل نداشته با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلار عرضه شده و از هفته آینده به خریداران تحویل داده می‌شود.

اپل همچنین کامپیوتر iMac Pro را هم شامل یک بروزرسانی بسیار کوچک کرده و آن این است که مدل پایه این کامپیوتر از این به بعد با پردازنده ۱۰ هسته‌ای اینتل همراه است و قمیت آن هم همان ۴۹۹۹ دلار تعیین شده است. عجیب است که این تنها بروزرسانی آی‌مک پرو خواهد بود و خریداران این کامپیوتر حتی امکان اضافه کردن پوشش nano-texture را هم به نمایشگر آن ندارند.

اینکه بالاخره iMacهای تازه‌ای از راه رسیده‌اند خبر خوبی برای علاقه‌مندان به این کامپیوترهای اپل به حساب می‌آید اما در هر صورت این آن بروزرسانی نبود که انتظارش را داشتیم. در شایعات چند وقتی است که می‌شنویم قرار است کامپیوترهای آی‌مک شامل بازطراحی شوند و با نمایشگرهایی با حاشیه کمتر به بازار بیایند. حتی شایعاتی درباره استفاده از پردازنده‌های اپل سیلیکون در این کامپیوتر شنیده بودیم اما در نهایت چیزی که امروز دریافت کرده‌ایم، یک بروزرسانی خفیف برای این مدل از کامپیوترهای اپل است.

وب‌کم جدید احتمالا جذاب‌ترین چیزی است که به این کامپیوترها راه پیدا کرده است. در کنار دوربین جدید، چیپست Apple T2 هم حالا به آی‌مک ۲۷ اینچی آمده که در پردازش تصاویر وب‌کم هم کارآمد خواهد بود. آنطور که اپل می‌گوید، این چیپست امکان تشخیص چهره در فیلم‌برداری، تنظیم روشنایی و Tone Mapping در حین فیلم‌برداری کاربردی است. همچنین اپل می‌گوید بهبودهای ایجاد شده برای این دوربین جدید، در تمامی اپلیکیشن‌های ویدیوکنفرانس قابل استفاده است و تنها محدود به فیس‌تایم نیست.

البته در مورد تشخیص چهره که گفتیم، خیلی خوشحال نشوید چراکه منظور ما سیستم تشخیص چهره مثل Face ID نبود! آی‌مک‌های جدید هنوز Face ID و Touch ID ندارند. برای اینکه کاربران این کامپیوترها نخواهند برای گذشتن از قفل مک هربار رمز عبور خود را وارد کنند، می‌توانند از اپل واچ استفاده کنند تا به کمک آن قفل سیستم عامل باز شود.

چیپست Apple T2 چند امکان دیگر را هم به آی‌مک ۲۷ اینچی جدید آورده است. برای مثال قابلیت Hey Siri حالا روی این iMac هم حاضر خواهد بود. در زمینه پخش صدا نیز این چیپست توانسته بیس را بهبود ببخشد و گستردگی صدا در حجم پایین را هم بالاتر برده است. فراموش نکنید که سخت‌افزار این بلندگوها هیچ تغییری با نسل قبل نکرده و بهبودهای ایجاد شده تنها به لطف چیپست Apple T2 امکان‌پذیر شده است. جدا از این چیپست، میکروفون‌های سه تایی هم به مدل ۲۷ اینچی iMac آمده‌اند که با کمک T2 می‌توانند به صورت استودیویی صدا را ضبط کنند.

در زمینه پردازنده نیز باید بگوییم که مدل‌های ۲۱.۵ اینچی شامل هیچ بروزرسانی نشده و همچنان از پردازنده‌های نسل هفت (در مدل پایه) و نسل هشتم استفاده می‌کنند. مدل ۲۷ اینچی اما حالا در نسخه‌های پایه از پردازنده‌های ۶ و ۸ هسته‌ای اینتل استفاده می‌کنند و امکان ارتقا تا پردازنده ده هسته‌ای Core i9 را هم دارند. گرافیک‌های مدل پایه هم شامل AMD Radeon 5300 و ۵۵۰۰XT می‌شوند اما امکان ارتقا تا کارت گرافیک AMD Radeon 5700 XT با ۱۶ گیگابایت حافظه VRAM هم وجود دارد. در مورد حافظه رم نیز می‌توان رم آی‌مک ۲۷ اینچی را تا ۱۲۸ گیگابایت رم DDR4 ارتقا داد.

سوییچ کردن از حافظه‌های Fusion Drive به SSD که حداقل در آی‌مک‌های ۲۷ اینچی به طور کامل اجرا شده، خواسته بلندمدت بسیاری از کاربران بوده است. حالا حافظه پایه برای آی‌مک‌های جدید ۲۵۶ گیگابایتی است که اگر کاربر بخواهد می‌تواند در مدل‌های ۲۷ اینچی، این حافظه را تا ۸ ترابایت SSD افزایش دهد. اپل می‌گوید SSD استفاده شده در آی‌مک‌های جدید تا ۳.۴ گیگابیت بر ثانیه سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات را دارند.

در نهایت بار دیگر باید اشاره کنیم که این آن بروزرسانی نیست که انتظارش را داشتیم و همچنان برای دیدن آی‌مک‌هایی با طراحی جدید باید صبر کنیم. اما اگر برای خرید یک کامپیوتر رومیزی در این کلاس عجله دارید، آی‌مک‌های ۲۷ اینچی جدید گزینه جذابی هستند.

منبع: The Verge

