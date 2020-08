شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که مرتبا پتنت های نوآورانه‌ای را در رابطه با طراحی گوشی‌های هوشمند ثبت می‌کند. در همین رابطه می‌توانیم به گوشی می میکس آلفا هم اشاره کنیم که نمایشگر آن دور تا دور این گوشی قرار گرفته و نشان‌دهنده اهمیت عملی کردن طرح‌های نوآورانه برای این شرکت است. حالا شیائومی بار دیگر یک پتنت جالب ثبت کرده که در آن شاهد یک گوشی مجهز به نمایشگر قابل تعویض هستیم.

طبق گزارش سایت LetsGoDigital شیائومی در ماه مارس در کشور چین درخواست ثبت این پتنت را ارائه داده و روز گذشته با ثبت آن موافقت شده است. در ادامه می‌توانید طرح‌های مربوط به آن را مشاهده کنید. اما طبق این پتنت، کارکرد این گوشی مجهز به نمایشگر قابل تعویض چگونه خواهد بود؟

طبق این طرح‌ها، گوشی موردنظر از یک بدنه اصلی و نمایشگر قابل تعویض بهره می‌برد. ضخامت بخش اصلی دو برابر قسمت نمایشگر است و وقتی هر دو آن‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند، شاهد یک گوشی معمولی خواهیم بود. با این حال، همانطور که گفتیم نمایشگر می‌تواند از بدنه اصلی جدا شود و به‌تنهایی هم انجام وظیفه کند که این یعنی از منبع انرژی جداگانه بهره می‌برد. یک پورت USB-C، دو اسپیکر، دوربین‌های سلفی، دوربین‌های اصلی و دکمه‌ها از بخش‌های بدنه اصلی محسوب می‌شوند.

سایت LetsGoDigital این احتمال را مطرح کرده که دوربین‌های سلفی پشت نمایشگر قرار می‌گیرند و از آنجایی که در طرح مربوط به صفحه نمایش شاهد هیچگونه بریدگی یا حفره‌ای نیستیم، احتمالا شیائومی چنین مشخصه‌ای را در نظر دارد. علاوه بر این، هنگام اتصال نمایشگر به بدنه، به‌صورت بی‌سیم و با بهره‌گیری از بدنه اصلی شارژ می‌شود.

روی هم رفته همانطور که می‌بینید، با طرح بسیار پیچیده‌ای سروکار داریم. در نهایت مشخص نیست آیا شیائومی این طرح نوآورانه و بسیار پیچیده را عملی می‌کند یا اینکه فقط در حد یک پتنت باقی می‌ماند.

