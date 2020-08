طبق گزارش ETNews، سامسونگ سفارش ساخت چند تراشه اختصاصی را از طرف گوگل دریافت کرده است. گفته می‌شود یکی از آن‌ها تراشه‌ای برای تشخیص حرکت بدن است و در این میان باید به یک تراشه اصلی برای گوشی هوشمند هم اشاره کنیم.

در رابطه با این تراشه های اختصاصی جزییات زیادی مطرح نشده ولی ظاهرا سامسونگ به غیر از ساخت آن‌ها، وظیفه‌ی طراحی این موارد را هم بر عهده گرفته است. در این گزارش به تاریخ ارائه‌ی این تراشه‌ها اشاره‌ای نشده است.

در این زمینه می‌توان حدس و گمان‌های مختلفی را مطرح کرد. اگرچه گوگل توسعه ساعت‌های هوشمند را کنار گذاشته، ولی اگر معامله مربوط به خرید شرکت فیت‌بیت توسط نهادهای نظارتی تایید شود، به احتمال زیاد وارد این حوزه می‌شود و شانس خود را امتحان خواهد کرد. رییس بخش سخت‌افزاری گوگل مدت‌ها قبل اعلام کرد که هدف اصلی این معامله مربوط به گجت‌ها است و سنسورهای تشخیص حرکت بخش اساسی گجت‌های پوشیدنی به حساب می‌آید.

از طرفی دیگر، مدتی قبل گزارش شد که سامسونگ در حال ساخت تراشه‌های مختص مدل ۲۰۲۱ گوشی‌های پیکسل است. گوگل برای نسل‌های قبلی این گوشی‌ها از تراشه‌های اختصاصی Pixel Visual Core و Titan M استفاده کرده که هرکدام وظایف مشخصی را برعهده دارند. به همین خاطر سامسونگ می‌تواند تمام این چیپ‌های موردنظر گوگل را در یک تراشه مشخص تعبیه کند و با این کار بهره‌وری آن‌ها هم بهبود پیدا می‌کند.

گوگل در حال حاضر باید با شرکت‌هایی مانند اپل، سامسونگ و هواوی رقابت کند که تمام آن‌ها از تراشه‌های اختصاصی بهره می‌برند. اگرچه عملکرد بین تراشه‌های ساخت این تراشه‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، ولی در کل همین موضوع یک نوع مزیت رقابتی برای آن‌ها محسوب می‌شود. گوگل با بهره‌گیری از سخت‌افزار سفارشی می‌تواند تجربه کاربری منحصر به فردی را برای مشتریان خود ارائه دهد تا محصولات این شرکت در این بازار بیش از پیش توجهات را جلب کنند.

چرا گوگل می‌خواهد برای پیکسل ۶ از تراشه‌ی اختصاصی استفاده کند؟

