تصاویر رسمی گلکسی Z Fold 2، گلکسی تب اس ۷ و گلکسی واچ ۳ منتشر شد

تا ساعاتی دیگر سامسونگ طی رویداد آنپکد از گوشی‌های سری نوت ۲۰، تبلت‌های سری تب اس ۷، گلکسی واچ ۳ و گلکسی Z Fold 2 رونمایی می‌کند. در همین راستا ایوان بلس، افشاگر معروف فناوری، از تصاویر رسمی این محصولات رونمایی کرد.

تا کنون در رابطه با محصولاتی که قرار است در رویداد آنپکد پیش رو معرفی شوند خبرها و تصاویر زیادی منتشر شده و تقریبا می‌توانیم بگوییم از تمام مشخصات فنی و شکل ظاهری آن‌ها با خبریم. امروز هم حساب کاربری evleaks@ (ایوان بلس) در توییتر، تصاویری از تمام این محصولات را به اشتراک گذاشت تا نگاه دقیقی داشته باشیم به گجت‌هایی که قرار است تا ساعاتی دیگر شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم.

تصاویر اول مربوط به گلکسی Z Fold 2، گوشی تاشو جدید سامسونگ بوده که طبق آخرین خبرها، قرار است به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، ۱۲ گیگابایت رم و نمایشگر ۷.۷ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و وضوح ۱۵۳۶ × ۲۱۵۲ مجهز شود.

گلکسی تب اس ۷ و اس ۷ پلاس هم در دسته تبلت‌هایی قرار می‌گیرند که امروز معرفی می‌شوند. این دو تبلت به ترتیب نمایشگری ۱۱ و ۱۲.۴ اینچی خواهند داشت و با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس به همراه ۶ گیگابایت حافظه رم راهی بازار می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ ظرفیت باتری این دو را نیز به ترتیب ۷۰۴۰ و ۱۰۰۹۰ میلی‌آمپر ساعت در نظر گرفته.

در رابطه با ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ هم تصاویر و ویدئوی زیادی منتشر شده. حتی اخیرا ویدئوی جعبه گشایی این گجت را هم دیده بودیم که در یوتیوب به اشتراک گذاشته شده بود به همین دلیل خبرهای در این رابطه چیز جدیدی برای ارائه نخواهند داشت. با این حال ویدئویی از آن منتشر شده که شما عزیزان می‌توانید در زیر آن را مشاهده کنید.

در این ویدئو شاهد رونمایی از بزل چرخان، فرامین دستوری و قابلیت گفتار به متن هستیم که قرار است ویژگی‌های شاخص این گجت را تشکیل دهند. علاوه بر این‌ها، ظاهرا قابلیت‌های ردیاب سلامت نیز در گلکسی واچ ۳ بروزرسانی خواهند شد اما اینکه آیا شاهد اضافه شدن چیز جدیدی به آن‌ها خواهیم بود یا خیر باید منتظر بمانیم و ببینیم.

در نهایت می‌توانید ویدئوی تبلیغاتی گل سر سبد محصولات سامسونگ یعنی سری گلکسی نوت ۲۰ را نیز در زیر مشاهده کنید. محصولاتی که گفته می‌شود قرار است از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس (و اگزینوس ۹۹۰) و ۸/۱۲ گیگابایت رم بهره ببرند.

