بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، دقایقی پیش سامسونگ از تبلت‌ گلکسی تب اس ۷ و گلکسی تب اس ۷ پلاس رونمایی کرد. محصولات جدید و قدرتمندی که قطعا عرصه رقابت را بر آیپد و آیپد پرو اپل تنگ‌تر خواهند کرد.

بر خلاف سیاست سال گذشته سامسونگ، امسال شاهد رونمایی همزمان از دو تبلت با اندازه‌های مختلف هستیم که گلکسی تب اس ۷ و تب اس ۷ پلاس نام‌گذاری شده‌اند. اگرچه هر دو محصول از پردازنده و میزان رم مشابهی برخوردارند اما در برخی نقاط تفاوت‌های محسوسی با یکدیگر دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

گلکسی تب اس ۷ پلاس

این تبلت را در واقع باید مدل پرچم‌دار به حساب آورد که به نمایشگر فوق‌العاده با کیفیت ۱۲.۴ اینچی از نوع AMOLED با وضوح تصویر ۱۷۵۲ × ۲۸۰۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز شده و از فناوری +HDR10 نیز پشتیبانی می‌کند. بنابراین می‌توان ادعا کرد از این حیث، آیپد پرو بالاخره با یکی از قدرتمندترین رقبایش آشنا خواهد شد.

تبلت‌ گلکسی تب اس ۷

در آن طرف اما نسخه استاندارد یعنی تبلت‌ گلکسی تب اس ۷ را در اختیار داریم که از نمایشگری ۱۱ اینچی از نوع LTPS IPS LCD بهره می‌برد. این نمایشگر هم مانند نمایشگر مدل بزرگ‌تر ۱۲۰ هرتزی است و از استاندارد +HDR10 پشتیبانی می‌کند. وضوح تصویر اما در آن به ۱۶۰۰ × ۲۵۶۰ پیکسل می‌رسد که اندکی از مدل پلاس کمتر است.

این مطلب در حال بروزرسانی است …

