گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا معرفی شدند

سامسونگ بالاخره از جدیدترین گوشی‌های خانواده نوت برای سال ۲۰۲۰ رونمایی کرد. امسال دو مدل گلکسی نوت داریم که اولی گلکسی نوت ۲۰ معمولی است و گوشی بعد، گلکسی نوت ۲۰ اولترا که بهترین گوشی این خانواده است. هر دوی این گوشی‌ها همان ویژگی که خانواده نوت را از بقیه متمایز می‌کند، یعنی قلم S Pen را دارا هستند اما بیش از آنچه تصور می‌کردید، این گوشی باهم متفاوت هستند.

همانطور که در ابتدای سال و با خانواده گلکسی اس ۲۰ شاهد بودیم، سامسونگ می‌خواهد با گوشی‌های Ultra تلاش خود برای عرضه بهترین سخت‌افزار ممکن را نشان دهد. این موضوع سبب تا در خانواده گلکسی نوت، برخی ویژگی‌های از گلکسی نوت ۲۰ معمولی حذف شوند.

برای شروع باید بگوییم که گلکسی نوت ۲۰ فاقد نمایشگری با نرخ تجدید بالاست. همچنین امکان افزایش حافظه گوشی با SD Card در این گوشی وجود ندارد و خبری هم از دوربین پریسکوپی در این محصول نیست. اما این‌ها به این معنی نیستند که این گوشی ارزان‌تر خواهد بود؛ گلکسی نوت ۲۰ در مدل پایه با قیمت ۹۹۹ دلاری همراه است که در این نسخه، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دارد.

در طرف دیگر و در گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا، سامسونگ تمام آن چیزی که می‌توانست در یک گوشی قرار دهد (طبیعتا به جز نمایشگر تاشو) را در این محصول گنجانده و به همین دلیل هم قیمت آن در مدل پایه ۱۲۹۹ دلار است. این گوشی در تمامی مدل‌ها با رم ۱۲ گیگابایتی همراه است اما مدل پایه حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی و مدل بعدی با حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی و قیمت ۱۴۹۹ دلاری همراه است.

پیش‌فروش هر دو گوشی از فردا آغاز می‌شود و زمان تحویل اولین سری این گوشی‌ها نیز ۳۱ مردادماه تعیین شده است.

گلکسی نوت‌های جدید در برخی مشخصات سخت‌افزاری خود مشترک هستند. یکی از آن‌ها که این روزها نبودنش جای تعجب دارد، پشتیبانی از ۵G است. جدا از این مورد، سامسونگ لیتنسی یا تاخیر در S Pen را هم در هر دو گوشی کاهش داده و چند ژست حرکتی دیگر برای قلم اس پن در نظر گرفته تا با آن‌ها بتوان گوشی را از راه دور کنترل کرد. همچنین این گوشی‌ها از شارژ سریع، شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس هم پشتیبانی می‌کنند.

بلندگوهای استریو با تکنولوژی Dolby، گواهی IP68 و همچنین همراه بودن با آخرین نسخه اندروید ۱۰ را هم به این لیست اضافه کنید. هر دو گوشی می‌توانند با رزولوشن ۸K هم فیلم‌برداری کنند و امکان اتصال میکروفون جانبی به آن‌ها (به کمک پورت USB-C) هم وجود دارد. قابلیت Dex هم در این گوشی‌ها می‌تواند به صورت بی‌سیم کار کند و سامسونگ و مایکروسافت با هم همکاری داشته‌اند و چند ویژگی مایکروسافتی را در این گوشی‌ها قرار داده‌اند.

همچنین دستیار صوتی Bixby هنوز هم در این گوشی‌ها قابل استفاده است که می‌توانیم بگوییم چهارمین دستیار صوتی خوب پس از گوگل اسیستنت، الکسا و حتی سیری به حساب می‌آید.

بخش پشتی این گوشی‌ها رنگ‌هایی مات دارد اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد. بخش پشتی گلکسی نوت ۲۰ اولترا از شیشه ساخته شده ولی بخش پشتی گلکسی نوت ۲۰ معمولی، متاسفانه همانطور که در شایعات خوانده بودیم، از پلاستیک ساخته شده است. نوت ۲۰ اولترا در رنگ‌های برنزی، مشکی و سفید عرضه خواهد شد و نوت ۲۰ معمولی هم در رنگ‌های برنزی، خاکستری و سبز.

مشخصات سخت‌افزاری گلکسی نوت ۲۰ اولترا

گلکسی نوت ۲۰ اولترا دو وظیفه مهم به روی دوش خود دارد؛ اول اینکه این گوشی باید نقش محصولی بدون هیچگونه نقصی برای سامسونگ ایفا کند. این گوشی باید بهترین مشخصات سخت‌افزاری ممکن را در خود داشته باشد تا سامسونگ ادعا کند که هیچ گوشی اندرویدی دیگری از این محصول بهتر نیست! وظیفه دومی که به دوش این گوشی نهاده شده، این است که برخی مشکلات گلکسی اس ۲۰ اولترا را رفع کند.

در نگاه اولیه، نوت ۲۰ اولترا باید محصولی با ابهت باشد زیرا این دیدگاهی است که نسبت به خانواده گلکسی نوت وجود دارد. برای این منظور، این گوشی طراحی جسورانه و باکسی شکل دارد با نمایشگری که در کناره‌ها خمیده شده تا حاشیه‌های کناری آن اصلا به چشم نیایند. وقتی به بخش جلویی این گوشی نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که این بی‌حاشیه‌ترین نمایشگری است که می‌توان داشت و تنها یک حفره کوچک در بالای آن برای دوربین سلفی قرار گرفته است.

در بخش پشتی گوشی هم شاهد ماژول بزرگ و بیرون‌زده دوربین‌ها هستیم تا نوت ۲۰ اولترا فریاد بزند که در بخش عکاسی و فیلم‌برداری هم با محصولی با ابهت روبرو هستیم.

در زمینه مشخصات سخت‌افزاری، سامسونگ ادعا می‌کند که این گوشی در بالاترین سطح قرار گرفته است. نمایشگر گوشی اندازه‌ای ۶.۹ اینچی دارد و رزولوشن آن هم ۱۴۴۰p است. این نمایشگر OLED همچنین از نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی پشتیبانی می‌کند اما متاسفانه همچنان برای استفاده در این حالت، باید رزولوشن گوشی را روی ۱۰۸۰p قرار دهید! سه دوربین در بخش پشتی این گوشی قرار گرفته که دوربین اصلی سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی دارد.

در زیر دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی قرار گرفته که تقریبا ۵ برابر زوم اپتیکال را فراهم می‌کند. دوربین بالایی هم دوباره سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی دارد و لنزی با فاصله کانونی فوق عریض ۱۳ میلی‌متری (معادل فول‌فریم) در جلوی خود دارد. پردازنده این گوشی در کشورهای غربی، اسنپ‌دراگن ۸۶۵ پلاس خواهد بود اما در کشور ما به احتمال قوی با پردازنده Exynos 990 عرضه می‌شود. دوازده گیگابایت حافظه رم به اضافه امکان افزایش حافظه داخلی به کمک SD Card نیز در این محصول فراهم شده. باتری این گوشی هم ۴۵۰۰ میلی‌آمپری است.

با این تفاسیر، سامسونگ توانسته بهترین مشخصات سخت‌افزاری در یک گوشی را در این محصول ارائه کند اما خب همچنان باید اشاره کنیم که پردازنده Apple A13 که پارسال با آیفون ۱۱ از راه رسید، هنوز از تمام پردازنده‌های کوالکام سریع‌تر است.

نرخ تجدید نمایشگر این گوشی نیز به صورت پویا و با توجه به محتوای درحال نمایش و کاری که انجام می‌دهید، تغییر می‌کند. سامسونگ با این کار سعی داشته تا در مصرف باتری صرفه‌جویی کند اما اینکه هنوز نمی‌توان از رزولوشن QHD این نمایشگر و نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی به صورت همزمان بهره برد، خبر چندان خوبی نیست.

سامسونگ همچنین از آنتن‌های UWB در این گوشی استفاده کرده که به کمک آن می‌توان اطلاعات را با گرفتن گلکسی نوت ۲۰ اولترا به سمت دستگاهی دیگر که UWB دارد، ارسال کرد. این کار مخصوصا برای باز کردن قفل خودروها کاربردی است. آیفون ۱۱ پرو هم دارای UWB است و به نظر می‌رسد سامسونگ نمی‌توانست بشیند و ببیند که در یک ویژگی از رقیب دیرینه خود عقب افتاده است. اما خب هنوز استفاده‌های نرم‌افزاری چندانی برای UWB در گلکسی نوت ۲۰ اولترا وجود ندارد.



ماموریت دوم سامسونگ با گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا این است که بار دیگر دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی خود را به عنوان یکی از بهترین دوربین‌های موبایلی ارائه کند. نتیجه‌ای که از این سنسور در گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا گرفته بودیم، چندان مطلوب نبود و مشکل فوکوس خودکار آن حتی پس از بروزرسانی‌های نرم‌افزاری هم به خوبی دیگر گوشی‌های نشد. به علاوه، ویژگی Space Zoom سامسونگ که امکان زوم صد برابری را فراهم می‌کرد، تقریبا توسط هیچ کس تحسین نشد زیرا کیفیت فوق‌العاده‌ای نداشت و نتیجه تقریبا ۲۰ برابر زوم دیجیتال بود که در تصاویر ثبت شده توسط دوربین پریسکوپی به دست می‌آمد.

با گلکسی نوت ۲۰ اولترا اما سامسونگ به نظر هر دو مشکل را رفع کرده است. اول اینکه در زمینه فوکوس خودکار، این گوشی از یک ویژگی نرم‌افزاری جدید بهره می‌برد تا بتواند سریع‌تر از گلکسی اس ۲۰ اولترا فوکوس کند. همچنین از نظر سخت‌افزاری هم سامسونگ تصمیم گرفته یک ماژول فوکوس لیزری در این گوشی قرار دهد تا مطمئن باشد که تجربه تلخ S20 Ultra تکرار نخواهد شد. در مورد زوم هم سامسونگ تصمیم گرفته تا زوم حداکثری این گوشی را به ۵۰x کاهش دهد که در نهایت باعث می‌شود نتیجه شارپ‌تر و بهتری را نسبت به زوم صد برابری شاهد باشیم.

