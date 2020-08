گلکسی Z Fold 2 معرفی شد؛ جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ

دقایقی قبل در جریان رویداد Unpacked سامسونگ، سامسونگ فقط به چند ویژگی محدود گلکسی Z Fold 2 اشاره کرد و قرار است این گوشی در ماه سپتامبر رسما معرفی شود. در هر صورت طبق گزارش سایت XDA-Developers می‌توانیم به مشخصات این گوشی بپردازیم که البته این مشخصات رسما از طرف سامسونگ اعلام نشده است.

در بخش داخلی این گوشی، نمایشگر تاشو ۷.۷ اینچی توجه را جلب می‌کند که از رزولوشن ۲۲۰۸ در ۱۷۶۸ پیکسل بهره می‌برد. به غیر از افزایش اندازه نمایشگر اصلی، نباید رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و پشتیبانی از استاندارد HDR10+ را از قلم بیندازیم که جذابیت آن را دوچندان کرده‌اند. سامسونگ به جای اینکه مانند نسل قبلی دوربین سلفی را در بریدگی نمایشگر تعبیه کند، از صفحه نمایش حفره‌دار استفاده کرده است. نمایشگر اصلی به جای محافظ پلاستیکی، حالا از محافظ شیشه‌ای موسوم به UTG بهره می‌برد که دوام آن را افزایش می‌دهد.

در بخش بیرونی هم یک نمایشگر بزرگ ۶.۲۳ اینچی سوپر امولد توجه را جلب می‌کند این گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز است و مانند نمایشگر اصلی از استاندارد HDR10+ پشتیبانی می‌کند. این نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۲۲۶۰ در ۸۱۶ پیکسل برخلاف نسل قبلی اندازه بسیار بزرگ‌تری دارد و دوربین سلفی در یک حفره تعبیه شده است.

همانند نسل قبلی، گلکسی Z Fold 2 هم هنگام بسته شدن بین دو طرف نمایشگر اصلی یک شکاف ایجاد می‌شود. این شکاف از یک طرف باعث می‌شود که بدون نگرانی بابت آسیب رسیدن به نمایشگر اصلی هنگام بستن گوشی، آن را ببندید. از طرف دیگر همین شکاف به کاربران اجازه می‌دهد که راحت‌تر گوشی را باز کنند. باید خاطرنشان کنیم بدنه این گوشی مبتنی بر شیشه و فلز است.

یکی از ویژگی‌های مشترک بین این گوشی و گلکسی Z Flip قابلیت موسوم به Flex Mode است. این یعنی می‌توانید گوشی را در حالت ۹۰ درجه یا ۱۲۰ درجه باز کنید و نمایشگر اصلی در همان حالت باقی می­ماند. به‌عنوان مثال برای ضبط ویدیو یا تماس تصویری می‌توانید از این مشخصه بهره ببرید.

قلب تپنده گلکسی Z Fold 2 تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است و در کنار آن باید به ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. کاربران هنگام خرید این گوشی از لحاظ حافظه رم و حافظه داخلی حق انتخاب ندارند و صرفا می‌توانند از یک مدل دست به انتخاب بزنند.

در پنل پشتی این گوشی، یک ماژول دوربین مستطیل شکل دیده می‌شود که طراحی آن مشابه ماژول دوربین گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ است. درون آن سه دوربین تعبیه شده که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی است و لنز آن از گشودگی دیافراگم F/1.8 بهره می‌برد. در کنار آن باید به دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال ۲ برابری و اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی اشاره کنیم.

سامسونگ از همان دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی گوشی‌های نوت ۲۰ برای گلکسی Z Fold 2 استفاده کرده که این دوربین در حفره بخش فوقانی نمایشگر اصلی و بیرونی تعبیه شده است. این یعنی مانند نسل قبلی، کاربران در حالت باز و بسته بودن این گوشی به راحتی می‌توانند عکس‌های سلفی ثبت کنند.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۳۵۶ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که سرعت شارژ سیمی و بی‌سیم آن هم به ۱۵ وات می‌رسد. اگر هم می‌خواهید با بهره‌گیری از قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس این گوشی دیگر گجت‌های خود را شارژ کنید، می‌توانید از سرعت ۹ وات بهره ببرید.

