سامسونگ ساعتی پیش در یک مراسم آنلاین، جدیدترین محصولات پرچمدار خانواده گلکسی را معرفی کرد. اما گل سرسبد مراسم گلکسی نوت ۲۰ اولترا بود که در سراسر جهان طرفداران بسیاری منتظر به بازار آمدنش هستند. سال گذشته سامسونگ نوت ۱۰ را در ۳ نسخه استاندارد، پلاس و اولترا معرفی کرده بود، اما امسال در کنار نسخه اولترا فقط یک انتخاب ارزان‌تر به نام نوت ۲۰ را داریم.

هر دو گوشی شباهت‌های زیادی دارند، اما نسخه اولترا در برخی موارد سخت افزاری مثل دوربین برتری دارد و از نظر ابعاد هم بزرگتر است. سامسونگ در این نسل مثل همیشه عملکردهای دستگاه مثل توان پردازش، کیفیت صفحه نمایش و عمر باتری را افزایش داده است و قلم اس پن نیز به شکل محسوسی بهتر از قبل شده است.

حالا تاخیر قلم برای نوشتن به ۹ میلی ثانیه کاهش پیدا کرده که این موضوع در کنار افزایش نرخ تازه‌سازی صفحه نمایش به ۱۲۰ هرتز، تجربه کاربری شما را به شکل قابل توجهی بهتر می‌کند و به حس نوشتن با کاغذ و مداد واقعی از همیشه نزدیک‌تر است.

در مقالات پیشین و پوشش زنده‌ی رویداد سامسونگ شما را با مشخصات کامل محصولات معرفی شده آشنا کردیم. اما در این مطلب از شما دعوت می‌کنیم با ویدیوی رسمی سامسونگ برای معرفی گلکسی نوت ۲۰ اولترا همراه شوید.

