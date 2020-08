اینطور که به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد به زودی یک شارژر بی‌سیم با پایه نگه‌دارنده تاشو را راهی بازار کند اما ظاهرا عملکرد تاشونده آن به شکلی که در گوشی‌های این شرکت دیده‌ایم نیست.

یکی از افشاگران معروف حوزه فناوری با نام کاربری rquandt@ در توییتر، تصاویری از شارژر بی‌سیم سامسونگ با پایه نگه‌دارنده تاشو را به اشتراک گذاشت. این محصول که با شماره مدل EP-N3300 راهی بازار می‌شود از سرعت شارژ ۹ واتی بهره می‌برد و می‌توان از آن برای شارژ کردن گوشی‌هایی با باتری کم‌حجم استفاده کرد.

این شارژر اما یک پایه نگه‌دارنده نیز در قسمت پشتی خود دارد که به لطف آن کاربر می‌تواند آن را روی سطوح مختلف قرار دهد. دقیقا به خاطر همین قابلیت است که نام آن را شارژر بی‌سیم تاشو گذاشته‌اند و بنابراین نباید از آن انتظار داشت نظیر گوشی‌های گلکسی فولد تا شود.

این شارژر فعلا در دو رنگ مشکی و سفید دیده شده حال اینکه آیا قرار است در رنگ‌بندی‌های بیشتری هم راهی بازار شود یا خیر مشخص نیست. روی جعبه این محصول نوشته شده که برخی از گوشی‌های سامسونگ و اپل را می‌توان به وسیله آن شارژ کرد اما از آن جایی که بسیاری از گوشی‌ها از فناوری شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کنند، به نظر می‌رسد استفاده از آن برای شارژ دیگر محصولات مشکلی بوجود نیاورد.

در رابط با قیمت و تاریخ عرضه این شارژر هیچ اطلاعی نداریم بنابراین باید منتظر بمانیم ببینیم در روزهای آتی چه خبرهای بیشتری در رابطه با آن منتشر می‌شود. پیش‌تر قرار بود در رویداد آنپکد ۲۰۲۰ شاهد رونمایی از آن باشیم که خب چنین اتفاقی رخ نداد.

