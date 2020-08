گلکسی نوت ۲۰ اولترا در برابر اس ۲۰ اولترا؛ ۷ تفاوت مهم

شب گذشته سامسونگ از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ رونمایی کرد که در این میان گلکسی نوت ۲۰ اولترا به دلایل مختلف از جمله شباهت‌های سخت‌افزاری، رقیب گلکسی اس ۲۰ اولترا محسوب می‌شود. هر دو از تراشه‌های تقریبا یکسان، دوربین‌های مشابه و نمایشگرهای عالی بهره می‌برند. بنابراین آیا قلم S Pen تنها مزیت گلکسی نوت ۲۰ اولترا نسبت به اس ۲۰ اولترا محسوب می‌شود.؟

در این مطلب به‌صورت مختصر و مفید مهم‌ترین تفاوت‌های بین هر دو گوشی را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ببینیم آیا نوت ۲۰ اولترا نسبت به اس ۲۰ اولترا حرف بیشتری برای گفتن دارد یا نه.

۱. نمایشگر ۱۲۰ هرتز

رفرش ریت ۱۲۰ هرتز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خانواده اس ۲۰ محسوب می‌شود. به همین خاطر نمایشگر این گوشی‌ها می‌توانند انواع محتوا را به‌صورت روان‌تر و جذاب‌تری نمایش دهند. اگرچه گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم مبتنی بر چنین نمایشگری است، اما این رفرش ریت حالا «متغیر» به حساب می‌آید. این یعنی با توجه به محتواهای مختلف می‌تواند رفرش ریت خود را تغییر دهد و مثلا هنگام اجرای یک بازی با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه، رفرش ریت آن هم به ۳۰ هرتز می‌رسد.

اگرچه این مشخصه در نگاه اول ویژگی چندان مهمی نیست و بسیاری از گوشی‌ها از آن بهره می‌برند، اما تاثیر زیادی در افزایش عمر باتری دارد. نمایشگر ۱۲۰ هرتز اس ۲۰ اولترا تا حد زیادی عمر باتری این گوشی را کاهش می‌دهد ولی حالا نوت ۲۰ اولترا در این زمینه عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت. با وجود اینکه نوت ۲۰ اولترا از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و اس ۲۰ اولترا مجهز به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است، اما احتمالا نوت ۲۰ اولترا عمر باتری بیشتری خواهد داشت.

۲. طراحی

در رابطه با طراحی گلکسی اس ۲۰ اولترا انتقادات زیادی مطرح شده است. این گوشی در رنگ‌های خاکستری و مشکی روانه‌ی بازار شده پنل پشتی هر دو مدل شفاف بود و جای اثر انگشت به راحتی بر روی بدنه باقی می‌ماند؛ در ضمن این رنگ‌ها هم جذابیت چندانی نداشتند.

اما گلکسی نوت ۲۰ اولترا نشان می‌دهد که ظاهرا سامسونگ به انتقادات توجه کرده است. ضخامت ماژول دوربین این گوشی به ۸.۱ میلی‌متر می‌رسد که نسبت به ماژول ۸.۸ میلی‌متری اس ۲۰ اولترا اندکی باریک‌تر به حساب می‌آید. رنگ‌های مشکی، برنزی و سفید این گوشی به لطف طراحی مات جذاب‌تر شده‌اند و در رابطه با جای اثر انگشت دیگر نگرانی چندانی نخواهیم داشت. همچنین در کل شاهد جذاب‌تر شدن ماژول دوربین هستیم که یک نوار اطراف آن این جذابیت را بیشتر کرده است.

۳. وضعیت اگزینوس

کاربران کشورهایی مانند آمریکا و چین بدون نگرانی بابت این موضوع می‌توانند گلکسی نوت ۲۰ اولترا را با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس خریداری کنندکه نسبت به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ موجود در گلکسی اس ۲۰ اولترا عملکرد بهتری دارد.

اما تقریبا در تمام کشورهای دیگر، کاربران بار دیگر با تراشه پرحاشیه اگزینوس ۹۹۰ مواجه می‌شوند که در اس ۲۰ اولترا هم مورد استفاده قرار گرفته است. اگر به خاطر داشته باشید، تفاوت‌های بین اگزینوس ۹۹۰ و اسنپ‌دراگون ۸۶۵ حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و حالا به نظر می‌رسد شاهد عمیق‌تر شدن این شکاف خواهیم بود.

۴. فقدان زوم ۱۰۰ برابری

سامسونگ با افتخار بر روی ماژول دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا عبارت Space Zoom یا زوم فضایی را حک کرده که به کاربران اجازه می‌دهد با دوربین این گوشی تا ۱۰۰ برابر بر سوژه موردنظر زوم کنند. اما بعد از اینکه مشخص شد چنین زومی اصلا کیفیت قابل قبولی ندارد، این ویژگی مورد انتقادات زیادی قرار گرفت.

به همین خاطر گلکسی نوت ۲۰ اولترا رویکرد دیگری اتخاذ کرده است. اول از همه شاهد تعبیه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی پریسکوپی با زوم اپتیکال ۵ برابری هستیم ولی اس ۲۰ اولترا از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۴ برابری بهره می‌برد. همچنین گوشی نوت ۲۰ اولترا از حداکثر زوم ۵۰ برابری پشتیبانی می‌کند که اگرچه کیفیت آن هم عالی نیست، ولی حداقل بسیار بهتر از کیفیت عکس‌های ثبت شده با زوم ۱۰۰ برابری محسوب می‌شود.

۵. جزییات مهم

یکی دیگر از جزییات که احتمالا به آن توجه نداشته‌اید، موضوع حافظه داخلی است. هر دو گوشی از حافظه پایه ۱۲۸ گیگابایت به همراه پشتیبانی از کارت حافظه microSD بهره می‌برند. اما نوع حافظه داخلی آن‌ها فرق دارد. در گوشی نوت با تکنولوژی جدیدتر و سریع‌تر UFS 3.1 سروکار داریم ولی حافظه داخلی اس ۲۰ اولترا از نوع UFS 3.0 است. همین موضوع باعث شده که نوت ۲۰ اولترا از لحاظ عملکردی و سرعت شرایط نسبتا بهتری داشته باشد و مثلا عکس‌ها سریع‌تر ثبت می‌شوند.

۶. قیمت

گلکسی نوت ۲۰ اولترا با قیمت پایه ۱۳۰۰ دلار ارزان‌تر از گوشی ۱۴۰۰ دلاری اس ۲۰ اولترا محسوب می‌شود که البته این قیمت مربوط به ابتدای عرضه این گوشی بود و حالا با گذشت حدود ۶ ماه از عرضه آن، قیمت آن در بسیاری از بازارهای جهان کاهش یافته است. با این حال چیزی که اهمیت بیشتری دارد این است که سامسونگ قیمت پایه این گوشی را پایین‌تر از اس ۲۰ اولترا تعیین کرده است. همین تصمیم نشان می‌دهد که سامسونگ احتمالا زیاده‌روی برای تعیین قیمت ۱۴۰۰ دلاری اس ۲۰ اولترا را پذیرفته است.

۷. قلم S Pen

مهم‌ترین مشخصه گوشی‌های نوت قلم S Pen آن‌ها است. حالا در گلکسی نوت ۲۰ اولترا میزان تاخیر عملکرد این قلم کاهش یافته است. با توجه به رسیدن تاخیر این قلم از ۴۲ میلی‌ثانیه به فقط ۹ میلی‌ثانیه، S Pen حالا تا حد زیادی می‌تواند تجربه استفاده از قلم واقعی را شبیه‌سازی کند و با این کار تجربه کاربری لذت‌بخش‌تر می‌شود.

اخبار و مقالات مراسم معرفی گلکسی نوت ۲۰

منبع: Phone Arena

The post گلکسی نوت ۲۰ اولترا در برابر اس ۲۰ اولترا؛ ۷ تفاوت مهم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala