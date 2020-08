ظرفیت باتری و تاریخ عرضه شیائومی می ۱۰ پرو پلاس مشخص شد

شیائومی قصد دارد در تاریخ ۱۱ آگوست (۲۱ مرداد) که اتفاقا دهمین سالگرد عرضه اولین گوشی آن‌ها یعنی می ۱ به بازار است، از گوشی می ۱۰ پرو پلاس نیز رونمایی کند.

سری می ۱۰ شیائومی در حال حاضر از سه گوشی می ۱۰ لایت، می ۱۰ و می ۱۰ پرو تشکیل شده است اما ظاهرا غول چینی قصد دارد مدلی را با نام پرو پلاس هم راهی بازار کند. پرچم‌داران این سری اما از لحاظ قیمت کاملا در تضاد با سیاست‌های غول چینی قرار داشتند و اگرچه از دیگر محصولات بالارده کمی ارزان‌تر بودند اما همچنان جز گوشی‌های گران به حساب می‌آمدند. می ۱۰ پرو پلاس نیز ظاهرا مسیر مشابهی را در پیش خواهد گرفت و نباید انتظار گوشی ارزان قیمتی را از شیائومی داشته باشیم.

در رابطه با شکل ظاهری این گوشی هیچ اطلاعی نداریم جز اینکه تعدادی افشاگر تصاویر و مشخصات فنی آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند و خب در حال حاضر تنها باید به همین خبرها تکیه کنیم که اکثر آن‌ها روی یک ویژگی اتفاق نظر داشتند و آن هم تجهیز این دستگاه به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است. بدین ترتیب مدل پرو پلاس اندکی از شیائومی می ۱۰ پرو، پرچم‌دار فعلی این سری سریع‌تر خواهد بود.

شیائومی در تاریخ ۲۱ مرداد احتمالا از چند گوشی جدید رونمایی می‌کند

البته برخی‌ها به اینکه شاید این گوشی به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ نیز مجهز شود اشاره کرده بودند اما اگر به گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که این شرکت ابتدا می ۹ را با پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ در ماه مارس راهی بازار کرد و چند ماه بعد (سپتامبر) مدل پروی آن با پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس عرضه شد. با این حال اگرچه از مدل پردازنده هنوز به طور قطعی مطلع نیستیم اما می‌دانیم شیائومی قرار است آن را با قابلیت شخصی‌سازی تنظیمات گرافیکی راهی بازار کند که این می‌تواند برای علاقه‌مندان به بازی فوق‌العاده باشد.

شیائومی می ۱۰ پرو پلاس با قابلیت شخصی‌سازی تنظیمات گرافیکی راهی بازار می‌شود

فعلا مشخص نیست آیا تغییر اساسی این گوشی با مدل پرو تنها در همین بخش خلاصه می‌شود یا خیر اما اگر چنین گفته‌هایی درست باشد، بنابراین احتمالا شاهد دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، حافظه‌ داخلی از نوع UFS 3.0، رم‌های LPDDR5 و شارژر سریع ۵۰ واتی خواهیم بود. همچنین چند روز پیش یک شارژر ۱۲۰ واتی از شیائومی توانست گواهی ۳C دریافت کند بنابراین این احتمال هم وجود دارد که پرچم‌دار جدید این شرکت از چنین شارژری پشتیبانی کند.

علاوه بر این‌ها روز گذشته، یک گوشی از شیائومی با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی توانست گواهینامه استاندارد شرکت آلمانی TUV Rheinland را نیز دریافت کند. این شرکت در حوزه بررسی ایمنی و کیفیت محصولات فعالیت می‌کند و دریافت گواهی مربوط به آن هم به این معناست که کاربران نباید از بابت خطرات احتمالی نظیر انفجار باتری نگرانی داشته باشند. این باتری به ۲ سلول ۲۲۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تقسیم شده که دلیل عمده آن، پشتیبانی از شارژ سریع است. چرا که بسیاری از باتری‌ گوشی‌ها با پشتیبانی از شارژ سریع برای ممکن شدن این فرایند، باید حداقل به دو سلول تقسیم شوند.

در حال حاضر می‌توانیم بگوییم تاریخ عرضه شیائومی می ۱۰ پرو پلاس ۱۱ آگوست (۲۱ مرداد) خواهد بود اما اینکه چه محصولی است (گیمینگ یا پرچم‌دار عادی) و یا از چه قابلیت‌هایی بهره می‌برد هنوز مشخص نشده. با این حال قطعا در روزهای آتی خبرهای بیشتری در رابطه با آن خواهیم شنید.

منتظر رونمایی از شیائومی می ۱۰ پرو پلاس باشید؛ گران‌ترین و قدرتمندترین گوشی شیائومی

