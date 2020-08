کمتر از یک سال پس از معرفی گوشی‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال، گوگل تولید آن‌ها را رسما متوقف کرده است. این یعنی گوشی‌های موردنظر دیگر در فروشگاه آنلاین گوگل به فروش نمی‌رسند و کاربران صرفا می‌توانند از موجودی فعلی مغازه‌ها و سایت‌ها خریداری کنند. سخنگوی گوگل هم این موضوع را تایید کرده و در ادامه افزوده مطابق وعده‌های داده شده، این دو گوشی تا حداقل ۳ سال آپدیت‌های نرم‌افزاری را دریافت خواهند کرد.

توقف تولید این گوشی‌ها آن هم کمتر از یک سال پس از عرضه پدیده معمولی در دنیای موبایل نیست. به‌عنوان مثال، تولید گوشی‌های پیکسل ۳ حدود ۱.۵ سال بعد از عرضه متوقف شد و برای پیکسل ۳a هم حدود یک سال بعد از معرفی شاهد توقف تولید آن بودیم.

مرگ زودهنگام گوشی‌های پیکسل ۴ می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. این احتمال وجود دارد که گوگل می‌خواهد پیکسل ۵ را زودتر از انتظار روانه‌ی بازار کند و به همین خاطر تصمیم گرفته تولید پیکسل ۴ را در حال حاضر متوقف کند. با این حال، یکی از پست‌های وبلاگ گوگل تصادفا تاریخ معرفی پیکسل ۵ را ماه اکتبر اعلام کرده که مطابق روند سال‌های گذشته است.

دلیل اصلی توقف تولید گوشی‌های پیکسل ۴ احتمالا به فروش پایین‌تر از حد انتظار آن‌ها برمی‌گردد.

یک احتمال دیگر هم موضوع فروش پایین‌تر از انتظار این گوشی‌ها است و احتمالا گوگل با این کار می‌خواهد توجه کاربران را به گوشی میان‌رده پیکسل ۴a جلب کند. در این رابطه می‌توانیم به گزارش‌هایی اشاره کنیم که طبق آن‌ها، رییس بخش سخت‌افزار گوگل نارضایتی خود از کیفیت پایین گوشی‌های پیکسل ۴ را ابراز کرده و در همان ماه چند نفر از مقامات ارشد گروه پیکسل، از شرکت گوگل بیرون آمدند.

در هر صورت با توجه به این تصمیم باید ببینیم آیا گوشی میان‌رده پیکسل ۴a می‌تواند فروش قابل توجهی برای گوگل به ارمغان بیاورد یا نه.

منبع: Android Authority

The post مرگ زودهنگام پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال؛ گوگل تولید آن‌ها را متوقف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala