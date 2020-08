با توجه به استقبال بسیار خوب کاربران از گوشی میان‌رده جدید وان پلاس یعنی وان پلاس نورد، ظاهرا شرکت چینی تصمیم گرفت محصولات بیشتری را با قیمت مناسب راهی بازار کند که یکی از جدیدترین آن‌ها، روز گذشته با نام وان پلاس Clover در گیک‌بنچ دیده شد.

وان پلاس برخلاف شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی‌های هوشمند یعنی سامسونگ، هواوی و شیائومی، میان‌رده‌های کمتری را راهی بازار کرده اما از آن جایی که قیمت پرچم‌دارها روز به روز در حال افزایش است، کاربران بیشتر به گوشی‌های اقتصادی‌ تمایل پیدا می‌کنند. بنابراین به عنوان شرکتی که محصولات بسیار با کیفیتی هم تولید می‌کند، وان پلاس تصمیم گرفت گوشی‌های میان‌رده بیشتری را با قیمت و امکانات سخت‌افزاری مناسب راهی بازار کند.

یکی از بهترین میان‌رده‌های این شرکت اما وان پلاس نورد نام داشت که با قیمت زیر ۵۰۰ دلار در دسترس کاربران قرار گرفت اما در بازار آمریکا عرضه نشد. بنابراین وان پلاس تصمیم گرفت دو نسخه بیلی ۱ و بیلی ۲ را برای بازار این کشور طراحی کند که البته هنوز جزئیات آن‌ها در دسترس نیست.

روز گذشته اما متوجه شدیم گوشی دیگری از این شرکت با نام وان پلاس Clover در گیک‌بنچ دیده شد. این محصول از پردازنده اسنپدراگون ۶۶۰، ۴ گیگابایت رم و اندروید ۱۰ بهره می‌برد که این یعنی به زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

البته نکته منفی، استفاده از پردازنده قدیمی اسنپدراگون ۶۶۰ است که در سال ۲۰۱۷ راهی بازار شد و هیچوقت شاهد این نبودیم که شرکتی مانند وان پلاس از چنین پردازنده‌ای در محصولات خود استفاده کند با این حال برای آن دسته از کاربرانی که بودجه محدودی در اختیار دارند، همین پردازنده می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از نیازها باشد.

متاسفانه نمی‌توانیم بگوییم این گوشی در چه بازارهایی در دسترس قرار می‌گیرد اما مطمئنا با توجه به پردازنده و میزان رمی که برای آن در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد هدف وان پلاس، (در هر کشوری که قرار است از این محصول رونمایی شود) بازار محصولات پایین‌رده بوده بنابراین اصلا نباید انتظار عملکرد عالی یا حتی متوسطی از آن داشته باشیم.

البته وان پلاس قرار بود از دو گوشی وان پلاس نورد بیلی ۱ و ۲ هم به عنوان محصولات ارزان قیمت رونمایی کند و حتی کارل پی، یکی از بنیان‌گذاران وان پلاس نیز به این موضوع اشاره کرده بود که به زودی گوشی‌های میان‌رده جدیدی از خانواده نورد طراحی می‌شوند. بنابراین وان پلاس Clover می‌تواند یکی از آن‌ها باشد.

اینکه این گوشی چه زمانی راهی بازار می‌شود هنوز مشخص نشده اما اگر قرار باشد وان پلاس Clover همان وان پلاس نورد بیلی ۱ یا ۲ باشد، بنابراین باید انتظار داشته باشیم اواخر سال جاری و به همراه پرچم‌دارهای سری ۸T رونمایی و عرضه شوند. با این حال باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری در رابطه با این گوشی منتشر می‌شود.

