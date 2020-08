در چند سال اخیر، گوشی‌های آیفون از شارژر بی‌سیم پشتیبانی می‌کردند اما اینطور که به نظر می‌رسد، آیفون ۱۲ قرار است با قابلیت موقعیت یاب مغناطیسی شارژر بی‌سیم راهی بازار ‌شود.

اپل احتمالا در سال آینده پورت‌های مربوط به شارژر گوشی را از آیفون‌های خود حذف می‌کند و به همین خاطر کاربران باید خود را برای خرید شارژر‌های بی‌سیم آماده کنند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، آیفون ۱۲ که پورت شارژر هم در آن تعبیه شده، قرار است اولین محصولی باشد که به قابلیت موقعیت یاب مغناطیسی شارژر بی‌سیم مجهز می‌شود.

اما موقعیت یاب مغناطیسی شارژر بی‌سیم چیست؟ این قابلیت در واقع سخت‌افزاری است. بدین صورت که اپل در گوشی‌های جدید خود این امکان را فراهم کرده که کاربر بتواند شارژر بی‌سیم را به کمک نیروی مغناطیسی به پنل پشتی گوشی متصل کند. گفته می‌شود این خاصیت مغناطیسی آنقدر قدرتمند است که وقتی گوشی را روی پد شارژر قرار دهید، حتی اگر در جای درست هم قرار نگیرد به صورت خودکار به همان محل اتصال دقیق حرکت داده می‌شود.

اگر این شارژر به همراه آیفون ۱۲ و به عنوان بخشی از لوازم جانبی آن به فروش برسد، بنابراین این گوشی‌ها را باید اولین آیفون‌هایی به حساب آورد که از قابلیت موقعیت یابی مغناطیسی شارژر بی‌سیم بهره می‌برند. حتی شکل قالب‌های مغناطیسی مورد نظر نیز اخیرا در شبکه اجتماعی ویبو به اشتراک گذاشته شده که هم‌خوانی کاملی با قاب محافظ شارژر بی‌سیم آیفون ۱۲ دارد.

چند سال پیش وقتی اپل پد شارژر ایرپاور را راهی بازار کرده بود کاربر می‌توانست با قرار دادن گوشی در هر نقطه آن را شارژ کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد آیفون ۱۲ باید حتما در محل دقیقی برای شارژ شدن بی‌سیم قرار گیرد. با این حال برای اینکه مشخص شود این قابلیت در نهایت یک نقطه ضعف به حساب می‌آید با نقطه قوت، باید منتظر عرصه رسمی آن به بازار باشیم.

مسلما کاربران برای شارژ گوشی از این طریق به دستگاهی سازگار با این قابلیت نیاز خواهند داشت و این یعنی بعد از پروژه ناموفق ایرپاور، ظاهرا اپل برنامه دیگری برای عرضه یک شارژر بی‌سیم مغناطیسی در سر دارد.

