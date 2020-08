گلکسی واچ ۳ موفق به اخذ تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا شد

یکی از قابلیت‌های جذاب گلکسی واچ ۳ توانایی گرفتن نوار قلب از کاربر به منظور بررسی سلامت قلب است. در خبر رونمایی از گلکسی واچ ۳ مشخص شد که سامسونگ در ابتدا این قابلیت را در کره‌ی جنوبی فعال خواهد کرد و بعد از گرفتن تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) قصد دارد آن را در آمریکا هم فعال کند. گلکسی واچ ۳ اکنون موفق شده است که تاییدیه FDA را بگیرد و به دومین ساعت هوشمندی تبدیل شود که موفق به اخذ این گواهی شده است (اپل واچ موفق به اخذ این گواهی در سال ۲۰۱۸ شده بود).

معاون ارشد سامسونگ، Federico Casalegno، در مراسم Unpacked گفت خوشحال هستم که بگویم ما موفق به اخذ تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا برای اپ ECG (مخفف Elektrokardiogramm به معنای نوار قلب) شده‌ایم.

تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا به این معنی است که از این پوشیدنی هوشمند می‌توان به عنوان یک گجت پزشکی استفاده کرد. البته داشتن این گواهی به معنی تاییدیه کامل به عنوان یک وسیله‌ی پزشکی نیست. تاییدیه‌های کامل (کلاس ۳) تنها به وسایلی که ممکن است بر روی سلامتی فرد تاثیر بگذارند و بعد از گذراندن آزمایش‌های گسترده داده می‌شود. اپ سامسونگ مانند اپ اپل واچ در دسته‌ی کلاس ۲ یعنی وسایل بدون خطر برای سلامتی (مانند تست فشار خون) قرار می‌گیرد.

با وجود اخذ این گواهی، هنوز مشخص نیست که سامسونگ چه زمانی این اپ را در آمریکا منتشر کند. قبل از گلکسی واچ ۳، ساعت هوشمند قبلی این شرکت کره‌ای، گلکسی واچ اکتیو ۲، هم از قابلیت ECG بهره می‌برد اما کاربران قادر به استفاده از این ویژگی در کشور آمریکا نبودند. سامسونگ در ماه می (اردیبهشت ماه) این قابلیت را در گلکسی واچ اکتیو ۲ برای کاربرانش در کره‌ی جنوبی فعال کرد اما هنوز مشخص نیست که بعد از گرفتن این تاییدیه آیا سامسونگ این اپ را برای کاربران این ساعت در آمریکا عرضه خواهد کرد یا نه.

علاوه بر گرفتن نوار قلب، گلکسی واچ ۳ قابلیت اندازه‌گیری میزان اکسیژن خون و فشار خون کاربر را هم دارد.

ویدیو رسمی معرفی سامسونگ گلکسی واچ ۳

منبع: The Verge

