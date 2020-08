شیائومی در تاریخ ۱۱ آگوست (۲۱ مرداد)، که مصادف است با دهمین سالگرد تاسیس این شرکت، قصد دارد پرچم‌دار دیگری از سری می ۱۰ را معرفی کند. در ابتدا گفته می‌شد این محصول می ۱۰ پرو پلاس نام‌گذاری خواهد شد اما حالا طبق آخرین خبرها، به نظر می‌رسد شیائومی می‌خواهد آن را با نام می ۱۰ اولترا راهی بازار کند.

طی هفته‌های اخیر در رابطه با پرچم‌دار جدید شیائومی خبرهای زیادی منتشر شده بود و بسیار مشتاق بودیم ببینیم غول چینی دقیقا چه قابلیت‌های منحصر بفردی را در آن گنجانده که پرچم‌دارهای کنونی از آن بی‌بهره‌اند. همانطور که می‌دانید می ۱۰ پرو به عنوان بهترین گوشی این شرکت در حال حاضر همه مشخصه‌های یک گوشی خوب را داراست و اگر شیائومی بخواهد پرچم‌دار دیگری را معرفی کند، بدیهی است انتظار تفاوت‌های محسوسی را در بخش‌های مختلف داشته باشیم.

اخیرا اما جزئیات بیشتری از این گوشی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد شیائومی می‌خواهد این گوشی را در دو مدل با بدنه سرامیکی و شفاف راهی بازار کند. مدل سرامیکی از ترکیب رم و حافظه داخلی ۸/۲۵۶ گیگابایت و ۱۲/۲۵۶ گیگابایت بهره می‌برد، در حالی که برای مدل شفاف، از ترکیب ۱۲/۲۵۶ و ۱۶/۵۱۲ گیگابایت استفاده شده.

همچنین تصویری از این گوشی نیز منتشر شده که البته از صحت آن بی‌خبریم اما اگر این تصویر نشان‌ دهنده همان محصول نهایی باشد، باید انتظار داشته باشیم یک دوربین پریسکوپی جایگزین سنسور تله‌فوتو شود که در می ۱۰ پرو مورد استفاده قرار گرفت. اما از همه این‌ها گذشته، قدرت بزرگ‌نمایی است که گفته می‌شود قرار است اینبار به میزان ۱۲۰ برابر (به صورت دیجیتالی) برسد.

شیائومی می ۱۰ اولترا به احتمال بسیار فراوان به نمایشگری ۱۲۰ هرتزی از نوع امولد با وضوح +۱۰۸۰P مجهز خواهد شد که در این صورت به نسبت نمایشگر ۹۰ هرتزی می ۱۰ پرو پیشرفت خوبی خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس با امکان شخصی سازی تنظیمات گرافیکی، به عنوان قلب تپنده این گوشی ایفای نقش کند.

در رابطه با باتری می ۱۰ اولترا اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما خبرها و شایعات گذشته بر این باورند که منبع تغذیه این محصول ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۱۰۰ یا ۱۲۰ واتی سیمی و ۵۵ واتی بی‌سیم شارژ کند. اما اینکه آیا این شارژر (سیمی) درون جعبه در دسترس باشد یا خیر هنوز مشخص نشده. البته در درجه اول این موضوع باید مشخص شود که آیا اصلا این محصول از جنین شارژری پشتیبانی می‌کند یا خیر.

اخیرا مدیرعامل شیائومی با انتشار تصویری از دو جعبه گوشی گفت محصولات زیادی در این سالگرد معرفی خواهند شد و همچنین به کاربران توصیه کرد خود را برای پیش‌خرید آماده کنند.

