پیش‌تر و در ماه آوریل، Ming-Chi Kuo، تحلیلگر مشهور در مسائل مربوط به اپل، گفته بود که مدل‌های ۵.۴ و ۶.۱ اینچی از آیفون ۱۲ در ماه سپتامبر به مرحله تولید انبوه می‌رسند. آن گزارش در حالی بود که قبل از آن گفته شده بود که تولید انبوه مدل‌های آیفون ۱۲ در ماه اوت آغاز می‌شود که همین حالا هم هفت روز از آن گذشته است. حالا دوباره Ming-Chi Kuo در گزارشی جدید اعلام کرده که خط تولید آیفون ۱۲ با مشکل تامین لنز فوق عریض مواجه است و ممکن است برخی مدل‌های این گوشی با تاخیر به بازار بیایند.

هر چهار مدل iPhone 12 از لنز‌های ۷P برای دوربین فوق عریض خود استفاده می‌کنند. منظور از لنزهای ۷P این است که ساختار این لنزها از هفت عدسی تشکیل شده است. حالا مشکل اینجاست که پوشش رویی لنز دو آیفون غیر پرو امسال، مستعد تَرک خوردن در دمای بالا و در رطوبت بالاست.

اپل برای تامین کردن لنز فوق عریض چهار مدل آیفون ۱۲ با دو شرکت مختلف همکاری می‌کند. تا پیش‌از این لنزهای فوق عریض قرار بود از شرکت Genius Electronic Optical تامین شوند اما حالا با وجود مشکل پیدا شده، اپل می‌خواهد سفارش‌های خود به شرکت رقیب یعنی Largan را بیشتر کند تا بتواند اوضاع را کنترل کند.

قطعا این خبر برای شرکت Genius که مشتری مثل اپل را دارد از دست می‌دهد، ناراحت کننده است اما این پایان ماجرا نیست. حتی اگر Genius بتواند این مشکل را حل کند، احتمالا مجبور باشد لنزهای جدید را با ۷۰ درصد قیمت اولیه به اپل بفروشد که در نهایت باعث ضرر بیشتر برای این شرکت خواهد شد.

حالا اگر شرکت Largan بتواند حجم مورد نیاز اپل از لنزهای فوق عریض را تامین کند، ممکن است شاهد تاخیر در عرضه آیفون ۱۲ نباشیم. اگر خبرها را دنبال کرده باشید، اپل در گزارش مالی سه ماهه قبل رسما اعلام کرد که امسال آیفون‌های جدید کمی دیرتر از آن‌چه انتظار داشتیم و معمولا در ماه سپتامبر می‌دیدیم، معرفی و عرضه می‌شوند.

حالا باید ببینیم این مشکل به وجود آمده برای لنزها، دوباره چقدر عرضه مدل‌های آیفون ۱۲ را با تاخیر روبرو می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که اپل ابتدا دو نسخه ۶.۱ اینچی از iPhone 12 را به بازار عرضه کند و سپس با کمی تاخیر، مدل‌های ۵.۴ و ۶.۷ اینچی هم عرضه شوند. مدل‌های Pro از آیفون امسال، دوربین سه گانه خواهند داشت و سنسور LiDAR هم به آن‌ها اضافه خواهد شد. مدل‌های غیر Pro اما تنها با دو دوربین نرمال و فوق عریض عرضه می‌شوند.

