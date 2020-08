ساعاتی قبل هواوی اعلام کرد که گوشی‌های پرچم‌دار هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های مبتنی بر تراشه اختصاصی این شرکت موسوم به کایرین هستند. مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی در جریان یک سخنرانی گفته که پس از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ تولید تراشه‌های کایرین امکان‌پذیر نیست. در این تاریخ، تحریم‌های جدید آمریکا که مربوط به تراشه‌های هواوی هستند، به طور کامل اجرایی می‌شود.

شرکت تایوانی TSMC تراشه‌های کایرین را تولید می‌کند که برای تولید تراشه‌ها از تجهیزات آمریکایی بهره می‌برد. طبق تحریم‌های جدیدی که دولت ترامپ وضع کرده، تولیدکنندگان تراشه‌ها برای اینکه بتوانند با هواوی همکاری داشته باشند، باید از طرف آمریکا مجوز دریافت کنند. مدتی قبل TSMC رسما اعلام کرد که که دیگر تراشه‌های هواوی را تولید نمی‌کند که این یعنی نتوانسته مجوزهای مربوطه را دریافت کند.

ظاهرا هواوی قصد دارد برای گوشی‌های خود به جای تراشه‌های اختصاصی از تراشه‌های شرکت مدیاتک استفاده کند.

اگرچه تراشه‌های هواوی نسبت به رقبا بهترین نیستند، اما از طرف دیگر بدترین هم محسوب نمی‌شوند. هواوی که در مدت کوتاهی موفق شده در این زمینه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کند، تا اطلاع ثانوی باید تولید تراشه‌های اختصاصی را کنار بگذارد.

با توجه به اینکه گوشی‌های هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های مبتنی بر تراشه کایرین هستند، باید ببینیم این شرکت در ادامه به بهره‌گیری از تراشه‌های کدام شرکت روی می‌آورد. البته به دلیل تحریم‌های آمریکا، هواوی حق انتخاب زیادی ندارد و طبق گزارش‌ها ظاهرا این شرکت قصد دارد از تراشه‌های ساخت مدیاتک استفاده کند.

خبرهای جدید سیستم‌عامل هارمونی

این مقام ارشد هواوی در سخنرانی خود به سیستم‌عامل هارمونی هم اشاره کرده است. او بار دیگر تایید کرده که در آینده نزدیک تمام محصولات این شرکت از جمله کامپیوترها، تبلت‌ها و حتی گوشی‌های هوشمند مجهز به سیستم‌عامل هارمونی می‌شوند. با این حال معلوم نیست که چه زمانی این هدف عملی خواهد شد.

