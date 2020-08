مدتی قبل کوالکام از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس رونمایی کرد که نسبت به مدل معمولی این تراشه در زمینه‌ی پردازنده و پردازنده گرافیکی از ۱۰ درصد عملکرد بهتری بهره می‌برد. حالا به نظر می‌رسد در آینده نزدیک مدل ضعیف‌تر این تراشه با نام اسنپدراگون ۸۶۰ معرفی خواهد شد.

به گفته یکی از افشاگران، در جریان یکی از جلسات شرکت اوپو این موضوع مطرح شده است. ظاهرا این تراشه هم مبتنی بر فناوری ساخت ۷ نانومتری است و از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. در حال حاضر در مورد جزییات تراشه اسنپدراگون ۸۶۰ اطلاعاتی نداریم ولی به نظر می‌رسد اوپو به‌زودی یک گوشی مجهز به این تراشه را معرفی خواهد کرد.

باید خاطرنشان کنیم کوالکام طی چند سال گذشته قیمت تراشه‌های پرچم‌دار سری ۸۰۰ خود را افزایش داده و گفته می‌شود یکی از دلایل بهره‌گیری پیکسل ۵ از تراشه میان‌رده به همین موضوع برمی‌گردد. بنابراین احتمالا کوالکام با معرفی اسنپدراگون ۸۶۰ می‌خواهد مشتریان خود را حفظ کند.

بر اساس گزارش‌های مختلف، گوگل و اوپو مشغول توسعه تراشه‌های اختصاصی هستند. اگرچه انتظار می‌رود سال آینده پیکسل ۶ با تراشه اختصاصی عرضه شود، ولی در این زمینه برنامه‌های اوپو چندان روشن نیست. اگر اوپو در این زمینه به موفقیت برسد، شرکت‌های وان‌پلاس و ویوو که زیرنظر هولدینگ BBK قرار دارند هم احتمالا تراشه‌های کوالکام را کنار می‌گذارند.

البته تولید تراشه کار ساده‌ای نیست و با توجه به بی‌اعتمادی دولت آمریکا نسبت به شرکت‌های چینی، حرکت به سمت تراشه‌های اختصاصی احتمالا ارتباط بین شرکت‌های چینی و دولت آمریکا را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند.

در انتهای سال جاری، کوالکام از تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۷۵ رونمایی می‌کند که بر مبنای فناوری ساخت ۵ نانومتری تولید می‌شود و به همین خاطر از لحاظ عملکرد و مصرف انرژی حرف بیشتری برای گفتن دارد. در رابطه با این تراشه هم گفته می‌شود یک مدل ضعیف‌تر آن روانه‌ی بازار خواهد شد.

در هر صورت اگر خبر مربوط به اسنپدراگون ۸۶۰ صحت داشته باشد، احتمالا کوالکام قصد دارد هر ساله ۳ مدل از تراشه پرچم‌دار خود را روانه‌ی بازار کند.

