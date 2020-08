رقابت دوربین گوشی‌های هوشمند همیشه یک بازی اعداد بوده است. کدام شرکت می‌تواند بیشترین مقدار رزولوشن، تعداد دوربین یا حد زوم را ارائه کند؟ اما وقتی که صحبت بر سر زوم اپتیکال است، این ویژگی به دلیل باریک بودن گوشی‌ها با موانع زیادی روبرو می‌شود. یکی از فناوری‌های جدید مربوط به دوربین گوشی‌های هوشمند، دوربین های پریسکوپی است.

مدتی قبل اعلام شد که اپل برای نسل بعدی آیفون‌ها می‌خواهد از دوربین پریسکوپی استفاده کند. طی چند سال گذشته برخی شرکت‌ها به بهره‌گیری از دوربین های پریسکوپی روی آورده‌اند زیرا این تکنولوژی می‌تواند چالش مربوط به ضخامت بدنه گوشی را پشت سر بگذارد و ارائه‌ی زوم‌های اپتیکال بیشتر را امکان‌پذیر کند. اما دوربین پریسکوپی چیست و چه معنایی برای آینده صنعت گوشی‌های هوشمند دارد؟

در عکاسی، اندازه اهمیت زیادی دارد

محدودیت فیزیکی همواره مهم‌ترین محدودیت مربوط به عکاسی بوده است؛ در این زمینه باید به قوانین اپتیک اشاره کنیم که به سادگی و با راهکارهای خلاقانه نمی‌توان آن‌ها را دور زد. به همین خاطر لنزهای دوربین‌های DSLR و بدون آینه آنقدر بزرگ و سنگین هستند زیرا این لنزها برای ارائهٔ فاصله کانونی و گشودگی دیافراگم مناسب باید از یک حد مشخص بزرگ‌تر باشند.

دوربین گوشی‌های هوشمند هم در مقیاس بسیار کوچک‌تر محدودیت‌های مشابهی دارند. از آنجایی که گوشی‌ها از سنسورهای دوربین بسیار کوچک‌تری بهره می‌برند، با بهره‌گیری از فواصل کانونی کوتاه‌تر نسبت به دوربین‌های حرفه‌ای می‌توانند بزرگنمایی بیشتری به دست آورند. با این حال قضیه به این سادگی‌ها هم نیست و در این میان برخی ویژگی‌ها فدا می‌شوند.

در رابطه با این موضوع مثلا می‌توانیم به آیفون ۱۱ پرو اشاره کنیم که از لنز تله فوتو معادل ۵۲ میلی‌متر بهره می‌برد ولی در حقیقت فاصله کانونی این لنز تنها ۶ میلی‌متر است. این یعنی اگر می‌خواهید عکس مشابهی را با دوربین DSLR ثبت کنید، به یک لنز ۵۲ میلی‌متری نیاز دارید. اما از آنجایی که اندازه سنسور دوربین تله‌فوتو آیفون فقط ۱/۳.۶ اینچ است (به صورت قطری حدود ۵ میلی‌متر)، کاربران با بزرگنمایی مشابه لنز ۵۲ میلی‌متری مواجه می‌شوند.

با این حال، در این زمینه تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند با مشکلاتی مواجه شده‌اند. اگرچه با کاهش اندازه سنسور دوربین می‌توان بزرگنمایی را افزایش داد، ولی این موضوع هم حد مشخصی دارد و سنسورهای کوچک در محیط‌های کم‌نور عملکرد چندان خوبی ندارند و جزییات چندانی را ثبت نمی‌کنند. بنابراین یک راهکار بهتر این است که اندازه لنز بیشتر شود.

دور زدن مشکل

افزایش اندازه لنز هم چالش‌های مختلفی را به همراه دارد. ضخامت آیفون ۱۱ پرو فقط ۸.۱ میلی‌متر است. حتی اگر یک لنز از فاصله کانونی ۶ میلی‌متری بهره می‌برد، لازم نیست طول آن دقیقا همین‌قدر باشد اما در هر صورت باید در همین محدوده قرار داشته باشد. بنابراین چنین لنزی بخشی قابل توجهی از ضخامت بدنه گوشی را اشغال می‌کند. با توجه به این محدودیت، نمی‌توان یک لنز ۱۲ میلی‌متری را در بدنه ۸ میلی‌متری تعبیه کرد.

برای دور زدن این مشکل، می‌توان لنز را به‌صورت جانبی یا همان افقی در بدنه تعبیه کرد. یک لنز پریسکوپی تا حد زیادی مشابه پریسکوپ موجود در زیردریایی است. نور از طریق بخش بیرونی وارد می‌شود و سپس با تغییر زاویه ۹۰ درجه‌ای توسط یک منشور و با گذر از مجموعه لنزها به سنسور می‌رسد. با تغییر جهت مسیر نور، دیگر لازم نیست ماژول موردنظر به‌صورت عمودی تعبیه شود و می‌تواند آن را به صورت افقی در بدنه قرار داد.

برای تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند این رویکرد مزیت‌های مهمی به همراه دارد. زیرا با تعبیه افقی این مجموعه، خیلی راحت‌تر از گذشته می‌توان برای دوربین موردنظر فضایی پیدا کرد و دیگر لازم نیست اندازه سنسور کاهش پیدا کند یا ضخامت گوشی بیشتر شود. به لطف این رویکرد، شرکت‌ها می‌توانند از دوربین‌های پریسکوپی با قابلیت زوم ۵ برابری یا حتی زوم ۱۰ برابری استفاده کنند.

اگرچه این دوربین‌ها هم برخی مشکلات را دارند و تکنولوژی مربوط به آن بسیار جدید محسوب می‌شود، اما در هر صورت دوربین پریسکوپی می‌تواند بزرگ‌ترین محدودیت فیزیکی مربوط به افزایش زوم اپتیکال در گوشی‌ها را پشت سر بگذارد.

برخی گوشی‌های مجهز به دوربین پریسکوپی

همان‌طور که در ابتدای مطلب گفتیم، از چند سال قبل برخی شرکت‌ها به بهره‌گیری از دوربین پریسکوپی روی آورده‌اند. مشخصا دو شرکت چینی اوپو و هواوی در این زمینه زودتر از دیگران وارد عمل شده‌اند. در همین زمینه باید به گوشی هواوی P40 پرو پلاس اشاره کنیم که دوربین پریسکوپی آن معادل یک لنز ۲۴۰ میلی‌متری در دوربین عکاسی فول‌فریم است و می‌تواند زوم ۱۰ برابری را به ارمغان بیاورد.

در حال حاضر بیشتر گوشی‌هایی که از چنین دوربینی بهره می‌برند، مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا، زوم ۵ برابری را امکان‌پذیر می‌کنند. مانند بسیاری از نمونه‌های دیگر، اگرچه اپل در این زمینه اولین نخواهد بود، اما با بهره‌گیری از این تکنولوژی توسط اپل به احتمال زیاد باعث می‌شود گوشی‌های بیشتری از این تکنولوژی استفاده کنند. به همین خاطر با توجه به این تصمیم اپل می‌توانیم بگوییم که در آینده نزدیک تعداد زیادی از گوشی‌ها با دوربین پریسکوپی معرفی خواهند شد.

چرا اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

