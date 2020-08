تصاویری از گوشی تاشو مایکروسافت سرفیس دوئو منتشر شد

در ماه اکتبر سال گذشته، مایکروسافت از گوشی تاشو جدید خود با نام سرفیس دوئو رونمایی کرد که قرار بود در تعطیلات امسال راهی بازار شود. تاکنون در رابطه با این محصول خبرهای زیادی شنیدیم اما امروز نزدیک‌ترین تصاویر مربوط به آن در فضای مجازی قرار گرفت که نماینده جدید مایکروسافت را از تمامی زوایا به نمایش می‌گذارد.

گوشی‌های تاشو به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آن‌هایی که از نمایشگر تا می‌شوند، یعنی قابلیت تاشو در نمایشگر آن‌ها قرار دارد. دسته دوم هم محصولاتی هستند که از دو نمایشگر بهره برده و از لولاهای نگه‌دارنده برای تا شدن استفاده می‌کنند. سرفیس دوئو هم جز این دسته از گجت‌ها قرار می‌گیرد.

تصاویر جدید سرفیس دوئو

امروز ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افراد فعال در زمینه افشای اطلاعات مربوط به گجت‌های هوشمند، تصاویر جدیدی از سرفیس دوئو را به اشتراک گذاشت که به لطف آن می‌توانیم محصول جدید را از تمامی زوایا مشاهده کنیم. همچنین می‌بینیم برنامه‌های زیادی از گوگل و مایکروسافت در آن قرار گرفته که از جمله معروف‌ترین آن می‌توان به مرورگر مایکروسافت اج و پیام‌رسان گوگل اشاره کرد.

اولین تصویر ثبت شده توسط گوشی Surface Duo منتشر شد

سرفیس دوئو دستگاه تاشو زیبایی نیست و خب این را می‌توان از واکنش بسیاری از کاربران متوجه شد اما برای شروع، می‌توان آن را امیدوار کننده دانست. این محصول از سیستم عامل اندروید بهره می‌برد، بنابراین مایکروسافت اگر بتوانید از لحاظ نرم‌افزاری، نماینده خود را به قابلیت‌های خوب و مورد نیاز کاربران مجهز کند، شاید بتواند نقص ظاهر آن را تا حدودی کم‌رنگ‌تر کند.

مشخصات فنی

سرفیس دوئو احتمالا از دو نمایشگر ۵.۶ اینچی امولد بهره می‌برد که به وسیله یک لولای نگه‌دارنده با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای به یکدیگر متصل شده‌اند. برخلاف نماینده‌های سامسونگ، این گوشی از حواشی بسیار زیادی برخوردار است که می‌تواند یک نکته منفی به حساب بیاید.

اینکه این موضوع را یک نکته منفی بدانیم یا مثبت فعلا زود است اما مایکروسافت احتمالا از پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ به عنوان قلب تپنده سرفیس دوئو استفاده می‌کند و خبری از پشتیبانی از اینترنت ۵G در آن نیست. گفته می‌شود در کنار این پردازنده از ۶ گیگابایت رم هم استفاده شده که با حافظه‌های داخلی ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت همراه خواهد شد.

در بخش عکاسی، حداقل با توجه به این تصاویر می‌توانیم بگوییم تنها یک دوربین در آن تعبیه شده که در این صورت، با استناد بر شایعات اخیر می‌توانیم بگوییم این دوربین سنسوری به بزرگی ۱۱ مگاپیکسل دارد. به عنوان منبع تغذیه، مایکروسافت یک باتری ۳۴۶۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که با توجه به نمایشگر دوتایی و پردازنده قدیمی‌، روی کاغذ می‌توان گفت اصلا امیدی به عملکرد خوب آن نداریم. نماینده مورد انتظار مایکروسافت از قلم نیز پشتیبانی می‌کند اما اینکه این قلم دقیقا در کدام قسمت قرار می‌گیرد مشخص نیست.

آیا سرفیس Duo می‌تواند گلکسی فولد سامسونگ را شکست دهد؟

در رابطه با قیمت آن هنوز خبر موثقی در اختیار نداریم اما با توجه به سیاست مایکروسافت در قبال قیمت‌گذاری محصولاتش، می‌توانیم بگوییم سرفیس دوئو بسیار گران خواهد بود. این در حالی است که از لحاظ ظاهری و سخت‌افزاری ضعف‌های نسبتا زیادی در آن وجود دارد. ضعف‌هایی که نباید در یک محصول سال ۲۰۲۰ وجود داشته باشد.

البته ضعف‌های سرفیس دوئو در بخش سخت‌افزار می‌تواند در بخش نرم‌افزار جبران شود. اگر شایعات حقیقت داشته باشند، مایکروسافت تمام تمرکز خود را روی نرم‌افزار معطوف کرده تا دیگر مانند گوشی‌های سری لومیا، پروژه‌ای با آینده‌ای مبهم را آغاز نکند. حتی ردموندی‌ها شرکت نرم‌افزاری Movial را هم خریداری کرده‌اند تا بدین ترتیب بتوانند اندروید را به شکل بهتری برای سرفیس دوئو و جانشین‌ آن که گفته می‌شود سرفیس دوئو V2 نامیده می‌شود عرضه کند.

با این حال ضعف نرم‌افزاری، قیمت بالا (احتمالا) و عدم بهره‌مندی از اینترنت ۵G در سالی که همچین قابلیتی در بسیاری از محصولات دیده می‌شود، ممکن است کاربران را نسبت به خرید آن دلسرد کند.

مشخصات فنی گوشی تاشو سرفیس دو (Surface Duo) لو رفت

زمان معرفی سرفیس دوئو

به گفته‌ Paul Thurrott، یکی از متخصصین حوزه فناوری که علاقه زیادی هم به نقد و بررسی محصولات مایکروسافت دارد، تیمی متشکل از کارمندان خبره ردموندی‌ها قرار است در تاریخ ۱۲ آگوست (۲۲ مرداد)، توضیحاتی در رابطه با یک محصول سرفیس «(احتمالا سرفیس دوئو)» ارائه دهند. اینطور که به نظر می‌رسد، در همان حوالی هم از این گوشی رونمایی می‌شود.

در ماه جولای امسال خبری منتشر شد مبنی براینکه مایکروسافت تولید انبوه سرفیس دوئو را آغاز کرده و در روز ۲۴ آگوست (۲۴ مرداد) از آن رونمایی می‌کند. پانوس پانای، مدیر بخش سرفیس مایکروسافت بارها و بارها در صفحه رسمی خود در اینستاگرام تصویر خود را در حال کار با این محصول به اشتراک گذاشته بود. سرفیس دوئو حتی در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات و بلوتوث SIG هم دیده شده. همه این‌ها می‌تواند دلیل خوبی باشد برای اینکه مطمئن شویم نماینده جدید مایکروسافت به زودی معرفی می‌شود.

مایکروسافت احتمالا زودتر از برنامه، سرفیس دو (Duo) را عرضه می‌کند!

منبع: PhoneArena

