اخیرا خبری منتشر شد مبنی براینکه ال جی قصد دارد تعدادی گوشی مجهز به اینترنت ۵G را در سال ۲۰۲۰ راهی بازار کند که یکی از آن‌ها گوشی ال جی Q92 5G بود. در رابطه با این محصول خبر خاصی نداشتیم تا اینکه روز گذشته شاهد حضور آن در گیک‌بنچ بودیم.

معمولا با حضور محصولات در گیک‌بنچ، از مشخصات فنی آن‌ها نیز تا حدودی مطلع می‌شویم چرا که می‌توان امتیازهای کسب شده را با دیگر محصولات مقایسه کرد. این گوشی در بنچمارک یاد شده و در بخش تک هسته‌ای، امتیاز ۶۱۳ و در بخش چند هسته‌ای، امتیاز ۱۹۴۶ را کسب کرد.

با نگاهی به ال جی ولوت، محصولی که از پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G استفاده می‌کند، می‌بینیم که امتیازات کسب شده توسط محصول جدید، تقریبا مشابه امتیازاتی است که ولوت کسب کرد. بنابراین می‌توانیم بگوییم همین پردازنده در ال جی Q92 5G نیز بکار گرفته خواهد شد.

با توجه به این بنچمارک می‌توانیم ببینیم نماینده ال جی از اندروید ۱۰ به عنوان سیستم عامل پیش فرض خود و ۶ گیگابایت حافظه رم استفاده می‌کند. اخیرا شنیده بودیم این گوشی به ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز می‌شود اما اینکه آیا مدل‌های دیگری از آن وجود دارند یا خیر مشخص نیست و باید منتظر ماند.

دوربین ال‌جی V60 در تست DxOMark امتیاز ناامیدکننده‌ای دریافت کرد

چندی پیش این گوشی را در لیست کنسول گوگل پلی مشاهده کردیم که با توجه به آن، ظاهرا ال جی Q92 5G از نمایشگری با وضوح ۱۰۸۰P برخوردار خواهد بود. هنوز خبری با جزئیات کامل در رابطه با نمایشگر این محصول منتشر نشده، بنابراین نمی‌دانیم نوع پنل بکار رفته یا اندازه آن چقدر است. با این حال گفته می‌شود نمایشگر این گوشی همان اندازه ۶.۸ اینچی ال جی ولوت را خواهد داشت.

اینطور که به نظر می‌رسد، ال جی Q92 5G یک میان‌رده ارزان قیمت‌تر از ال جی ولوت خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود نوع پنل بکار رفته در آن از LED به LCD تغییر کند. بخش‌های دیگری که ال جی می‌تواند با اندکی تغییر در آن‌ها، قیمت تمام شده را کاهش دهد، دوربین است. مثلا ال جی ولوت از چهار دوربین شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۸ مگاپیکسلی، حسگر سنجش عمق ۵ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این مقدار می‌تواند در ال جی Q92 5G به سه دوربین یا چهار دوربین با وضوح کمتر کاهش پیدا کند.

اینکه این گوشی قرار است در چه بازارهایی به فروش برسد هنوز مشخص نیست. اما اگر در بازار آمریکا در دسترس قرار گیرد، احتمالا به رقیبی جدی برای گلکسی A51 5G تبدیل خواهد شد که در حال حاضر ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده. ال جی ولوت هم با قیمت ۵۹۹ دلار راهی بازار این کشور شد اما انتظار می‌رود این محصول قیمت کمتری داشته باشد.

در حال حاضر در کشور آمریکا، گلکسی A51 5G ارزان‌ترین گوشی مجهز به اینترنت ۵G است و بسیار جالب خواهد بود ببینیم رقابت این گوشی با نماینده مورد انتظار ال جی که ظاهرا مشخصات بسیار خوبی هم دارد به کجا خواهد رسید.

ال‌جی مشغول ساخت یک گوشی رول شونده است

منبع: PhoneArena

The post گوشی ال جی Q92 5G با اندروید ۱۰ و ۶ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala