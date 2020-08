سامسونگ بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، در رویداد آنپکد اخیر از گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ رونمایی کرد. گوشی‌هایی که از هر لحاظ فوق‌العاده بودند. اما از تمامی لحاظی که از آن‌ها انتظار می‌رفت و برخلاف گلکسی Z Fold 2 5G نه در بخش‌هایی که ما را به وجد بیاورند و هیجان‌زده کنند.

به خاطر داشته باشید این مطلب حاوی نظرات شخصی است.

سری نوت سامسونگ همیشه به خاطر نوآوری‌ها و زیبایی خاصی که داشتند معروف بودند. معمولا سامسونگ در این محصولات هرآنچه که در توان داشت بکار می‌برد تا کاربران را به وجود بیاورد. اما چند سالی است این اتفاق رخ نمی‌دهد. در واقع کهکشانی‌های دوست داشتنی این شرکت صرفا در بخش‌هایی که انتظارش را داریم بروزرسانی می‌شوند و دیگر خبری از نوآوری‌های جذاب نیست.

بدیهی است اکثر کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت، نوت ۲۰ اولترا را از لحاظ طراحی، زیبایی و مشخصات فنی از اس ۲۰ اولترا بیشتر می‌پسندند و این را می‌توان از بازخورد آن‌ها کاملا متوجه شد. اما دلیل عمده این اتفاق به خاطر بروزرسانی‌هایی است که سامسونگ انجام داده. مثلا با اضافه شدن سنسور فوکوس لیزری، دیگر شاهد مشکل فوکوس خودکار نخواهیم بود که در اس ۲۰ اولترا حسابی کاربران را آشفته کرده بود.

سامسونگ در یک ویدیو اکوسیستم گلکسی نوت ۲۰ اولترا را نشان می دهد

همچنین بسیاری از کاربران از عملکرد پردازنده اگزینوس ۹۹۰ ناراضی بوده و خواستار این شدند غول کره‌ای دیگر در محصولات بعدی خود از این پردازنده استفاده نکند و در عوض همه گوشی‌ها را به اسنپدراگون مجهز کند. اما این شرکت اعلام کرد اگزینوس ۹۹۰ را از لحاظ پردازشی و مصرف انرژی بهینه‌تر از قبل کرده و به همین خاطر دیگر نباید جای مشکلی باشد. همچنین پردازنده مدل اسنپدراگون را هم از ۸۶۵ به ۸۶۵ پلاس ارتقا داد. (در زیر می‌توانید مقایسه عملکرد دو پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و اگزینوس ۹۹۰ را با یکدیگر مشاهده کنید.)

در بخش دوربین نه تنها پیشرفت قابل توجهی را شاهد نیستیم بلکه از لحاظ بزرگ‌نمایی، نوت ۲۰ اولترا به نسبت همتای خود از سری اس عقب گرد داشت. نمایشگر همچنان وقتی روی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز تنظیم می‌شود وضوح تصویر به +۱۰۸۰P کاهش پیدا می‌کند و ظرفیت باتری هم کمتر از اس ۲۰ اولترا است. قلم آن به نسبت قبل پیشرفت داشت و این فوق‌العاده است اما آیا می‌توان این‌ها را نوآوری دانست؟

در واقع باید بگوییم گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا پیشرو در زمینه نوآوری نیستند. آن‌ها را صرفا می‌توان گلکسی نوت‌های جدید نام‌گذاری کرد و نه بیشتر. البته گلکسی ‌نوت‌های واقعا عالی و قدرتمند که از لحاظ طراحی و زیبایی شاید در بین پرچم‌داران شرکت‌های دیگر بی‌‌رقیب باشند. همه این‌ها در کنار نمایشگر سریع، قلم بهبود یافته، دوربین‌هایی با توانایی بالا، همکاری امیدوار کننده با مایکروسافت و بسیاری موارد دیگر، گلکسی‌ها را به گوشی‌های تقریبا بی‌رقیبی تبدیل کرده اما باز هم گویا چیزی که باید، در آن‌ها وجود ندارد.

اجرای برنامه‌های اندروید در ویندوز ۱۰ با ویژگی جدید Your Phone

این نظر می‌تواند درست نباشد و بسیاری‌ها با آن مخالف باشند. اما در واقع باید به این موضوع اعتراف کرد که کهکشاهی‌های جدید ما را به وجد نیاوردند. همه ما این قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را به شکل و شمایلی دیگر در گوشی‌های دیگر شاهد بودیم. البته به جز قلم S Pen که آن هم دیگر ما را هیجان‌زده نمی‌کند. هرچند مدت زمان نسبتا زیادی را از مراسم به خود اختصاص داده بود.

اگر به خاطر داشته باشید، زمانی بود که سامسونگ تغییرات انقلابی را در گوشی‌های خود پدید می‌آورد. وقتی به زمان معرفی سری نوت نزدیک می‌شدیم مطمئن بودیم شاهد گجت‌های هیجان‌انگیزی خواهیم بود. مثلا یک سال سامسونگ بر خلاف شرکت‌های دیگر ظرفیت داخلی را دو برابر افزایش می‌داد، سال بعد دوربین‌های انقلابی را به گوشی‌هایش اضافه می‌کرد و در سری‌های بعد هم ظرفیت باتری را به شکل چشم‌گیری افزایش می‌داد.

با معرفی سری اس ۲۰، شاهد این بودیم که مدل اولترای آن‌ها می‌تواند با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی انقلابی خود عکس‌های شگفت‌انگیزی ثبت کند و با دوربین پریسکوپی جدید تا ۱۰۰ برابر به صورت دیجیتال بزرگ‌نمایی داشته باشد. اما هنگامی که تصمیم گرفتیم بپذیریم سامسونگ تغییری انقلابی و نوآوری شگفت‌انگیزی در بخش دوربین بوجود آورده شاهد این بودیم که نماینده این شرکت با مشکل فوکوس دست و پنجه نرم می‌کند و حتی یک هفته هم نتوانست در صدر جدول وب‌سایت DXOMARK به عنوان بهترین دوربین قرار گیرد.

اکنون می‌بینیم نوت ۲۰ اولترا نیز از همان دوربین استفاده می‌کند با این تفاوت که دیگر شاهد مشکل فوکوس در آن نخواهیم بود اما این موفقیت در حالی بدست آمده که سامسونگ مجبور شد یک سنسور لیزری مختص این کار در گوشی تعبیه کند. بنابراین این شرکت صرفا ضعفی را پوشاند که خود مقصر بوجود آمدن آن بود و هیچ نوآوری را شاهد نبودیم.

شاید بتوان تنها عامل برتری نوت را به سایر پرچم‌دارها، قلم آن دانست. در غیر این صورت این گوشی تفاوت خاصی با دیگر پرچم‌دارها نخواهد داشت. اما اگرچه نوت ۲۰ و برادر بزرگ‌ترش شگفتی خاصی نداشتند، یک محصول دیگر همچنان ما را به علاقه و توانایی سامسونگ به نوآوری امیدوار کرد و آن هم گلکسی Z Fold 2 5G بود.

گلکسی Z Fold 2 5G معرفی شد؛ جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ

شاید قیمت این گوشی به خاطر قابلیت تاشویی که دارد بسیار بالا باشد. سری اول با آن همه مشکل ریز و درشتی که داشت با قیمت حدودا ۲۰۰۰ دلار راهی بازار شد و در این سری که ادعا می‌شود تمام مشکلات حل شده، انتظار می‌رود قیمت بالاتری را شاهد باشیم اما در اینجا اصلا بحث قیمت مطرح نیست و صرفا می‌خواهیم روی نوآوری تمرکز کنیم.

گلکسی Z Fold 2 5G دقیقا چیزی است که کاربران را به وجد می‌آورد. این گوشی را می‌توان یک گوشی رویایی دانست که نوآوری زیادی در آن بکار رفته. بر خلاف مدل اولیه که تجربه وحشتناکی برای سامسونگ بود، این گوشی در بخش‌های زیادی بروزرسانی شد. ناچ بزرگی که برای تعبیه دوربین سلفی تعبیه شده بود اکنون جای خود را به حفره کوچکی داده که نمای زیباتری هم دارد. نمایشگر ثانویه تمام صفحه و بزرگ‌تر شده، ضخامت دستگاه به شکل محسوسی کاهش یافته، تمام مشکلات مربوط به لولاها و خرابی نمایشگر حل شده و حتی گفته می‌شود فناوری جالبی هم در این گوشی تعبیه شده که می‌تواند گرد و خاک را بیرون نگه دارد.

چه کاربر عادی باشید و چه حرفه‌ای یا گیمر، چه به تبلت نیاز داشته باشید یا یک گوشی معمولی، گلکسی Z Fold 2 می‌تواند نیازتان را برطرف کند. این همان نوآوری و خلاقیتی است که دوست داشتیم در سری نوت شاهد باشیم اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و ظاهرا در یکی دو سال آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد.

صحبت‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه سامسونگ در آینده دیگر سری اس و نوت را تولید نخواهد کرد و به سمت طراحی گوشی‌های تاشو می‌رود. در واقع ظاهرا در آینده رقابت محصولات این شرکت بین دو گوشی با قابلیت تاشو خواهد بود که در حال حاضر هم شاهد این رقابت بین مدل Z Flip با قابلیت تاشوندگی از بالا به پایین و Z Fold با قابلیت تاشوندگی از طرفین هستیم.

اینکه این ادعا درست خواهد بود یا خیر در حال حاضر اهمیت خاصی ندارد. اینکه سامسونگ در افزودن نوآوری به محصولات خود تا چه حد پیش خواهد رفت اهمیت بیشتری دارد. البته نمی‌توان سامسونگ را مقصر اصلی همه این اتفاقات دانست. در واقع همه گوشی‌های کنونی قابلیت‌های نوآورانه خاصی ندارند و باید اعتراف کرد این تمام ظرفیت فناوری است که فعلا به آن دست پیدا کردیم و می‌تواند در یک گجت کوچک‌تر از ۷ اینچ بکار گرفته شود.

با این حال هنوز هم می‌توان از شرکت‌های دیگر برای دست‌یابی به موفقیت الهام گرفت. مثل لرزشگیر گیمبال شکلی که در پرچم‌دار ویو X50 پرو استفاده شده یا باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که اتفاقا خود سامسونگ آن را در میان‌رده خود بکار برد. حتی بسیار تمایل داشتیم غول کره‌ای اولین شرکتی باشد که گوشی‌های خود را به دوربین سلفی زیر نمایشگر مجهز می‌کند اما این رویا فعلا توسط هیچ شرکتی به حقیقت تبدیل نشد و صرفا شاهد رونمایی از طرح‌های اولیه بودیم که سامسونگ در بین آن‌ها حضور نداشت.

با این حال باید گفت سری نوت ۲۰ دستگاه‌های فوق‌العاده‌ای هستند که در حال حاضر تمام نیازهای کاربران را به راحتی و با بالاترین سرعت ممکن برطرف می‌کنند. اینکه نوآوری خاصی در آن‌ها به نسبت قبل وجود ندارد یک نظر شخصی است. اما نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شما هم نوت‌های جدید را فاقد نوآوری‌های هیجان‌انگیز می‌دانید؟

نگاه نزدیک دیجی‌کالا مگ به گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا

منبع: PhoneArena

The post چرا سری گلکسی نوت سامسونگ دیگر ما را به وجد نمی‌آورد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala