کوالکام مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای فروش تراشه به هواوی است

به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا، هواوی رسما اعلام کرده که بخش تراشه‌سازی آن دیگر نمی‌تواند تراشه‌های جدید تولید کند. به همین خاطر گوشی‌های هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های مبتنی بر تراشه کایرین خواهند بود. حالا طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، کوالکام در حال حاضر در تلاش است تا دولت آمریکا را برای دریافت مجوز فروش تراشه‌ها به این شرکت چینی متقاعد کند.

به دنبال قانون جدید دولت ترامپ، تولیدکنندگان خارجی که از تکنولوژی آمریکایی برای ساختن تراشه‌ها استفاده می‌کنند، باید قبل از فروش به هواوی از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند. به عبارت دیگر، بخش تراشه‌سازی هواوی هیچ شانسی برای بقا ندارد. شرکت تایوانی TSMC که سازنده تراشه های هواوی بود، رسما ارتباط تجاری خود با این شرکت را قطع کرده است.

در این میان، هواوی برای ادامه حضور در بازار موبایل هیچ انتخابی جز خریداری تراشه‌های یک شرکت دیگر ندارد. در همین زمینه می‌توانیم به شرکت چینی SMIC اشاره کنیم که تراشه کایرین ۷۱۰A را برای هواوی تولید کرده ولی از فناوری‌های جدید برای تراشه‌های قدرتمند بهره نمی‌برد. گفته می‌شود هواوی مشغول مذاکره با مدیاتک برای خرید بیش از ۱۲۰ میلیون تراشه است.

کوالکام هشدار داده که چنین کاری منجر به واگذاری بازار تراشه‌های ۵G در چین و برخی کشورها به رقبای آن می‌شود. مدتی قبل، بخش تراشه‌سازی هواوی موسوم به HiSilicon موفق شد در بازار چین از کوالکام به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده تراشه پیشی بگیرد. هواوی از زمانی که تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار گرفته، تمرکز خود را بر بازار کشور خود افزایش داده و اگر دیگر نتواند تراشه های اختصاصی خود را تولید کند، این بازار مهم به رقبای کوالکام واگذار می‌شود.

دولت ترامپ در مجموع خواستار افزایش قدرت شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی است و همین موضوع می‌تواند به نفع کوالکام تمام شود. اگر کوالکام بتواند چنین مجوزی دریافت کند، منجر به کسب میلیاردها دلار درآمد می‌شود و کوالکام بیش از پیش می‌تواند در زمینه‌ی توسعه فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری کند. کوالکام به این موضوع هم اشاره کرده اگر دولت آمریکا با این مجوز موافقت نکند، هواوی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد زیرا می‌تواند این تراشه‌ها را از شرکت دیگری تامین کند.

طی چند ماه گذشته، برخی شرکت‌های آمریکایی مانند اینتل، Micron و Xilinx برای ادامه همکاری با هواوی موفق به اخذ مجوز شده‌اند. در هر صورت اگر کوالکام موفق به انجام این کار شود، احتمالا سال آینده پرچم‌داران هواوی با تراشه کوالکام روانه‌ی بازار خواهند شد.

منبع: Phone Arena

The post کوالکام مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای فروش تراشه به هواوی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala