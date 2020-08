آیا فروش گوشی ۱۰۰۰ دلاری گلکسی نوت ۲۰ با بدنه پلاستیکی کار درستی است؟

از لحاظ سخت‌افزاری، گلکسی نوت ۲۰ ارتقای قابل توجهی نسبت به نسل قبلی محسوب می‌شود. با این حال یک تغییر مهم که توجهات زیادی را جلب کرده و انتقادات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده، تصمیم سامسونگ برای استفاده از بدنه پلاستیکی است. این در حالی است که گلکسی نوت ۲۰ اولترا و تمام گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ که بعد از گلکسی اس ۶ عرضه شده‌اند، از بدنه مبتنی بر شیشه و فلز بهره می‌برند.

اما آیا این موضوع واقعا اهمیت زیادی دارد؟ یا اینکه استفاده از بدنه پلاستیکی برای یک گوشی پرچم‌دار در سال ۲۰۲۰ در واقع ضعف مهمی محسوب می‌شود؟

استدلال‌ مخالفان بدنه پلاستیکی

این تصمیم سامسونگ اولین سوالی که ایجاد می‌کند این است که چرا در وهله اول یک گوشی هزار دلاری باید با بدنه پلاستیکی به دست کاربران برسد. احتمالا می‌دانید بدنه‌های شیشه‌ای گران‌تر از بدنه‌های پلاستیکی هستند و به همین خاطر اتخاذ این تصمیم از طرف سامسونگ، این احساس را به کاربران انتقال می‌دهد که این شرکت برای افزایش سود خود دست به انجام چنین کاری زده است.

علاوه بر این، بدنه پلاستیکی کاربران را به یاد گوشی‌های ارزان‌قیمت می‌اندازد. به همین خاطر کاربران از یک گوشی گران‌قیمت انتظار دارند که با بدنه‌ی مبتنی بر شیشه و فلز روانه‌ی بازار شود.

طی چند سال اخیر، اساسا تمام گوشی‌های پرچم‌دار شرکت‌های مختلف مانند اپل، هواوی، وان‌پلاس، گوگل و دیگران با بدنه شیشه‌ای عرضه شده‌اند. حتی شرکتی مانند ریلمی که پرچم‌داران خود را با نصف قیمت گلکسی نوت ۲۰ به فروش می‌رساند، از بدنه شیشه‌ای برای این گوشی‌ها استفاده می‌کند.

استدلال‌ موافقان بدنه پلاستیکی

در برخی نقد و بررسی‌های انجام شده برای گلکسی نوت ۲۰ به این موضوع اشاره شده که این بدنه پلاستیکی حس بدی به کاربر منتقل نمی‌کند و حتی احتمالا کاربران موردنظر بعد از کمی استفاده متوجه این موضوع می‌شوند. بنابراین این بدنه پلاستیکی مشابه بدنه‌های پلاستیکی گوشی‌های ارزان‌قیمت نیست. همچنین برای بهره‌گیری از چنین بدنه‌ای می‌توان دلایل مختلفی را مطرح کرد.

به‌عنوان مثال، می‌توانیم به افزایش دوام اشاره کنیم. اگرچه امروزه بدنه‌های پلاستیکی برای محافظت از خود از شیشه محافظ گوریلا گلس بهره می‌برند و به‌عنوان مثال گلکسی نوت ۲۰ اولترا مجهز به جدیدترین نسل گوریلا گلس است. اما همیشه این احتمال وجود دارد که پنل پشتی شیشه‌ای گوشی در اثر برخورد دچار آسیب جدی شود. این موضوع به این معنی نیست که پلاستیک کاملا ضدضربه است، اما در هر صورت در بدترین حالت هم خرد نمی‌شود.

سامسونگ اعلام کرده که استفاده از بدنه پلاستیکی منجر به کاهش جذب اثر انگشت می‌شود که معمولا یکی از موارد آزاردهنده بدنه‌های شیشه‌ای به حساب می‌آید. اما همانند شیشه، و برخلاف گوشی‌های قدیمی دارای بدنه فلزی، پنل پشتی پلاستیکی به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که قابلیت‌هایی مانند شارژ بی‌سیم و مقاومت در برابر نفوذ آب را ارائه دهند. این دو ویژگی به بخش جدایی‌ناپذیر گوشی‌های پرچم‌دار گران‌قیمت تبدیل شده‌اند.

آیا واقعا این موضوع اهمیت زیادی دارد؟

همانطور که گفتیم، بدنه پلاستیکی این گوشی مشابه بدنه گوشی‌های ارزان‌قیمت نیست و از طرف دیگر باید به قابلیت‌های شارژ بی‌سیم و مقاومت در برابر نفوذ آب هم اشاره کنیم. همچنین باید خاطرنشان کنیم که بیشتر کاربران برای محافظت از گوشی از قاب محافظ استفاده می‌کنند و این یعنی علنا بسیاری از این افراد پنل پشتی گوشی خود را حین استفاده روزمره لمس نخواهند کرد.

از طرف دیگر، بدنه پلاستیکی برای یک گوشی ۱۰۰۰ دلاری بدون شک برای برخی کاربران موضوع آزاردهنده‌ای خواهد بود. در این میان سامسونگ برای کاهش اعتراضات نسبت به این موضوع می‌توانست ویژگی‌های جذاب‌تری برای این گوشی ارائه کند که متاسفانه نوت ۲۰ در این زمینه هم حرف زیادی برای گفتن ندارد.

سامسونگ به سایت Android Authority گفته که بدنه پلاستیکی به این شرکت اجازه داده گلکسی نوت ۲۰ را با امکانات بهتر و قیمت مشابه گوشی‌های نوت ۹ و نوت ۱۰ به دست کاربران برساند. به عبارت دیگر، سامسونگ می‌گوید بدنه شیشه‌ای باعث می‌شده قیمت این گوشی افزایش پیدا کند یا برخی امکانات آن ضعیف‌تر شود.

اما حقیقت این است که گلکسی نوت ۲۰ تفاوت‌های زیادی با گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارد و همین موضوع جذابیت آن را تا حد زیادی کاهش داده است. به غیر از تفاوت در زمینه‌ی ظرفیت باتری که چندان مهم نیست، باید بگوییم که نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ از رزولوشن QHD+ بهره نمی‌برد و دارای رفرش ریت کاملا معمولی ۶۰ هرتز است. همچنین مدل اولترا به لطف داشتن ویژگی‌هایی مانند درگاه کارت microSD، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین زوم بهتر و نسل جدید شیشه محافظ گوریلا گلس از جهات مختلف فاصله زیادی با برادر کوچک‌تر خود دارد.

همانطور که می‌بینید، گلکسی نوت ۲۰ به دلیل داشتن ضعف‌های متعدد و علاوه بر آن بدنه پلاستیکی، کاربران را به این فکر می‌اندازد که سامسونگ صرفا برای افزایش سود خود از چنین بدنه‌ای استفاده کرده است. در هر صورت، واضح است که شکاف بین نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا بسیار بزرگ‌تر از نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس محسوب می‌شود و پلاستیکی بودن بدنه گلکسی نوت ۲۰ باعث شده این شکاف بیشتر احساس شود.

در رابطه با این موضوع چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما یک گوشی هزار دلاری اگر با بدنه پلاستیکی عرضه شود مشکل بزرگی به حساب نمی‌آید یا اینکه چنین کاری را به حساب حرص و طمع شرکت سازنده می‌گذارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

