به گفته افشاگری با نام کاربری Digital Chat Station در ویبو، احتمالا کوالکام می‌خواهد نسخه‌های مقرون به صرفه زیادی از پردازنده اسنپدراگون ۸۷۵ را راهی بازار کند.

در حال حاضر پرچم‌دار کوالکام، اسنپدراگون ۸۶۵ نام دارد و با توجه به سیاست نام‌گذاری این شرکت، می‌توانیم بگوییم پردازنده قدرتمند سال بعد، اسنپدراگون ۸۷۵ نام‌گذاری خواهد شد. اما ظاهرا این پردازنده قرار نیست تنها در یک مدل تولید شود، بلکه کوالکام قصد دارد نسخه‌های مختلفی از آن را برای مصارف مختلف طراحی کند.

به گفته Digital Chat Station که یکی از افشاگران معروف فعال در شبکه اجتماعی ویبو به حساب می‌آید، کوالکام می‌خواهد نسخه‌های «لایت» اسنپدراگون ۸۷۵ را نیز تولید کند. پسوند «لایت» بیشتر برای گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شده به این معنی که محصول مورد نظر از لحاظ امکانات و قدرت سخت‌افزاری، در سطح پایین‌تری از گوشی‌های آن سری قرار می‌گیرد. با افزودن آن به نام پردازنده قدرتمند کوالکام می‌توانیم اینطور برداشت کنیم که احتمالا کوالکام می‌خواهد در دنیای پردازنده‌ها، پرچم‌دار مقرون به صرفه طراحی کند.

Digital Chat Station اعلام کرد مدیران شرکت اوپو و وان پلاس در جلسه اخیر خود در رابطه با نسخه‌های لایت پردازنده بعدی کوالکام صحبت کردند. همچنین ظاهرا درباره پردازنده اسنپدراگون ۸۶۰ هم حرف‌هایی رد و بدل شده اما اینکه دقیقا چه چیز‌هایی گفته شده مشخص نیست. این افشاگر در پست اخیر خود در توییتر گفت:

اگر اشتباه نشنیده باشم، یکی از موضوعات بحث آن‌ها (مدیران اوپو و وان پلاس) در رویداد اخیر اوپو، اسنپدراگون ۸۶۰ بود. همچنین به نظر می‌رسد اسنپدراگون ۸۷۵ هم در نسخه‌های مختلفی با پسوند لایت تولید شود.

کوالکام مشغول ساخت تراشه اسنپدراگون ۸۶۰ است؛ مدل ضعیف‌تر اسنپدراگون ۸۶۵

در حال حاضر محصولاتی که به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز می‌شوند باید مودم ۵G را به صورت مجزا از کوالکام خریداری کنند و همین مسئله هزینه تمام شده را بسیار افزایش می‌دهد. از طرفی اسنپدراگون ۸۷۵ هم پردازنده گران قیمتی خواهد بود، بنابراین اگر کوالکام نسخه لایت این پردازنده را طراحی کند، احتمالا شرکت‌ها مجبور نخواهند بود برای تولید پرچم‌دارهای مقرون به صرفه، از پردازنده‌های میان‌رده استفاده کنند.

از طرفی دیگر به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۰ هم در این توییت اشاره شد. اینکه دقیقا چرا و چگونه بحثی پیرامون این پردازنده شکل گرفت مشخص نیست اما بسیاری‌ها فرض را بر این گرفتند که کوالکام می‌خواهد اسنپدراگون ۸۶۰ را نیز تولید کند. با این حال دلایلی وجود دارد که احتمال وقوع همچین اتفاقی را کمتر می‌کند.

اگر کوالکام بخواهد طبق برنامه سال‌های قبل خود پیش برود، اواخر سال جاری شاهد رونمایی از پرچم‌دار بعدی این شرکت یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ خواهیم بود. بدین ترتیب وقت کافی برای این شرکت برای تولید نسخه‌ای دیگر از اسنپدراگون ۸۶۵ باقی نخواهد ماند. به خصوص اگر بخواهد نسخه لایت اسنپدراگون ۸۷۵ را هم تولید کند. از طرفی شماره مدل تعیین شده برای نسخه ۸۶۰ نشان می‌دهد این پردازنده در واقع مدل مقرون به صرفه ۸۶۵ به حساب می‌آید اما کوالکام در حال حاضر اسنپدراگون ۷۶۵G را به عنوان گزینه‌ قدرتمند و نسبتا ارزان قیمت در سبد محصولات خود دارد.

با توجه به این استدلال‌ها، به نظر می‌رسد کوالکام به جای تولید اسنپدراگون ۸۶۰، به تولید نسخه لایت پرچم‌دار سال بعد خود مشغول شود اما باز هم باید همه این خبرها را در حد یک شایعه دانست، مخصوصا اینکه خود کوالکام هم چیزی در این رابطه نگفته. اگرچه Digital Chat Station یک منبع موثق به حساب می‌آید اما با نگاهی به گذشته می‌توانیم ببینیم این افشاگر نیز اشتباهاتی داشته. بنابراین بهتر است قبل از انتشار خبری قطعی از منابعی موثق‌تر و مورد اعتمادتر، به خبرهای این چنینی به عنوان یک شایعه نگاه کنیم.

TSMC تولید چیپست‌های اسنپدراگون ۸۷۵ را آغاز کرد

منبع: Android Authority

The post کوالکام احتمالا نسخه‌های‌ «لایت» پردازنده اسنپدراگون ۸۷۵ را نیز تولید می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala