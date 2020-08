تا به این لحظه هواوی دو گوشی تاشو با نام‌های هواوی میت ایکس (Mate X) و هواوی میت ایکس اس (Mate Xs) را راهی بازار کرده که قابلیت تاشوندگی به سمت بیرون دارند. حال به نظر می‌رسد شرکت چینی مشغول ساخت محصولی جدید با نام هواوی میت ایکس ۲ است که می‌تواند به سمت درون (مانند گلکسی فولد) تا شود.

در حال حاضر در بازار گوشی‌های تاشو، تنها سامسونگ و هواوی هستند که رسما از محصولات خود رونمایی کرده‌اند و دیگر شرکت‌ها صرفا نمونه‌های اولیه این محصولات را به نمایش می‌گذارند. سامسونگ مدل‌های مختلفی از این گوشی‌ها را راهی بازار کرده اما هواوی تنها دو مدل را در سبد محصولات خود دارد که تقریبا شبیه به یکدیگر هستند. اما ظاهرا نماینده بعدی غول چینی قرار است کمی متفاوت باشد.

راس یانگ، مدیرعامل شرکت Display Supply Chain Consultants، در واکنش‌ به یکی از پست‌های ایوان بلس، افشاگر معروف حوزه فناوری، نوشت هواوی میت ایکس ۲ از نمایشگری با قابلیت تاشوندگی به سمت داخل راهی بازار می‌شود. نمایشگری که از پوشش پلیمری (CPI) به جای پوشش شیشه‌ای (UTG) بهره می‌برد و به احتمال زیاد سامسونگ و شرکت BOE وظیفه ساخت آن را بر عهده خواهند داشت.

این اولین باری نیست که در رابطه با گوشی تاشو هواوی با قابلیت تاشوندگی به داخل می‌شنویم. هواوی در ماه ژانویه سال جاری پتنت محصولی را با قابلیت مشابه در دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا به ثبت رسانده که با توجه به آن، محصول تاشویی را با ۶ دوربین (۴ دوربین در پشت و ۲ دوربین سلفی) و فضایی خالی برای قرارگیری قلم هوشمند شاهد بودیم. شما عزیزان می‌توانید پتنت این گوشی را در زیر مشاهده کنید.

گلکسی Z Fold 2 معرفی شد؛ جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ

اما شایعه زیادی در رابطه با نام این محصول وجود دارد. هواوی اخیرا نام میت وی (Mate V) را در اروپا ثبت تجاری کرده که این حرف در واقع نشان‌دهنده محصولی است که به سمت داخل تا می‌شود. اما ایوان بلس همچنان در توییت خود از این گوشی با نام هواوی میت ایکس ۲ یاد کرده و مدعی شد این محصول با نام رمز «تتون» (Teton) راهی بازار می‌شود.

متاسفانه هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با نماینده تاشوی جدید هواوی نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم در ماه‌های آتی چه خبرهایی پیرامون این محصول و قابلیت‌های آن منتشر می‌شود.

گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ در نیمه دوم ۲۰۲۰ معرفی می‌شود

منبع: GSMArena

