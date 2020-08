گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که نسل جدید پردازنده‌های AMD دارای فرکانس کاری بیشتری نسبت به نسل قبلی خود هستند. اطلاعات منتشر شده توسط (Igor’s Lab) حاکی از فرکانس کاری بیشتر در پردازنده‌ی پرچمدار نسل چهارمی تیم قرمز یعنی Ryzen 9 4950X هستند.

در این گزارش‌های جدید که به احتمال بالا مربوط به پردازنده‌ی Ryzen 9 4950X هستند شاهد اطلاعات منتشر شده از دو پردازنده هستیم. در پردازنده‌ی اول که به نظر می‌رسد نمونه‌ی اولیه از این پردازنده‌ی پرچمدار باشد فرکانس کاری پردازنده در بیشترین حالت به ۴٫۸ گیگاهرتز می‌رسد. در نمونه‌ی بعدی، که احتمالا به پردازنده‌ی نهایی هم نزدیک‌تر است، اطلاعات منتشر شده پردازنده‌ی را نشان می‌دهند که فرکانس کاری آن در بالاترین حالت به عدد ۴٫۹ گیگاهرتز می‌رسد.

در گزارش منتشر شده آمده است که، این پردازنده دارای OPN Code: 100-000000065-04_ 46/36 _Y است. این کد با توجه به اطلاعات قبلی مربوط به پردازنده‌ی Ryzen 9 4950X است که در آن از ۱۶ هسته و ۳۲ رشته استفاده شده است. اطلاعات منتشر شده راجع به نمونه‌ی دوم این پردازنده‌ی تازه نفس نشان می‌دهند که این پردازنده دارای فرکانس کاری ۳٫۷ گیگاهرتز در حالت پایه و بیشترین فرکانس کاری ۴٫۹ گیگاهرتز است. البته گزارش‌های دیگری هم از نمونه‌ها‌‌ی اولیه در دست توسعه این پردازنده، فرکانس‌های کاری ۳٫۶ و ۴٫۶ گیگاهرتز را برای پردازنده‌ی Ryzen 9 4950X متحمل می‌دانند.

اگر بخواهیم که اطلاعات منتشر شده در رابطه با دو نمونه‌ی اولیه از پردازنده‌ی Ryzen 9 4950X با یکدیگر مقایسه کنیم باید بگوییم که در نمونه‌ی جدید‌تر (نمونه‌ی دوم) شاهد افزایش ۲۰۰ مگاهرتزی در حالت پایه و ۱۰۰ مگاهرتزی در ماکزیمم فرکانس کاری پردازنده هستیم. در مقایسه با پرچمدار نسل قبلی یعنی Ryzen 9 3950X، نمونه‌ی دوم دارای ۲۰۰ مگاهرتز فرکانس کاری بیشتر چه در حالت پایه چه در حالت ماکزیمم خود است. اگرچه این اعداد و ارقام جدید بسیار چشمگیر هستند اما باید به این نکته هم توجه کرد که این پردازنده‌ی جدید هنوز در حال توسعه است.

باتوجه به اطلاعت منتشر شده از نمونه‌های مختلف این پردازنده، هنوز زود است که بگوییم پردازنده‌ی نهایی از چه فرکانس کاری بهره می‌برد. اما با توجه به رسیدن ماکزیمم فرکانس کاری به عدد ۴٫۹ گیگاهرتز می‌توان امیدوار بود که تیم قرمز حتی از فرکانس ۵ گیگاهرتز در نسخه‌ی نهایی این پردازنده استفاده کند.

نام پردازنده معماری فناوری هسته/رشته فرکانس پایه فرکانس بوست حافظه کش توان مصرفی قیمت سال عرضه AMD Ryzen 7 1800X Zen 1 ۱۴nm ۱۶/۸ ۳٫۶۰GHz ۴٫۰۰GHz ۲۰MB ۹۵W $۴۹۹ ۲۰۱۷ AMD Ryzen 7 2700X + ZEN ۱۲nm ۱۶/۸ ۳٫۷۰GHz ۴٫۳۰GHz ۲۰MB ۹۵W $۳۲۹ ۲۰۱۸ AMD Ryzen 9 3950X ZEN 2 ۷nm ۳۲/۱۶ ۳٫۵۰GHz ۴٫۷۰GHz ۷۲MB ۱۰۵W $۷۴۹ ۲۰۱۹ AMD Ryzen 9 4950X/5950X ZEN 3 ۷nm+ ۳۲/۱۶ ۳٫۷۰GHz (احتمالا) ۴٫۹۰GHz (احتمالا) ۷۲MB ۱۰۵W (?) $۵۰۰ + (?) ۲۰۲۰

در نسل جدید پردازنده‌های AMD شاهد استفاده از معماری ZEN 3 هستیم که در مقایسه با معماری سری اولیه این پردازنده‌ها یعنی ۱ ZEN دارای بهبود‌هایی مانند تعداد چرخه‌های (IPC) بسیار بیشتر، فرکانس کاری بالاتر و بازدهی بیشتری را ارائه می‌دهد.

در کنار این ویژگی‌های معماری جدید، شرکت AMD تأیید کرده است که استفاده از معماری جدید باعث بهره بردن پردازنده‌های جدید از تعداد هسته‌های پردازشی بیشتری در مقایسه با نسل‌های پیشین آنها می‌شود. برخی شایعات منتشر شده در رابطه با این معماری نشان می‌دهند که، پردازنده‌های دارای این معماری ۱۷% تعداد چرخه بیشتر را در کنار ۵۰% درصد توان پردازشی بالاتر در «واحد ممیز شناور» (floating-point) را ارائه می‌دهند و در آنها از حافظه «کش» (Cache) با طراحی جدید استفاده شده است.

در سری پردازنده‌های ‌EPYC شرکت AMD هم شاهد استفاده از حافظه کش با طراحی جدید خواهیم بود که باعث می‌شود هسته‌های در حال پردازش این پردازنده‌ها از حافظه‌ی کشی دو برابری در مقایسه با پردازنده‌های دارای معماری ZEN 2 بهره‌مند باشند.

انتظار می‌رود که نسل جدید پردازنده‌های AMD دارای فرکانس کاری بیشتر، در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگاهرتز، باشند. این افزایش فرکانس باعث می‌شود که از لحاظ فرکانس کاری فاصله‌ی میان این نسل از پردازنده‌های ‌‌تیم قرمز و نسل دهم از پردازنده‌های تیم آبی (اینتل) کم شود.

استفاده از معماری ZEN 3 باعث می‌شود که نسل جدید از سرعت و بازدهی بیشتری برخوردار باشد. AMD می‌خواهد که پردازنده‌های نسل جدید این شرکت ار به پردازنده‌های انقلابی‌تری در مقایسه با نسل سوم تبدیل کند.

یک نکته قابل توجه در این نسل جدید پردازنده‌های AMD، استفاده از سوکت AM4 در این پردازنده‌ها است. به نظر می‌رسد که این پردازنده‌ها آخرین نسل از پردازنده‌هایی باشند که از این سوکت جهت اتصال به مادربورد در آنها استفاده می‌شود و AMD استفاده از سوکت جدید AM5 را برای نسل‌های بعدی پردازنده‌ها خود نگه داشته است. از ویژگی‌های سوکت AM5 می‌توان به پشتیبانی از DDR5 و USB4 اشاره کرد.

برای مقایسه باید بگوییم که پردازنده‌های جدید AMD رقیب قدرتمندی برای نسل بعدی پردازنده‌های اینتل به نام Rocket Lake خواهند بود. هم اکنون هم پردازنده‌های نسل سوم AMD به خوبی توان رقابت با پردازنده‌های نسل دهمی اینتل را به نام Comet Lake را دارند. به احتمال بالا اینتل در نسل یازدهم پردازنده‌های خود از معماری جدید (بر پایه ۱۴ نانومتر) استفاده خواهد کرد تا بتواند دوباره بازگشت شکوهمندی را به بازار پردازنده‌های دسکتاپ داشته باشد.

قبل از اینکه بخواهیم نسل یازدهم پردازنده‌های اینتل را رقیب نسل جدید پردازنده‌های AMD بنامیم باید با استفاده از اطلاعات منتشر شده ارزیابی را از عملکرد پردازنده‌های Rocket Lake اینتل داشته باشیم. در حال حاضر پردازنده‌های نسل سوم AMD که از معماری ZEN 2 بهره می‌برند در مقایسه با پردازنده‌های نسل یازدهم اینتل هم حرف‌هایی را واسه گفتن دارند و پیش بینی می‌شود که با معرفی نسل چهارم پردازنده‌های AMD فاصله میان پردازنده‌های تیم قرمز و تیم آبی از چیزی که الان هم هست بیشتر شود.

