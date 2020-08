چند سالی است که گوشی‌های هوشمند به بخش جداناپذیر زندگی ما تبدیل شده‌اند. این گجت کوچک اما پرکاربرد با قابلیت‌های فراوانی که دارد، پر استفاده‌ترین محصول الکترونیکی کاربران در طول روز است و بدیهی است نمی‌توان تاثیر فوق‌العاده آن را در پیشبرد زندگی انکار کرد. اما امکانات و قابلیت‌های متعدد و همچنین حضور همیشگی و بدون محدودیت این وسیله باعث شده استفاده‌های نادرستی هم از آن شکل بگیرد که در این مطلب به ۵ عادت اشتباه استفاده از گوشی هوشمند اشاره خواهیم کرد.

شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند هر سال قابلیت‌های جذاب و جدیدی را به این محصولات اضافه می‌کنند و همین مسئله موجب شده کاربران برای رفع نیاز روزمره خود وابستگی بیشتری به آن داشته باشند. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که افراد حداقل یک گوشی هوشمند در اختیار دارند و بخش اعظمی از ساعت شبانه روز را صرف کار با آن می‌کنند؛ خواه درست و بهینه و خواه نادرست.

ایلان ماسک در رابطه با شرایط فعلی که به آن گرفتار هستیم گفته: «نباید از تبدیل شدن به سایبورگ‌ها (آدم‌های مکانیکی) در آینده هراسی داشته باشیم، چرا که همین حالا هم یکی از آن‌ها هستیم». این حرف شاید در نگاه اول کمی جدی به نظر نیاید اما حقیقت این است که ما بیش از حد به استفاده از گوشی‌های هوشمند معتاد شده‌ایم و این موضوع می‌تواند در ادامه زندگی به شدت روی سلامتی تاثیر منفی بگذارد.

مشکل اصلی اینجاست که از خطرات احتمالی اعتیاد به این وسیله آگاهی لازم را نداریم یا متاسفانه به هر دلیلی آن را جدی نمی‌گیریم؛ به همین خاطر به طور مداوم و بدون نگرانی از آن استفاده می‌کنیم. با این حال به خاطر شرایط کاری سنگین شاید نتوان استفاده از آن را محدود کرد اما ۵ عادت اشتباه استفاده از گوشی هوشمند وجود دارد که می‌توانیم در راستای بهبود تجربه خود، از آن‌ها دست بکشیم.

۵ عادت اشتباه استفاده از گوشی هوشمند

۱. چک کردن مداوم گوشی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که کاربران گرفتار آن هستند، چک کردن مدام و مستمر گوشی است. تحقیقات بسیار گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته که همه آن‌ها بدون استثنا به بیماری‌های روانی اشاره داشتند. مثلا مطالعات اخیر نشان می‌دهد مشکلاتی نظیر افسردگی، اضطراب و پریشانی و رفتارهای وسواسی ارتباط مستقیم با چک کردن بیش از حد گوشی هوشمند دارند. شاید این موضوع کمی نگران کننده باشد اما باید بگوییم حقیقت دارد. مثلا بسیاری از ما ترس گم کردن گوشی و یا جا گذاشتن آن در خانه را داریم و اگر هم آن را در یک نگاه نیابیم به شدت مضطرب می‌شویم. این حجم از اضطراب اصلا عادی نیست و باید در راستای حل آن اقداماتی انجام داد.

در گوشی‌های امروزی، قابلیت‌های سلامتی زیادی قرار گرفته که می‌توانید با فعال کردن آن‌ها، اندکی از گوشی خود فاصله بگیرید. اگر مشغول کاری در منزل هستید، سعی کنید گوشی را خارج از محدوده دید خود قرار دهید و اصلا به آن فکر نکنید. برخی از مطالعات نشان داده‌اند اگر حین انجام کاری، گوشی را در معرض دید خود نداشته باشید، در انجام آن کار موفق‌تر خواهید بود. کافی است دو روز در هفته این کار را انجام دهید تا با معجزه‌ای که در نتیجه آن رخ می‌دهد مواجه شوید.

افزایش نگران کننده میزان استفاده از اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند در سال ۲۰۲۰

۲. عکاسی و فیلم‌برداری بی‌وقفه از اتفاقات به جای لذت بردن از آن‌ها

یکی از بزرگ‌ترین مشکلی که کاربران با آن مواجه هستند، تلاش برای اثبات حضور آن‌ها در یک مراسم بزرگ، رویداد هیجان‌انگیز و یا مکان‌‌های دیدنی است. مثلا کنسرت، جشن‌های عروسی، تماشای مسابقه ورزشی و بسیاری موارد دیگر. مشکل اما عکاسی و فیلم‌برداری نیست چون بسیاری از ماها تمایل داریم خاطرات زیبا و به یادماندنی خود را ثبت کنیم اما این کار نباید به قیمت از دست رفتن لذت آن اتفاق تمام شود.

مثلا برای شرکت در یک کنسرت مبلغ زیادی را پرداخت می‌کنیم اما به محض آغاز مراسم پیوسته در حال ثبت و ضبط تصاویری هستیم که کاملا ما را از خوشی مراسم باز می‌دارند. مسلما نیازی به اثبات حضور خود در این مراسم‌ها نداریم و حتی اگر این چنین هم باشد یک یا دو عکس کافی است. سپس گوشی را خاموش کرده و تمام تمرکز خود را روی آنچه که در حال وقوع است منعطف کنید. شما آن کسی هستید که در این رویداد حضور دارید و قطعا شما هستید که باید از آن کاملا لذت ببرید. بنابراین وقت و هزینه خود را برای ثبت تصاویری که قرار نیست در آینده لذت حضور در آن رویداد را برایتان تداعی کنند هدر ندهید.

۳. استفاده از گوشی در شرایط روحی نامساعد

برای همه ما این موضوع پیش آمده که روزی شرایط روحی مناسبی نداشتیم. این لحظه بسیار حساس است و باید مراقب باشیم تصمیم اشتباهی نگیریم. هنگامی که حال روحی مساعدی ندارید، سعی کنید به دوستان یا آشنایان خود، بدون دلیل خاصی پیام ندهید چون ممکن است با کوچک‌ترین حرفی آزرده خاطر شوید و سپس رابطه شما دچار مشکل شود و بدانید در نهایت این خودتان هستید که خجالت‌زده می‌شوید.

۴. اشتراک‌گذاری بیش از اندازه

یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، اشتراک‌گذاری بیش از اندازه تصاویر و فیلم‌هایی است که کاربران ثبت می‌کنند. یکی از نکات آزاردهنده در رابطه با این موضوع این است که افراد دنبال کننده آن فرد باید تعداد زیادی از این پست‌ها را تماشا کنند. در واقع آزاردهنده بودن این موضوع برای دیگران است و نه خود فرد!

رعایت اعتدال در همه موارد بسیار خوب و پسندیده است. به اشتراک‌گذاری اتفاقات مهم و به یادماندنی با دوستان صمیمی اصلا اشتباه نیست اما اینکه بخواهیم دائما از هرآنچه که در اطراف‌مان رخ می‌دهد نظیر غذا خوردن در رستوران، ورزش کردن، انجام امور خانه و بسیاری موارد دیگر تصویری ثبت کنیم و آن را در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذاریم، اصلا کار پسندیده‌ای نیست.

مسلما سعی نداریم بگوییم این لحظات شیرین و به یادماندنی نیستند و نباید آن‌ها را به اشتراک گذاشت، بحث اصلی، ترجیح کیفیت بر کمیت است. می‌توانید یک یا دو عکس یا به طور کلی یک فیلم کوتاه از آن اتفاق را با دیگران به اشتراک بگذارید. به خاطر داشته باشید هرچه کمتر از لحظات شاد و به یادماندنی خود با دیگران به اشتراک بگذارید، حس کنجکاوی آن‌ها برای دانستن موضوعات بیشتر باعث می‌شود با رغبت بیشتری شما را دنبال کنند.

۵. استفاده از گوشی هوشمند در شرایط خطرناک

در بین ۵ عادت اشتباه استفاده از گوشی هوشمند، بدترین آن‌ها، کار با گوشی در شرایط خطرناک است که می‌تواند حتی به قیمت از دست رفتن جان کاربران تمام شود. آن هم نه به خاطر بیماری‌های ناشی از کار زیاد با گوشی بلکه به صورت ناگهانی. در بسیاری از مواقع شاهد این هستیم که کاربران بدون توجه به خطرات احتمالی، در شرایطی حساس و خطرناکی نظیر رانندگی، رد شدن از خیابان شلوغ، انجام تراکنش‌های مالی و بسیاری موارد دیگر، از گوشی هوشمند خود استفاده می‌کنند. عواقب این کار ممکن است نه تنها خود کاربر بلکه افراد زیادی را به دردسر بیندازد.

اگر در شرایطی هستید که حتما باید از گوشی استفاده کنید، سعی کنید تا جای ممکن در جایی توقف کرده تا خطرات احتمالی به حداقل برسند. اگر هم در حال پیاده روی هستید مطمئن شوید در کنار خیابان ایستاده‌اید و اصلا در حال پیاده روی از گوشی استفاده نکنید. علاوه بر این‌ها بسیاری از سارقین هم در خیابان‌های شلوغ و در حالی که بدون توجه به اطراف خود در حال استفاده از گوشی هستید، آن را سرقت می‌کنند.

نظر شما در رابطه با این موارد چیست؟ آیا شما هم درگیر عواقب خطرناک ناشی از عادت اشتباه استفاده از گوشی هوشمند شده‌اید؟

