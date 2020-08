چند روز قبل مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی اعلام کرد که گوشی‌های هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های مجهز به تراشه اختصاصی کایرین خواهند بود. این موضوع به تحریم‌های جدید آمریکا برمی‌گردد که طبق آن، تولیدکنندگان تراشه‌هایی که از تکنولوژی آمریکایی استفاده می‌کنند فقط در صورت دریافت مجوز از دولت آمریکا می‌توانند دست به تولید تراشه برای هواوی بزنند. هواوی هم بدون داشتن تولیدکننده، دیگر نمی‌تواند تراشه‌های اختصاصی خود را تولید کند.

تبعات این تحریم جدید فقط مربوط به گوشی‌های هوشمند نخواهد بود و بلکه سرورها و دیگر تولیدات سخت‌افزاری هواوی که از تراشه های کایرین بهره می‌برند، حالا دچار مشکل می‌شوند. در این میان هواوی برای مقابله با این وضعیت گزینه‌های زیادی ندارد.

به‌عنوان مثال هواوی شاید به همکاری گسترده با شرکت چینی SMIC روی بیاورد. اما حتی این شرکت چینی هم از تجهیزات آمریکایی استفاده می‌کند و چنین کاری احتمالا برای این شرکت دردسرزا خواهد بود. همچنین SMIC از لحاظ فناوری ساخت بسیار عقب‌تر از رقبای خود قرار دارد و به‌عنوان مثال این شرکت به تازگی موفق به ساخت تراشه‌های ۱۴ نانومتری شده است؛ این در حالی است که TSMC تولید انبوه تراشه‌های ۵ نانومتری را آغاز کرده. بنابراین در بهترین حالت شاید چند سال دیگر SMIC به گزینه مناسبی برای تولید تراشه‌های قدرتمند تبدیل شود.

البته هواوی می‌تواند تراشه‌های موردنظر خود را از شرکت‌های دیگر، به شرط اینکه آمریکایی نباشند، تامین کند. در این میان، کوالکام با وجود اینکه یک شرکت آمریکایی است، ولی ظاهرا مشغول مذاکره با دولت آمریکا است تا بتواند تراشه‌های خود را به هواوی به فروش برساند. از طرف دیگر، سامسونگ هم تا حالا فقط تعداد محدودی از تراشه‌های خود را در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار داده و به همین خاطر نباید انتظار استفاده از تراشه‌های سامسونگ در گوشی‌های هواوی را داشته باشیم. بنابراین به احتمال زیاد هواوی چاره‌ای جز بهره‌گیری از تراشه‌های مدیاتک ندارد.

استفاده هواوی از تراشه‌های مدیاتک خبر جدیدی نیست و برخی گوشی‌های ارزان‌قیمت این شرکت با تراشه‌های مدیاتک عرضه شده‌اند. در این بین، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا، میزان خرید هواوی از مدیاتک حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در همین زمینه می‌توانیم به گزارش‌های دیگری اشاره کنیم که طبق آن‌ها تا حالا هواوی حدود ۱۲۰ میلیون تراشه مدیاتک سفارش داده است.

حتی با وجود نقش مدیاتک به‌عنوان یک راهکار جایگزین، چنین کاری مشکل جدی‌تر هواوی را برطرف نمی‌کند. با از دست دادن تراشه های کایرین، گوشی‌های جدید هواوی تا حد زیادی شاخص بودن خود را از دست می‌دهند.

این محدودیت بسیار بدتر از قطع دسترسی به سرویس‌های گوگل است

بعد از قطع دسترسی به سرویس‌های گوگل، فروش گوشی‌های هواوی در کشورهای غربی با افت قابل توجهی مواجه شده‌اند. اپ گالری که قرار است به‌عنوان جایگزین پلی استور انجام وظیفه کند، طی ماه‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته ولی همچنان فاصله زیادی با سرویس‌های گوگل دارد. با این حال، از دست دادن تراشه های کایرین در تمام بازارها از جمله بازار چین تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

همانطور که گفتیم بدون داشتن تراشه های کایرین، گوشی‌های هواوی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خود را نسبت به رقبا از دست می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گوشی‌های هواوی به‌خصوص پرچم‌داران این شرکت، کیفیت عالی عکس‌های گرفته شده توسط آن‌ها است. بخش قابل توجهی از این موضوع به پردازشگر تصویر (ISP) موجود در تراشه‌های کایرین برمی‌گردد که از الگوریتم‌های پیشرفته BM3D و تکنولوژی سنسور RYYB پشتیبانی می‌کند. به همین خاطر، گوشی‌های فاقد تراشه های کایرین احتمالا از نظر عکاسی حرف کمتری برای گفتن دارند.

همچنین باید به توان زیاد این تراشه‌ها در زمینه‌ی یادگیری ماشینی به لطف معماری اختصاصی موسوم به داوینچی اشاره کنیم. همین بخش در زمینه‌هایی مانند قابلیت سوپر رزولوشن، تشخیص صدا با مصرف انرژی پایین، امنیت تشخیص چهره و دیگر موارد مثمر ثمر واقع می‌شود. در ضمن با عدم تولید تراشه‌های موردنظر، هواوی دیگر نمی‌تواند مودم ۵G و تراشه‌های خود را بهینه‌سازی کند تا عملکرد بهتری به ارمغان بیاورند.

هواوی قطعا می‌تواند برخی از نرم‌افزارها و الگوریتم‌های خود را به تراشه‌های جدید منتقل کند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده و عملکرد آن‌ها مانند سابق باشد. به طور خلاصه، گوشی‌های هواوی بدون تراشه های کایرین همان گوشی‌های همیشگی نخواهند بود.

آیا هواوی بدون تراشه های کایرین جان سالم به در می‌برد؟

بدون شک بدون این تراشه‌ها، هواوی با چالش‌های بسیار بیشتری نسبت به گذشته مواجه می‌شود. تراشه قلب تپنده گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود و حالا آینده این گوشی‌ها به شرکتی بستگی دارد که قرار است تراشه‌های خود را در اختیار هواوی قرار دهد.

در این میان، اگرچه مدیاتک اخیرا از لحاظ کیفیت تراشه‌ها پیشرفت قابل توجهی داشته، اما تراشه‌های پرچم‌دار ۵G این شرکت همچنان هم‌رده رقبایی مانند کوالکام به حساب نمی‌آیند. مهاجرت پرچم‌داران هواوی به سمت تراشه‌های مدیاتک از لحاظ عملکرد و قابلیت‌های مختلف پیامدهایی به همراه دارد که می‌تواند فروش این گوشی‌ها در کشورهای غربی و حتی کشور چین را تحت تاثیر قرار دهد.

هواوی اخیرا برای مدتی موفق شده جایگاه سامسونگ را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در جهان تصاحب کند و به همین خاطر کمی زمان می‌برد تا هواوی موقعیت خود را به‌عنوان یک بازیگر اصلی صنعت گوشی‌های هوشمند از دست بدهد. با این حال، تحریم‌های فزاینده آمریکا هواوی را دچار مشکلات بیشتری می‌کند و این شرکت به ناچار باید دست به تغییرات مختلفی بزند.

در نهایت باید ببینیم فقدان تراشه های کایرین چه تاثیری بر روی کیفیت گوشی‌های هواوی می‌گذارد ولی در هر صورت نمی‌توان شرایط بغرنج این شرکت را کتمان کرد.

