بررسی اولیه گلکسی بادز لایو؛ رقیب ۱۷۰ دلاری ایرپادز پرو

سامسونگ در رویداد آنپکد اخیر از محصولات زیادی رونمایی کرد که گلکسی بادز لایو هم یکی از آن‌ها بود. این ایربادز که طراحی لوبیایی شکل بسیار جالبی دارد، اولین محصول سامسونگ به حساب می‌آید که از قابلیت حذف نویز اکتیو بهره می‌‌برد. از آن جایی که کاربران به دنبال ایربادزهایی با قابلیت حذف نویز هستند، می‌توانیم بگوییم نماینده سامسونگ قرار است فروش خوبی را تجربه کند. خصوصا اینکه قیمت نسبتا مناسبی هم دارد. در همین راستا تصمیم گرفتیم به بررسی اولیه گلکسی بادز لایو بپردازیم تا ببینیم آیا سامسونگ توانسته آنچه را که انتظار می‌رفت عملی کند یا خیر.

اگرچه زیبایی همیشه یک فاکتور سلیقه‌ای است اما گلکسی بادز لایو را در مجموع باید ایربادز زیبایی دانست. طراحی نوآورانه در کنار سه رنگ جذاب و دلنشین (برنزی، سفید و مشکی) باعث شده این گجت از لحاظ ظاهری، همان چیزی باشد که به دنبال آن بودیم. سامسونگ برای قیمت گلکسی بادز لایو ۱۷۰ دلار را در نظر گرفته که اندکی از ایرپادز اپل گران‌تر و بسیار از مدل پرو ارزان‌تر است. این گجت به لطف طراحی جالبی که دارد، به سادگی درون گوش قرار گرفته و کاملا حفره درون آن را پر می‌کند. از لحاظ راحتی قرارگیری درون گوش هم هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چیز حداقل در نگاه اولیه، عالی به نظر می‌رسد.

برای مشخص شدن تمام قابلیت‌ها و امکانات این محصول، بهتر است به بررسی آن بپردازیم تا ببینیم عملکرد سامسونگ در طراحی یک ایربادز با شکل ظاهری عجیب و منحصر بفرد چگونه بوده است.

بررسی اولیه گلکسی بادز لایو – طراحی

درون جعبه گلکسی بادز لایو، سری‌های مختلفی وجود دارد که کاربر می‌تواند متناسب با اندازه گوش خود یکی از آن‌ها را استفاده کند. اگر سری مورد نظر با اندازه گوش شما تناسب داشته باشد، نه تنها هیچ فشاری به گوش وارد نمی‌شود، بلکه کاملا محکم و مطمئن در گوش می‌نشیند و کاربر نگرانی از بابت درآمدن آن نخواهد داشت.

سامسونگ در طراحی این ایربادز عملکرد خوبی داشته و بدنه آن توانست استاندارد ضد آب IPX2 را دریافت کند. این یعنی در مقابل قطرات آب و عرق کردن می‌تواند از خود مقاومت نشان دهد. بنابراین کاربران بدون هیچ نگرانی قادر خواهند بود در انجام کارهای ورزشی نیز این ایربادز را درون گوش خود قرار داده و از آن استفاده کنند.

از آن جایی که گلکسی بادز پلاس از همین استاندارد بهره می‌برد و ایرپادز هم هیچگونه استاندارد ضد آبی ندارد، بنابراین باید ایرپادز پرو را به عنوان جدی‌ترین رقیب این محصول در نظر داشته باشیم که از استاندارد IPX4 برخوردار است و این یعنی در مقابل قطارت آب، غیر قابل نفوذ است. البته به خاطر تفاوت قیمتی تقریبا ۷۰ دلاری این دو، می‌توان این تفاوت را نادیده گرفت.

بررسی اولیه گلکسی بادز لایو – کیفیت صدا

به گفته سامسونگ، این ایربادز می‌تواند هنگامی که در قطار یا اتوبوس هستید، نویز و صداهای اطراف را از بین ببرد اما متاسفانه در واقعیت عملکرد آن عالی نبود. در واقع اگر بخواهیم در این بخش به عملکرد آن از خوب، متوسط و بد امتیاز بدهیم، باید بگوییم «متوسط» بهترین گزینه است.

عملکرد گلکسی بادز لایو در محیط های شلوغ در حذف نویز محیط حین گوش دادن به موسیقی و در حذف نویز حین برقراری تماس صوتی، رضایت بخش است اما در مقایسه با محصولاتی چون ایرپادز پرو، سونی WF-1000XM3 و یا سنهایزر مومنتوم True Wireless 2، نماینده سامسونگ به طرز محسوسی ضعیف‌تر است.

اگر از لحاظ بودجه در محدودیت قرار ندارید و می‌خواهید گلکسی بادز لایو را صرفا به خاطر قابلیت حذف نویز خریداری کنید، پیشنهاد می‌شود دست نگه داشته و به گزینه‌های بهتر فکر کنید. از طرفی اگر برخی از ایربادزها با قابلیت حذف نویز گوشتان را آزار می‌دهند، گلکسی بادز لایو از این نظر بسیار عالی است.

در بخش صدا، به گفته سامسونگ، کیفیت این محصول به‌گونه‌ای خواهد بود که گویا درون یک سالن کنسرت حضور دارید. دقیقا به همین خاطر است که نام Live برای آن در نظر گرفته شده. اما صدای خارج شده از آن به گونه‌ای نیست که شما را به وجد بیاورد. با این حال به لطف بهره‌مندی از درایورهای ۱۲ میلی‌متری، صدا در وضوح متوسط (رو به بالا) بسیار واضح و شفاف است اما باز هم نمی‌توانیم آن‌ را از لحاظ عملکرد، با ایربادزهای نام‌برده در بالا مقایسه کنیم.

البته کاربران می‌توانند از طریق برنامه‌های Galaxy Buds companion (برای iOS) و Galaxy Wear (برای اندروید)، تغییرات دلخواه خود را روی صدا اعمال کنند اما خب معمولا حالت پیش‌فرض تنظیمات بهتری را ارائه می‌دهد. با این حال نباید انتظار این را داشته باشیم که گلکسی بادز لایو از بهترین‌های بازار عملکرد بهتری داشته باشد چرا که برای محصولی با قیمت ۱۷۰ دلار، کیفیتی به این اندازه هم کاملا رضایت بخش است.

اما در مورد بیس صدا، اوضاع کمی متفاوت است. اگر صدا را تا بالاترین حد ممکن افزایش دهید، بیس صدا کمی با نویز همراه می‌شود. همچنین تشخیص و تفکیک ابزار آلات موسیقی از یکدیگر نیز کمی دشوار خواهد شد. البته این موضوع برای بسیاری از ایربادزهای بلوتوثی صادق است و بسیاری‌ها برای دریافت بهترین صدا آن را روی سطح ۸۰ تنظیم می‌کنند.

برای آن دسته از کاربرانی که این گجت را خریداری می‌کنند، چند قابلیت ویژه وجود دارد که دارندگان ایرپادز و محصولات غیر سامسونگ از آن‌ها بی‌بهره‌اند (در صورت خرید گلکسی بادز لایو و در اختیار داشتن گوشی یا تبلتی غیر از سری گلکسی). البته ایرپادها صرفا برای کمک به فروش آیفون طراحی شده‌اند و جای تعجبی هم ندارد که سامسونگ نماینده‌های خود را با قابلیت‌های ویژه راهی بازار کند.

اگر از تبلت و گوشی‌های سامسونگ استفاده می‌کنید، یک سری قابلیت اضافه برایتان وجود خواهد داشت نظیر حالت low-latency در انجام بازی‌ها که خوشبختانه برای گلکسی بادز پلاس هم عرضه شده بود. با این حال سامسونگ مدعی شده این قابلیت را برای گلکسی بادز لایو بهبود بخشیده. بدین ترتیب کاربران می‌توانند مثلا حین انجام بازی‌های ایکس باکس از طریق Cloud، تجربه بسیار خوبی داشته باشند. علاوه‌بر این، کاربران سامسونگ می‌توانند از دستیار صوتی بیکسبی هم استفاده کنند تا بدین ترتیب بدون دخالت دست، فرامین مختلف را صادر کنند که اتفاقا عملکرد خوبی هم دارد. کاربر می‌تواند با گفتن عبارت «Hi, Bixby» این دستیار صوتی را برای ارسال دستورات فرا بخواند.

البته کاربران با فعال کردن بیکسبی، باید انتظار اتمام سریع‌تر شارژ ایربادز را داشته باشند. بادز لایو می‌تواند بدون قابلیت حذف نویز و با آن، به ترتیب ۸ و ۶ ساعت دوام داشته باشد که اگر بیکسبی هم فعال باشد، این میزان به ۵.۵ ساعت (در حالت دوم) کاهش پیدا می‌کند. به طور کلی عملکرد باتری رضایت‌بخش است.

قابلیت اتصال به دستگاه‌های دیگر

همانطور که انتظار می‌رفت، اتصال این گجت با دیگر محصولات به سادگی صورت می‌گیرد و هیچگونه مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت؛ خواه از گوشی‌های گلکسی استفاده می‌کنید، خواه از گوشی‌های دیگر. اما اگر از چند دستگاه گلکسی استفاده کنید، بادز لایو نه تنها می‌تواند به همه آن‌ها متصل شود، بلکه به صورت خودکار می‌توانید بین همه آن‌ها سوئیچ کنید. البته این در شرایطی ممکن است که کاربر در همه آن دستگاه‌ها با یک حساب کاربری سامسونگ وارد شده باشد. خوشبختانه کاربران iOS و اندروید هم می‌توانند از قابلیت اتصال به چند دستگاه بهره‌مند شوند اما نمی‌توانند به صورت خودکار بین آن‌ها سوئیچ کنند و برای این کار باید به صورت دستی اقدام کنند.

اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی بادز لایو نمی‌تواند به صورت همزمان به دو گوشی یا گجت متصل شود اما ظاهرا دستگاه‌های گلکسی می‌توانند به صورت همزمان به دو بادز لایو متصل شوند. کاربران ویندوز هم می‌توانند از طریق برنامه Microsoft Swift، این گجت را به کامپیوترهای ویندوزی خود متصل کنند و کاربران مکینتاش هم تنها کافی است وارد حالت اتصال شوند. (با ضربه زدن و نگه داشتن به مدت چند ثانیه روی هر گوشی به صورت همزمان، می‌توانید وارد این حالت شوید.)

بررسی اولیه گلکسی بادز لایو – حذف نویز

گلکسی بادز لایو عملکرد خوبی در حذف نویز پس زمینه حین برقراری تماس صوتی داشت. در قسمت بیرونی هر گوشی، دو میکروفون و در قسمت درونی هم یک میکروفون تعبیه شده تا با حذف نویز، صدای واضحی به گوش کاربر برسد که خب نمی‌توان آن را عالی دانست. با این حال وضوح صدای دو طرف حین مکالمه کاملا رضایت بخش است. طبق گفته شخص بررسی کننده، زمانی که تماس صوتی برقرار می‌شود، حتی اگر نویز شدیدی هم در پس زمینه وجود داشته باشد باز هم طرف مقابل به خوبی صدا را دریافت می‌کند.

همانطور که در بالا هم اشاره شد، نباید انتظار عملکرد مشابهی با ایربادزهای درجه یک بازار را از این محصول داشته باشیم. سامسونگ این ایربادز را با قیمت ۱۷۰ دلار راهی بازار کرده این در حالی است که ایرپادز پرو به عنوان یکی از جدی‌ترین رقبایش ۲۵۰ دلار قیمت دارد. این تفاوت قیمت ۸۰ دلاری اصلا با تفاوت عملکرد این دو توجیه نمی‌شود چرا که گلکسی بادز لایو واقعا محصول خوبی است.

این اولین باری بوده که شاهد ایربادزی با چنین طراحی جالب و منحصر بفرد هستیم. تاکنون ایربادزهای زیادی معرفی شده‌اند اما گلکسی بادز لایو واقعا یک گجت خاص و دوست داشتنی است. نه تنها از لحاظ قرارگیری آسان و نرم در گوش و همچنین ایستایی در آن، بلکه از لحاظ کیفیت پخش موسیقی و انتقال صدا حین مکالمه هم گلکسی بادز لایو عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. شاید تنها نکته منفی که می‌توان به این محصول گرفت، عملکرد متوسط قابلیت حذف نویز اکتیو آن است که خب معمولا ایربادزهایی با این طراحی (پشت باز) نمی‌توانند خیلی خوب در این زمینه ظاهرا شوند. با این حال می‌توانیم گلکسی بادز لایو را در بین بهترین ایربادهای سال ۲۰۲۰ دسته‌بندی کرده و خرید آن را به شما عزیزان پیشنهاد کنیم.

نقاط قوت گلکسی بادز لایو

طراحی منحصر به‌فرد و زیبا

ارگونومی عالی و عدم فشار به گوش

کیس شارژر کوچک با قابلیت شارژ بی‌سیم

کیفیت و وضوح بالای صدا به همراه بیس عالی

شفافیت و وضوح بالای صدا حین انجام مکالمات صوتی

استاندارد ضد آب IPX2

نقاط ضعف گلکسی بادز لایو

عملکرد متوسط حذف نویز اکتیو

شنیدن صدای محیط حین گوش دادن به موسیقی به خاطر طراحی پشت باز

اعوجاج صدا (پارازیت در صدا) حین گوش دادن به موسیقی با صدای بلند

